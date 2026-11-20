Jako by šlo o čistou úlitbu Číně a snahu postavit auto, které se bude líbit tamním zákazníkům, které ohromí spíš uhlopříčka displeje než delikátně odladěný podvozek (a že ho i3 má!). Žádné retro – hledíme do budoucnosti, a to s brutalistním designem.
Revoluce
BMW přichází s kompletně novou generací své ikonické řady 3, která má za sebou úctyhodnou historii. Řada 3 se vyrábí již 51 let a celosvětově se jí prodalo 18 milionů kusů, což z ní činí srdce celé značky. Nyní však mnichovská automobilka obrací list a přichází se zásadní revolucí, která se dělí na elektrickou větev s vnitřním označením NA0 a spalovací linii označovanou jako D50 stojící na platformě CLAR její předchůdkyně (G20). Ta dorazí za pár měsíců, teď si pár měsíců bude užívat hlavní roli elektrické provedení. Jsou to tedy dva zásadně odlišné vozy postavené na dvou různých platformách, ovšem vypadají stejně, rozdíly odhalíte, jen když jsou obě varianty zaparkované vedle sebe.
Vzhled obou verzí prošel radikální změnou, navazuje na jednoduchost předchůdce jménem i4 (mimochodem, dosud z pohledu funkčnosti jeden z nejlepších elektromobilů vůbec). Ovšem zcela nový designový jazyk se bude postupně propisovat do všech budoucích modelů značky.
BMW i3 v číslech
Přední masku může zdobit volitelná výbava jménem BMW Iconic Glow, která kromě diagonálních světel pro denní svícení umí prosvítit i celou masku evokující klasické ledvinky.
Zatímco spalovací modely sázejí na klasické linie, elektrická i3 se odlišuje aerodynamickými koly (vždy o palec většími než u spalováku), bezrámovými okny a inteligentním víčkem nabíjecího portu, které spolupracuje s navigací a digitálním klíčem. Panoramatická střecha je u spalovacích verzí standardem, u elektromobilů a hybridů jde o příplatkovou výbavu. Jak bezpečně rozlišíte benzinovou a spalovací verzi? Ta druhá má delší blatník – v prostoru mezi výřezem pro přední kolo a dveřmi je víc plechu, aby se do čumáku vešel řadový šestiválec. Elektrická verze je zas o 36 mm vyšší kvůli bateriím v podlaze.
Architektura elektrické i3 stojí na zbrusu nové platformě Neue Klasse, na kterou se tak strašně dlouho čekalo a od které si mnichovská automobilka hrozně moc slibuje. Už na ní jezdí úspěšná iX3, jak se nám líbila čtěte zde:
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Dominantou interiéru je zbrusu nový ovládací koncept, jehož základem je promítací displej táhnoucí se přes celou šířku spodní části čelního okna, který doplňuje téměř 18palcový zkosený dotykový displej, příplatkový head-up displej s 3D grafikou a moderní volant.
Kokpit kosmické lodi
Přístrojová deska tak už není klasickým pracovištěm řidiče, ale připomíná kokpit kosmické lodi či raketoplánu. Pohled na řidičovo pracoviště však přináší řadu rozpaků. Sedí se tu hodně vysoko (výš než ve spalovacím provedení) a palubní deska kombinuje úzký pruh displeje, projektorové zobrazovače pod předním oknem a obří tablet. Ten má sice rychlý a vcelku logický infotainment, ale jeho několikaúhelníkový tvar je čistá manýra, která není ani moc vzhledná; a hlavně grafika je naformátovaná stále spíš na obdélník, nesmyslně malý font písma je designérský přešlap. Všechny ikonky a popisky jsou zcela nepochopitelně titěrné a miniaturní, takže se na ně musíte složitě trefovat.
