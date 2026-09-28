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Dietářský supersport pro každý den je zajímavá ojetina pro labužníky i sběratele

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BMW i8 Roadster | foto: BMW

Placatý supersport s nahoru otevíratelnými dveřmi se na první pohled netváří jako auto z běžné bazarové nabídky. Jenže BMW s tímto vozem nechtělo přímo konkurovat exkluzivním vozům od Ferrari. Jednalo se spíš o výkladní skříň technologií a ukázku toho, co značka umí.

Design i8 nicméně odkazuje na supersport BMW M1 s motorem uprostřed ze 70. let. Jenže místo špičkových výkonů a rychlosti chtělo BMW nabídnout netradiční koncepci pohonu a maximalizovat efektivitu. BMW i8 nebyla nějaká limitovaná edice. Od dubna 2014 do června 2020 bylo vyrobeno 20 465 kusů i8, z toho 3 884 aut jsou roadstery. Zbytek připadá na kupé.

Kombinovaná spotřeba paliva podle normy WLTP je 2,1 l/100 km, takže se v mnoha zemích auto zcela vyhnulo daním z emisí, případně spadalo do té nejnižší kategorie. Majitelé tak za auto platili nižší daně z provozu než třeba za Fabii 1.0 TSI.

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