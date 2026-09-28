Design i8 nicméně odkazuje na supersport BMW M1 s motorem uprostřed ze 70. let. Jenže místo špičkových výkonů a rychlosti chtělo BMW nabídnout netradiční koncepci pohonu a maximalizovat efektivitu. BMW i8 nebyla nějaká limitovaná edice. Od dubna 2014 do června 2020 bylo vyrobeno 20 465 kusů i8, z toho 3 884 aut jsou roadstery. Zbytek připadá na kupé.
Kombinovaná spotřeba paliva podle normy WLTP je 2,1 l/100 km, takže se v mnoha zemích auto zcela vyhnulo daním z emisí, případně spadalo do té nejnižší kategorie. Majitelé tak za auto platili nižší daně z provozu než třeba za Fabii 1.0 TSI.