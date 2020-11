Budoucnost BMW je elektrická. Technikou nabitý kolos odhalili rok předem

12:31

BMW odhaluje svou elektrickou budoucnost. Hodně odvážně tvarované SUV představuje zcela novou architekturu pro elektromobily a slibuje dojezd až 600 kilometrů. Šéf firmy Oliver Zipse chce, aby elektrovozy tvořily do roku 2025 třetinu prodaných vozů značky, do roku 2030 to má být polovina.