Nové BMW 5 mělo premiéru v Praze. Řídí se očima, nabídne videohry a fotbal

A představilo se tu vybranému publiku.

Sériová produkce osmá generace pětky s kódovým označením G60 odstartuje v červenci, první kusy dorazí k zákazníkům v říjnu. Stejně jako všechny předchozí generace této modelové řady ho vyrobí v továrně BMW Group v Dingolfingu.

„Výroba nové generace BMW řady 5 se opět exkluzivně vrací do tohoto bavorského závodu. Souběžně se zahájením výroby zde bude probíhat oslava 50. výročí založení dnes největšího evropského výrobního závodu BMW Group. V roce 1973 bylo prvním vozem vyrobeným v této továrně BMW řady 5 Sedan první generace,“ uvádí mluvčí českého zastoupení značky David Haidinger. Dnes je výrobní závod BMW Group v Dingolfingu nejen hlavní továrnou na výrobu modelů segmentu luxusních vozů, ale také místem, kde se nachází kompetenční centrum společnosti pro výrobu komponentů elektrického pohonu. Právě zde se kromě jiného vyrábějí elektromotory i vysokonapěťové baterie pro nové čistě elektrické BMW i5. „Kromě toho se nové BMW řady 5 Sedan vyrábí ve verzi pro daný trh v čínském závodě Dadong, který je společným podnikem BMW a Brilliance Automotive Ltd. v Šen-jangu,“ doplňuje Haidinger.

V posledním ukončeném roce výroby se předchozí generace opět umístila na třetím místě žebříčku prodejů jednotlivých modelových řad v rámci portfolia BMW. Do jara 2023 bylo vyrobeno již více než deset milionů kusů BMW řady 5. „Úspěšný příběh BMW řady 5 Sedan se datuje od roku 1972. Tehdy byla představena první generace tohoto sportovně elegantního čtyřdveřového sedanu. Od té doby celosvětová obliba BMW řady 5 Sedan neustále roste. Díky své nezaměnitelné kombinaci dynamických jízdních vlastností a vysoké úrovně komfortu při cestách na dlouhé vzdálenosti se tento vůz stal ztělesněním manažerského sedanu,“ říká David Haidinger.

První seznamovačka potvrzuje, že řada 5, která patří k nejtradičnějším modelům značky a je jedním z pilířů její nabídky, bude nejkrásnějším bavorákem v aktuálním ceníku mnichovské značky.

Už jsou známé také ceny, ty startují u milionu a půl u verze 520i, o víc než milion zaplatí zájemci při objednání nejdražší elektrické i5 M60 xDrive.

Protože „pětka“ i přes věrnou klientelu musí bojovat o přízeň v supernabitém segmentu, kde se vykrystalizovala „svatá trojice“ BMW 5, Audi A6 a Mercedes E, vyvarovali se designéři výstřelků. Arogantní BMW 7 a hulvátské BMW XM si zákazníci koupí kvůli technologiím, nebo právě proto, že svým vzhledem polarizují publikum. U pětky však není prostor na extravaganci a pokusy s trpělivostí publika, tu si totiž kromě arabských youtuberů kupuje také bavorský zubař, a ten chce střízlivě vypadající reprezentativní vůz.

Reprezentativní bude pětka dost, na délku přerůstá pět metrů (5060 mm, oproti předchůdci o 10 cm delší), to je víc, než kolik mělo prezidentské BMW 7 před dvaceti lety. Na pohled to ovšem tak nepůsobí. Nové pětce tým Adriana Hooydonka s pobočníkem Domagojem Dukecem skvěle vyvážili proporce a nadávkovali ozdoby tak, aby vypadala moderně a důstojně. Některá moderní BMW vypadají jak navržená karikaturistou, na pětku však „pustili“ opravdové designéry. Silueta bude i tak pro mnohé šokem, záď je totiž tvarovaná fastbackově, zadní okno pozvolna klesá a na ni navazuje víko kufru, které se v zájmu co nejpříznivější aerodynamiky také svažuje; zadní sloupek přecházející do blatníku linku kopíruje. Dokud nezkusíte otevřít kufr – odklopí se jen plechová část, vsadili byste se, že je to liftback, který otevírá záď i s oknem. I díky tomu je to po několika generacích první pětka, u které ve tříčtvrtečním pohledu nevypadá, že má zadní kolo menší než přední – tuto designérskou botu dal jako první BMW řady 5 Chris Bangle u kontroverzně ztvárněné (ale dodnes nestárnoucí) generace E60 – ano, to je ta, kvůli které se do Mnichova psaly petice za Banglovo vyhození. Zavazadlový prostor nové pětky v provedení sedan má objem 520 litrů. Tento objem je k dispozici také u plug-in hybridních verzí, u elektrického BMW i5 je pak kufr 490litrový.

