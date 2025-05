Danubiana Meulensteen Art Museum hostí výstavy předních výtvarníků z celého světa. Díky spolupráci se značkou BMW pravidelně vítá také automobilové nadšence. Spojení auto a umění je do neděle 1. června k vidění právě v muzeu na poloostrově uprostřed hlavního toku Dunaje. Je součástí akce s názvem The Private Collection by BMW 2025, která se koná jako součást na oslavu 50. výročí spolupráce značky se světem umění.