Autofotka týdne: Umělá inteligence vs. šílenci a karikaturisté designu BMW

Adrian van Hooydonk je podle všeho šedou eminencí, která k expresivnímu, často spíš křečovitému pojetí styling značky už dekády posouvá a libuje si v bouřlivých reakcích.

Sázka na Jozefa Kabaně nedopadla podle představ ani jedné ze stran, podle všeho na sebe narazili dva tvrdohlavci (Kabaň a Hooydonk), odnesl to ten hierarchicky níž postavený a navíc nově příchozí. Aktuální šéfdesignér Domagoj Dukec je podle všeho tvárnější (na vysvětlenou: Adrian van Hooydonk je „výš“, je šéfdesignér celé skupiny BMW, včetně Mini a Rolls-Royce). Každopádně se občas nelze ubránit dojmu, že spíš než designéři (a že je studio značky plné opravdu talentovaných skrytých hvězd) navrhují novodobé bavoráky karikaturisté.

Tak to BMW zkouší s umělou inteligencí (AI). To není vtip. Značka na svých profilech na sociálních sítích uveřejnila dva návrhy, které jsou dílem počítačového mozku. Konkrétně nástroje Midjourney, který pomocí AI generuje obrázky na základě textu, který do něj konkrétní osoba zadá. „Obrázky jsou v něm natolik kvalitní, že to vzbudilo kontroverze, jak o budoucnosti umění, tak o férovosti,“ píše Wikipedia. „Například jeden z uživatelů použil v Midjourney vygenerovaný obrázek v soutěži a vyhrál. Objevují se také komiksy na základě obrázků vygenerovaných z Midjourney, které vzbudily diskuze o autorských právech.“

Je třeba upozornit, že ze strany BMW je to jen hříčka, krok, jak vyvolat pozornost a diskuzi. Nejparadoxnější na tom je, že reakce publika jsou veskrze pozitivní, podle všeho někteří nepochopili, že auta nenavrhl designér z masa a kostí. Dá se taky předpokládat, že velká skupina těch, co návrhy chválí, to dělá hlavně proto, že vzhled aktuálních bavoráků nemůže vystát. „AI rozumí identitě značky lépe než designové oddělení v BMW,“ napsal jeden uživatel.

Zadání pro umělou inteligenci tedy znělo: „Ukažte nám dobrodružství v džungli na jiné planetě.“ První ze dvou SUV navržených umělou inteligencí má drsný a extrémní vzhled jasně inspirovaný světem off-roadů. Nechybí obrovská terénní kola, přifouknuté blatníky, střešní nosiče a majestátní tvary, navíc parkuje v sci-fi deštném pralese. „Dokonce i robot s umělou inteligencí ví, že mřížky BMW se s přibývajícími roky zvětšují, ale tvrdíme, že aspoň v tomto případě jsou ledviny (tak se dělené mřížce chladiče u BMW říká – pozn. red.) úměrné majestátní velikosti vozidla,“ komentuje BMWblog. Auto vypadá jako nová interpretace BMW X7 a zjevně chce být důstojným protivníkem Mercedesu třídy G.

Druhé dílo je spíš evolucí předchozí generace BMW X5. „Můžeme ocenit měkké a zároveň sportovní tvary, které z tohoto vozidla dělají moderní BMW, avšak respektující historii značky,“ komentuje italský Autoblog. A upozorňuje, že v něm mohou někteří najít podobné prvky s prototypy budoucí generace X5, které se poslední dobou objevily na špionážních fotografiích.

„Nutno však zdůraznit, že práce umělé inteligence se zdá být velmi inspirována současnými modely BMW nebo těmi z nedávné minulosti, zjevně na úkor originality. Podle některých je práce ‚lidských‘ designérů, jako například na iX nebo na BMW řady 4, rozhodně originálnější, i když ne všemi milovaná,“ komentuje Autoblog a dodává, že nyní bude legitimní ptát se, zda nenastala doba, kdy umělá inteligence nastoupí do studií automobilek vedle lidí. „Tohle úplně pošpiňuje značku. Opravdu smutné, že používáte obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence,“ čertí se jeden z publika.