Ale zpátky k té nejnovější, představené v pražské Kunsthalle, jíž je české zastoupení BMW partnerem. Jak je u nových bavoráků zvykem, kromě spalovacích verzí dorazí též čistě elektrická. BMW i5 má stejnou architekturu jako spalovací, ovšem samozřejmě patřičně upravenou – zpod kapoty vyhodili motor a pod podlahu přidali plochou trakční baterii. Je to bizarní pohled pod kapotu – zvlášť u verze s pohonem pouze zadní nápravy jako by motor ukradli. Další agregáty zůstaly na místě, ovšem ve středu přídě je volný prostor a pořádně velký. Trakční akumulátor se skládá ze čtyř modulů po 72 bateriových článcích a tří modulů po 12 článcích, a poskytuje využitelnou energii 81,2 kWh. Vysokonapěťovou baterii lze nabíjet stejnosměrným proudem o výkonu až 205 kW. David Haidinger zdůrazňuje předvídavý tepelný management, který zajišťuje optimální regulaci teploty vysokonapěťové baterie v dostatečném předstihu před zastávkou u rychlonabíjecí stanice.

Dorazí i šestiválec

„Implementace různých druhů pohonu je možná zásluhou flexibilní architektury vozu, která dovoluje v novém BMW řady 5 Sedan použít plug-in hybridní systémy i vysoce účinné zážehové a vznětové motory vybavené 48voltovou mild hybridní technologií,“ dodává Haidinger. „Nová generace BMW řady 5 Touring, jejíž uvedení na trh bude následovat na jaře 2024, bude rovněž k dispozici s čistě elektrickým pohonem, stejně jako s plug-in hybridním systémem i výhradně se spalovacími motory.“ Nechybí kultovní řadový šestiválec ani provedení s pohonem všech kol.

Od počátku budou v nabídce dvě čistě elektrické varianty BMW i5: M60 xDrive (čtyřkolka) a eDrive40 (zadokolka). Nechybí zážehové a vznětové motory z nové modulární generace motorů značky. Mezi použité inovace patří takzvaný Millerův cyklus, který zkracuje dobu otevření sacích ventilů, přepracovaná konstrukce sacích kanálů a spalovacích komor, a vylepšení v oblasti pohonu vačkového hřídele, vstřikování, zapalování a odvodu výfukových plynů.

Všechny spalovací modely dostanou nejnovější verzi 48voltové mild hybridní technologie. Na jaře 2024 bude modelová řada doplněna o dvě varianty s plug-in hybridním pohonem. Kromě toho bude od roku 2024 k dispozici nový řadový vznětový šestiválec a dorazí také další varianta BMW i5 s elektrickým pohonem všech kol.

Spalovací motory se 48voltovou mild hybridní technologií využívají dva různé systémy. Čtyřválcový vznětový motor (520d) je kombinován s řemenem poháněným startér-generátorem, který poskytuje podpůrný výkon 8 kW/11 k a generuje maximální točivý moment 25 Nm. Ve všech modelech s řadovým šestiválcem se 48voltový mild hybridní systém skládá z elektromotoru, který funguje jako startér-generátor spojený s klikovým hřídelem a je spolu s řídicí elektronikou integrován do skříně osmistupňové převodovky. Generuje točivý moment 200 Nm a výkon až 13 kW/18 k. Čtyřválcový zážehový motor je v Evropě kombinován také se startér-generátorem napojeným na klikový hřídel a mimo Evropu se startér-generátorem poháněným řemenem.

Všechny zážehové motory jsou vybaveny nejnovější verzí plně variabilního řízení ventilů. Zážehový čtyřválec 520i má výkon 140 kW/190 k a točivý moment 310 Nm. Mild hybridní systém zajistí celkový výkon hnací soustavy 153 kW/208 k a točivý moment 330 Nm. Auto zrychlí z 0 na 100 km/h za 7,5 s a dosahuje maximální rychlosti 230 km/h. Turbodiesel 520d má výkon 145 kW/197 k a točivý moment 400 Nm. Zrychluje z 0 na 100 km/h za 7,3 s.

Všechny spalovací motory jsou standardně vybaveny novou 8stupňovou samočinnou převodovkou.

