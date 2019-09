BMW propustí až šest tisíc lidí z centrály, šetří na elektromobilitu

Frankfurtský šok Velkým překvapením expozice BMW na autosalonu ve Frankfurtu byl koncept chystaného kupé. Řada 4 dnes v nomenklatuře mnichovské značky označuje kupé a kabriolet patřící do rodiny tradiční trojkové řady. Kdo k rudému kupé přichází zboku nebo odzadu, zaujme ho agresivní postoj s dynamickou siluetou. Pohled zepředu ovšem přinese šok, tradiční designérský prvek BMW v podobě ledvinek tvořící masku chladiče a dávající vozům tvář, je v tomto případě doveden do extrému. Je obrovský, plasticky tvarované orámování zasahuje do kapoty a působí jak dodatečně přidané. Orientace na výšku má odkazovat na slavná BMW dávné minulosti, celé to však působí spíš jako karikatura. Výrazné kupé naznačuje podobu chystané nové generace čtyřkové řady, která je připravená na start v roce 2020. To má kromě benzinových a naftových čtyř a šestiválců dostat také elektrifikovanou plug-in hybidní variantu. Chystá se také ostrá verze M4.