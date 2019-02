Daimler a BMW ohlásily spolupráci na mobilitě budoucnosti

Spolupráce, kterou už schválily regulační úřady, zahrnuje vytvoření pěti společných podniků: Reach Now pro multimodální služby, Charge Now pro nabíjecí systémy, Free Now pro sdílenou taxislužbu, Park Now pro parkování a Share Now pro sdílení osobních aut. Po celém světě by tak mělo vzniknout až tisíc pracovních míst.



Vedle krátkodobých pronájmů automobilů prostřednictvím aplikací v chytrých telefonech chtějí rovněž konkurovat firmám, jako je Uber či Lyft ve sféře sdílené taxislužby.

Společnosti, které mají v oblasti mobility nyní na 60 milionů zákazníků, chtějí v budoucnu vytvořit jediné portfolio služeb, integrovat všechny zmíněné systémy a vybudovat flotilu samořízených elektromobilů, která bude propojena s ostatními druhy dopravy.

Nalevo šéf BMW Harald Krueger, naoravo Dieter Zetsche, šéf Daimleru

Německé automobilky plánují velkou alianci

Německé automobilky chtějí podle informací listu Manager Magazin vytvořit rozsáhlou alianci a společně vyvíjet systémy autonomního řízení vozů. Rozhovory spolu vedou mimo jiné firmy Volkswagen, BMW a Daimler, které přizvaly i dodavatele součástek Bosch a Continental.



Rozhodnutí o případném vzniku aliance by mělo padnout do března.

Svazek by podle zúčastněných koncernů zůstal otevřený ostatním výrobcům a technickým koncernům. Dosud se vědělo jen to, že rozhovory spolu vedou BMW a Daimler. Pracovní skupiny jinak konkurenčních firem jednají mimo jiné o spolupráci na vývoji a sdílení patentů a při výrobě baterií do elektrických vozů. Musí se rozhodnout, čí technika by sloužila jako základ a kdo by ve svazku převzal jakou roli.

Důvodů ke spolupráci mají podniky dost - roboticky řízená auta by totiž mohla výrazně ohrozit jejich obchodní model. Navíc již tyto firmy bojují se stagnací tržeb, poklesem zisku a dlouhodobě také s nízkými kurzy svých akcií.

Automobilky spolu dosud spolupracovaly jednotlivě. BMW investuje s americkou technologickou společností Intel a s italsko-americkou automobilkou Fiat Chrysler miliardy do vývoje autonomně řízeného vozu, jenž by měl do roku 2021 zvládat bez řidiče jízdu na delších úsecích dálnic. Daimler spolupracuje na podobném projektu s Boschem. Volkswagen pak chce s Fordem společně vyvíjet elektrododávky a pick-upy a později i samořízené vozy a osobní elektroauta.