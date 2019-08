BMW 3 dorostlo k ideálu. Potvrzuje, že za velká kola je lepší ušetřit

Trojkové BMW patří už mnoho let k etalonům střední třídy, tedy kategorie, kterou mnoho automobilek v poslední době opouští ve prospěch SUV. U BMW ovšem, zdá se, nic takového nehrozí. Ostatně, jen loni vyrobili v továrně přímo v Mnichově přes 340 tisíc derivátů trojkové a čtyřkové řady, tedy vozů střední třídy.

A od loňského roku postupně přichází na trh nová generace „trojky“, která se kromě Mnichova vyrábí i v Číně a v Mexiku. Nejprve přijel sedan, letos se představilo i provedení kombi, které jsme mohli krátce otestovat právě v okolí domovského města vozu.

Potvrdilo se, že i nová trojka generace G20 umí být velmi příjemné auto, které je komfortní a dostatečně prostorné pro posádku, přitom umí řidiče při svižné jízdě bavit. Jen to chce vybrat pravou kombinaci.

BMW 3 se v průběhu let proměnilo v trochu jiné auto, než jaké byly první generace. A ne každé provedení má to, co řidič od takového auta čeká. Ano, trojka je univerzálnější než kdy dřív, ale na první pohled se také trochu odcizila svým ideálům. Generace G20 opět o něco povyrostla, s délkou 4 709 mm už to není žádný prcek, i když stále patří spíš k menším autům daného segmentu.

Nárůst rozměrů může naznačovat i další odklon od sportovního pojetí. Proti tomu však stojí snížení hmotnosti a samozřejmě očekávaný mezigenerační pokrok třeba ve vyladění podvozku. Nakonec je tedy BMW 3 G20 opravdu „zajímavý materiál“.

Počáteční skepse

Ke kombi BMW 3 jsme ze začátku přistupovali trochu opatrně. A to z důvodu našich předchozích zkušeností se sedanem 3, který jsme měli možnost projet jen pár týdnů před testem kombi.

A auto v nás zanechalo dost smíšené pocity: provedení 330i (tedy dvoulitrový přeplňovaný benzinový čtyřválec) je sice hezky svižné, dojem z auta však kazily příplatkové M doplňky, především v podobě obřích dvacetipalcových kol, která zcela zničila komfort odpružení a ani řízení auta s nimi nebyla moc velká zábava - každý hrbol a výmol na silnici se hlásil tak nepříjemnou ranou, že to řidiče k rychlému tempu moc nesvádělo.

Důvod je vcelku jednoduchý – tato verze je původně odladěna na mnohem „realističtější“ rozměry kol a extrém tu vybočuje z toho, co inženýři pro dané provedení zvolili. U silnějších verzí může být podvozek vyladěn trochu jinak a i obří kola tak nemusí být tak nepříjemná.



Když k tomu připočteme, že čtyřválec pod kapotou má sice hodně síly a auto s ním umí být velmi rychlé (výkon je 190 kW, zrychlení na stovku trvá jen 5,8 sekundy), ale nemá výraznější špičku (navíc automatická převodovka nám přišla trochu váhavější), na kdovíjakou zábavu ani pohodlí za volantem to na první pohled moc nevypadá.

Opravený pohled

Jenže usednutí za volant nového trojkového kombi nám rychle tento špatný dojem napravilo. Do rukou jsme dostali provedení 330d Touring obuté do osmnáctipalcových kol, které se ukázalo být krásně vyváženým vozem po všech stránkách.

Za prvé jasně ukazuje, že obří kola nejsou nutná, dostatečně velké osmnáctipalcové ráfky přináší velmi dobrý jízdní komfort a k tomu dávají řidiči jistotu při ostřejší jízdě. Namísto „počítání ran“ jsme mohli 330d Touring popohnat k opravdu svižnému tempu a vyzkoušet, že se trojka může nadále chlubit čitelným a přesným řízením a krásnou ovladatelností.

Úrovní jízdního komfortu se pak může toto provedení směle rovnat Mercedesu C, který tak má drobný náskok snad jen v oblasti odhlučnění. Ostatně, odhlučnění je i jeden z mála faktorů, který trojku odlišuje od pětkového BMW, kterým jsme mimochodem do Mnichova přicestovali. Ve vysokých dálničních rychlostech se už u 3 Touring projevuje nějaký ten aerodynamický svist, zatímco model 5 zůstává opravdu tichý. Inu, někde musí být rozdíl mezi třídami znát.

K vyváženému charakteru auta přispívá i šestiválcový motor pod kapotou. Menšímu sedanu či kombi od BMW šestiválec nadále sluší a dodává vozu určitý charakter, klid při pohodové jízdě a výbušnost při té rychlé. To je něco, co čtyřválcové jednotky BMW nedovedou, i když se chlubí úchvatnými jízdními výkony.