Kontrolky a důležité informace zobrazené při levé hraně displeje má navíc řidič v běžné pozici za volantem schované přesně za jeho věncem a rukou, kterou ho drží. Zcela nepochopitelný je i samotný volant – je opravdu ošklivý, má nesmyslná ramena nahoru a dolů místo do stran, takže si v mezerách u palců spíš snadno přiskřípnete prsty, než aby to něčemu funkčně pomáhalo.
Klasických fyzických tlačítek v i3 moc není, protože BMW chtělo spoustu věcí udělat jinak, než bylo dosud zvyklé. Ovládání a polohování sedadel se přesunulo na dveře, podobně jako u Mercedesu (detailní nastavení bočnic lepších verzí sedadel a jejich další funkce pak hledáte v menu infotainmentu, grrr). Otevírání dveří zevnitř zajišťuje titěrné tlačítko, které na takto velké auto působí až nepřístojně. Elektricky vysouvací kliky vypadají efektně, ale je to taky hlavně zbytečná manýra (prý zlepší aerodynamiku); v Číně je z bezpečnostních důvodů zakázali, tak uvidíme, kdy se přidá Evropa). Páčky pod volantem jsou v noci naprosto neviditelné, různé funkční ovladače na nich nahmatáváte.
Na to, jak je auto velké (476 cm), není v kabině v podélném směru úplně moc místa. Ale tak to v trojce bývalo vlastně vždycky. Samotný kufr je široký a hodně hluboký, ovšem nízký, protože jde o tříprostorovou „limuzínu“ (kufr má u elektrické varianty 420 litrů, o 30 litrů méně než u spalováku). Klasické víko kufru sedanu taky vyčítat nebudeme.
Co je ale naprostý zločin, jsou brutálně tlusté A-sloupky rámující čelní sklo. To je bohužel daň vlastní celé nové platformě Neue Klasse. Schová se za ně v oblouku klidně i náklaďák. Čelní okno je navíc velmi nízké (ještě ho „snižuje“ jeho sklon), což je zase úlitba faktu, že na spodní hranu přístrojovky bylo potřeba nacpat ten obří široký panoramatický displej.
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Z hlediska jízdy a dynamiky není elektrické trojce co vytknout – zrychluje skvěle a rychlostní disciplíny zvládá s přehledem. Díky tomu, že jde o nízké auto, „nežere“ – průměrná spotřeba se pohybovala při první svižnější jízdě kolem parádních 18,3 kWh. Má skvělé řízení, je velmi efektivní a na nerovnostech pohodlná a „hladká“. Ale do sportovní „napruženosti“, která ikonu jménem BMW 3 definovala ve všech generacích, to má přece jen trochu daleko. Je to asi první bavorák, u kterého zrychlení klame „naopak“ – subjektivně vám přijde, že jedete mnohem rychleji, než je reálná rychlost; přitom to bývalo vždycky opačně.
Elektrickou trojku hezky vyvážili, dali jí hodně civilní a kultivovaný charakter. Na nerovnostech nicméně vnímáte těžký podvozek a to, jak se auto nepřirozeně hýbe. Sedadla jsou navíc dost placatá a plochá, v zatáčkách vůbec nedrží tělo, což působí společně s vyšším posazen dojmem, že řídíte MPV.
Citlivé a přesné řízení bylo bavorákům vždycky vlastní. Navzdory hmotnosti přes 227 kg a rozvoru 2,9 metru se 4,76metrový sedan dobře ovládá a prokazuje nečekanou agilitu. A obejde se bez řízení všech čtyř kol, které je v dnešní době tak populární. To dává trojce přirozenější a intuitivnější reakce. Pravda, hmotnost vnímáte při změně směru a brzdění.
Zcela nepochopitelně – obzvláště na poměry BMW – auto postrádá vícestupňovou rekuperaci. Chybějí pádla pod volantem. Rekuperace funguje buď automaticky podle okolních podmínek (pravda, to mají odladěné dobře), nebo lze zapnout jízdní režim „B“, který se aktivuje titěrným ovladačem uprostřed mezi sedadly.