Plug-in hybridní varianty dorazí na jaře 2024. Na výběr bude ze dvou variant, jejichž řadové šestiválcové nebo čtyřválcové zážehové motory jsou kombinovány s nejnovější verzí plug-in hybridního systému. K maximálnímu výkonu systému elektrická část pohonu přidává až 145 kW/197 k. U BMW 550e xDrive Sedan činí celkový výkon 360 kW/489 k a u BMW 530e Sedan 220 kW/299 k. „Točivý moment činí 280 Nm. Pomocí BMW patentovaného předřazeného redukovaného převodu se točivý moment zvyšuje až na 450 Nm, což je současně hodnota vstupující do převodovky. Tímto způsobem může kompaktní elektrický motor vyvinout dodatečný hnací moment, který by za normálních okolností bylo možné generovat pouze s výrazně větším a těžším elektrickým strojem,“ popisuje Haidinger. Motor čerpá energii z lithium-iontové 19,4kWh vysokonapěťové baterie integrované v podlahové části.

Přední náprava je tvořená dvojitými příčnými rameny, zadní je pětiprvková. Kola (18 až 21palcová) se oproti předchůdci více rozkročila, výrazně se protáhl také rozvor. Nechybí natáčení kol zadní nápravy (až o 2,5°), za příplatek lze mít adaptivní podvozek, aktivní stabilizátory nebo vzduchové odpružení zadní nápravy.

Řízení očima

Kabina pokračuje v pojetí moderních bavoráků, s tenkými displeji tvořícími přístrojovou desku – v útrobách pracuje nejnovější verze infotainmentu a celé digitální architektury. Při nastupování se líbí nízké prahy, řidič ocení tenké sloupky – jsou „pootočené“ tak, že zakrývají jen velmi úzký úhel výhledu šikmo do stran. Prohnutý displej s bezrámečkovou skleněnou plochou mírně natočenou směrem k řidiči je dominantním prvkem. Tvoří jej 12,3palcový přístrojový panel za volantem a kontrolní displej s úhlopříčkou 14,9 palce, které jsou propojené do jedné digitální zobrazovací jednotky s vysokým rozlišením.

Velkým tématem moderních aut jsou systémy automatizované jízdy a další asistenty pro podporu řízení. Nová pětka nabídne možnost částečně předat řízení elektronice, nebo parkování na dálku s pomocí mobilního telefonu (až na vzdálenost 200 metrů, lze uložit do paměti až deset míst, kde automaticky zaparkuje). Jedinečnou funkcí k chlubení se před publikem je nová verze aktivního asistenta pro změnu jízdního pruhu, která dokáže automaticky provést příslušný jízdní manévr s odpovídajícími pohyby volantu a upravit rychlost jízdy při zařazování vozu do vedlejšího jízdního pruhu.

„Jako první na světě může být Aktivní asistent pro změnu jízdního pruhu v novém BMW řady 5 Sedan ovládán očima. Tato komfortní funkce nyní dosahuje nové úrovně interakce mezi řidičem a vozem. Automobil navrhne změnu jízdního pruhu, kterou lze poprvé provést a potvrdit pohledem do vnějšího zpětného zrcátka. Pokud to dopravní situace dovolí, Aktivní asistent pro změnu jízdního pruhu automaticky provede potřebné pohyby volantem, a to až do rychlosti 130 km/h. Změnu jízdního pruhu již není nutné potvrzovat směrovým ukazatelem,“ popisuje BMW.

Ve spolupráci s herní platformou AirConsole představuje BMW v nové řadě 5 Sedan možnost hraní počítačových her. Hráči potřebují pouze chytrý telefon, který slouží jako ovladač, a displej poslouží jako monitor. Řidič a spolujezdec vpředu mohou na kontrolním displeji pouštět streamovaná videa podle svého přání. Kromě YouTubu je v rámci pilotní aplikace pro uvedení na trh ve více než 15 zemích k dispozici také Bundesliga In-Car, jež poskytuje vybraný obsah na vyžádání a živé vysílání z aktuální fotbalové sezony Bundesligy.

Kvalita přenosu hlasu a dat je zaručena díky dvěma mobilním anténám 5G ve standardní výbavě a až čtyřem na přání.

Součástí volitelné výbavy je také digitální klíč, ten nabízí možnost odemykání a zamykání prostřednictvím zabezpečené rádiové technologie pomocí telefonů s operačním systémem iOS nebo Android a také hodinek Apple Watch. „Není proto nutné používat běžný klíč od vozu. K odemknutí nebo zamknutí postačí přiblížit se k vozidlu nebo se od něj vzdálit. Telefon může zůstat v kapse uživatele,“ dodává Haidinger.

Vnitřní kamera ve stropě umožňuje cestujícím pořizovat fotografie a nahrávat videa včetně zvuku. Kromě toho si cestující může pomocí aplikace vyžádat záznam z palubní kamery a prostřednictvím svého telefonu se podívat do interiéru vozidla.