Vždyť třílitrový turbodiesel tu má výkon 195 kW, tedy „jen“ o pět více než benzinový čtyřválec 330i. Ovšem jeho 580 Nm v rozmezí 1 750 – 2 750 otáček zajišťuje mohutný zátah a zrychlení na stovku i díky tomu trvá 5,4 sekundy. Motor si také lépe než podobně výkonný benzin rozumí s osmistupňovým automatem.



Model 330d Touring jsme testovali v provedení s pohonem všech kol, které u něj bude v nabídce samozřejmostí a BMW se nejspíš nebude obtěžovat tuto variantu nabízet bez něj (v ceníku není). Pravdou je, že se suverénním dieselem je čtyřkolka rozumná kombinace, už kvůli spotřebě, která tu bude v praxi o dost nižší než u benzinu. Kombinovaná hodnota v rozmezí 6 – 6,4 litru není nic nedosažitelného.

Překvapivý prostor

Jestli v něčem BMW 3 dlouhá léta nevynikalo, byl to vnitřní prostor. Ten se výrazněji zlepšil až s předchozí generací F30, ale „pořádné“ auto je právě až toto provedení. Ani nadále to není žádný stěhovák, ale trojkové kombi konečně působí jako univerzální auto, které splní veškeré požadavky.

Vpředu s místem problém nebyl, tady není co řešit. Na zadních sedadlech ovšem místo výrazně narostlo, za 185 centimetrů vysokým řidičem se stejně vysoký dospělý cestující rozhodně nebude tísnit. Navíc je tu i dostatek místa nad hlavou a BMW 3 v provedení kombi tak z tohoto pohledu vypadá jako naprosto dokonalá kombinace sportovní útulnosti a praktické prostornosti.

Jednoduše si tu posádka nepřipadá, že by byla hýčkána přebytkem místa, ale na druhou stranu tu nejsou opravdu žádné důvody ke stížnostem. To nás příjemně překvapilo.

Kombi je samozřejmě daleko praktičtější než sedan z hlediska využití zavazadlového prostoru. Ten má solidních, ale nijak rekordních 500 litrů. Prostor je příjemně pravidelný a dobře využitelný, se sklopenými sedadly BMW 3 Touring má1 510 litrů objemu. Zajímavé jsou praktické vychytávky.



Za příplatek může mít zavazadelník zajímavé protiskluzové řešení. S otevřenými dveřmi lze po podlaze i hodně těžkými předměty snadno posouvat po podélných ocelových lyžinách, po uzavření dveří se „přifouknou“ podélné gumové lišty uprostřed nich a náklad malinko nadzdvihnou. Ten tak přestane v prostoru cestovat.

Další, pro trojku tradiční vychytávkou je samostatně výklopné okno pátých dveří, které umožní dovnitř věci lépe „zaskládat“, nebo usnadní přístup k některým zavazadlům či odložení přebytečného batohu. Zadní sedala jsou dělena v poměru 40:20:40 a lze je snadno sklápět přímo ze zavazadlového prostoru. Dodejme, že trojkové kombi bude mít standardně podélné střešní lyžiny pro umístění příčníků na nosič zavazadel.

Ideální auto?

Nové BMW 3 Touring je tak pro mnohé ideálním vozem. Patří stále ke kompaktnějším kombíkům své třídy, přitom místa je v něm dost a má i praktické vychytávky. Je to auto, které je svou velikostí „tak akorát“ - prostorné a pohodlné, přitom jízdně zábavné a skvěle ovladatelné. BMW navíc u nové generace G20 zvolilo zajímavé ceny.

Testované provedení 330d xDrive Touring je prozatím vrcholem nabídky a začíná na 1 326 000 korunách. Kombi je zatím dostupné ještě ve verzi 320d a 330i, v obou případech lze vybírat mezi pohonem zadních a všech kol. Nejlevnější trojkové kombi vyjde na 1 053 000 korun (320d). Příplatky dovedou ceny vynést o hodně výš, ale v dané konkurenci jsou odpovídající.

Jediné naše drobnější výhrady tak směřují k designovým detailům nové generace trojkové řady. Ne každému se musí líbit třeba zadní světla, více drobností najdeme v interiéru (shluk tlačítek na středovém tunelu, uspořádání některých prvků v přístrojovém panelu i v infotainmentu). Někdy se zdá, že tu BMW 3 dělá ústupky tak, aby tolik neohrožovalo řadu 5.

BMW 330d Touring nám také ukázalo, že trojková řada umí mít celou řadu poloh. A záleží hodně na tom, jak si vůz zákazník nakonfiguruje. Některé neuvážené volby dovedou auto nepříjemně pokazit. Kdo se jim vyhne, bude mít v trojkovém modelu příjemného společníka.