Dvě auta, která vypadají stejně
Čistě elektrická verze i3 sjíždí z linky v Mnichově, který se tak stal prvním německým závodem značky předělaným výhradně na produkci elektromobilů. Nabízí dvě kapacitní varianty baterií a pohonů: základní i3 40 disponuje výkonem 270 kW, využitelnou kapacitou baterie 83 kWh, nabíjením o výkonu až 300 kW a dojezdem přes 700 km. Silnější i3 50 a chystaný vrcholný M Performance model i3 M60 (s plánovaným příchodem v březnu příštího roku) využívají větší baterii s využitelnou kapacitou téměř 109 kWh.
Díky tomu nabízejí kombinovaný dojezd podle WLTP dosahující až 912 kilometrů. Reálně ujedete 500 kilometrů s výkonnější verzí s velkou baterkou i ve svižném tempu. Jen pak budete muset mít zastávku u dost výkonné nabíječky. Rychlonabíjení u verze 50 zvládá výkon až 423 kW DC, což znamená v ideálním případě získání dojezdu na 100 km za 10 minut.
Elektrická verze spoléhá na speciální superpočítač jménem „Heart Of Joy“, který řídí souhru pohonu a jízdní dynamiky a zpracovává desetkrát více informací než předchozí generace; a jde mu to skvěle!
Pod kapotou se nachází také přední kufr (frunk) o objemu cca 31 litrů. Nechybí ani podpora obousměrného nabíjení (V2H pro napájení domácnosti a plánované V2G pro vracení energie do sítě). M Performance modely navíc zaujmou ikonickými žlutými M světlomety.
Spalovací verze zůstává věrná zážehovým motorům, vyrábět ji budou v Dingolfingu. Spalovací varianta vychází technicky z předchozí trojky, ovšem obléká stejný kabát jako elektrická verze. Čtyřválce čítají modely 318i a 320i, zatímco na vrcholu stojí M Performance model M350 xDrive, který díky výkonu 326 kW silně konkuruje historickým šestiválcovým modelům M3 (např. generaci F80 M3).
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Zásadním mezníkem je fakt, že trojka poprvé zcela opouští naftové motory. Důvodem je klesající globální poptávka, přičemž podíl dieselů klesl pod 10 %. Automobilka proto volí cestu čistého benzinu, plug-in hybridů a čisté elektromobility. Podvozkově spoléhají obě varianty na přední nápravu typu McPherson a zadní pětiprvkové zavěšení, přičemž adaptivní podvozek je pro M Performance standardem.
Velký posun nastává v oblasti autonomního řízení. Systém Highway Assistant umožňuje řidiči do rychlosti 130 km/h sundat ruce z volantu na neomezeně dlouhou dobu (jde o propracovanou úroveň 2+, zatímco drahá úroveň 3 se v Evropě kvůli minimální poptávce neuchytila). Tato asistence je poskytována formou čtyřletého předplatného.
Cenová politika startuje u spalovacích verzí na 1,2 milionu Kč včetně daně, zatímco elektrická i3 (verze 40) začíná na atraktivních 1 443 000 Kč. Zájem o elektrické modely BMW (včetně úspěšné sesterské iX3 z maďarského Debrecenu) je obrovský a poptávka v současnosti výrazně převyšuje výrobní kapacity. V budoucnu se navíc zákazníci mohou těšit i na příchod praktické karosářské verze Touring (kombi).
Nové BMW i3 tak ukazuje budoucnost značky, funkčně je perfektní, ale nevtáhne vás do hry jak jsme u bavoráků zvyklí, v té kosmické lodi se necítíte jako v autě, se kterým jste srostlí. Nad ergonomickými experimenty budeme dlouho kroutit hlavou, a oplakávat ztrátu tradičního řidičského šarmu. Je to maximálně přesný a efektivní stroj, který strašidelně rychle a suverénně vystřelí z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy (slabší „čtyřicítková“ verze za 5,4 s), což je hodné supersportu z 90. let.