BMW svolává dvacet let staré vozy kvůli airbagům. Odstavte auto, radí

Mimořádnou svolávací akci vyhlásila značka BMW v Austrálii. Majitelé 12 633 kusů BMW řady 3 (E46) vyrobených v letech 1997 až 2000 by měli okamžitě odstavit svoje auta. To je velmi nestandardní postup, protože obvyklá svolávací akce znamená, že řidič dojede s autem do servisu a tam je mu závada odstraněna, případně aktualizován software.

V tomto případě BMW doporučuje auto úplně odstavit a zavolat nejbližšímu dealerovi nebo na servisní linku, pro vůz si dojede odtahová služba. To je důkazem nejen vážnosti situace, ale i nadstandardně zodpovědného přístupu BMW.



Problematickou součástkou jsou airbagy firmy Takata, konkrétně má jít o sérii NADI typu 5AT. Existuje podezření, že v posledních třech měsících stojí za několika vážnými nehodami, z nichž jedna skončila smrtelným zraněním. Při aktivaci airbagu mělo údajně dojít k vymrštění střepin do interiéru.

Problém s airbagy Takata se objevil už v roce 2014, kdy se kvůli vadným spouštěčům zranily stovky lidí, včetně minimálně jednoho prokázaného úmrtí. Kauza se týkala 70 milionů aut po celém světě.

Série použitá v australských vozech BMW byla považována za bezpečnou. Protože jde o starší vozy, není k dispozici okamžitá náhrada dílů a předpokládá se, že k výměně by mohlo dojít až po 18 měsících. BMW hodlá tuto nepříjemnost zákazníkům kompenzovat poskytnutím náhradního vozu, výkupem toho starého, či půjčkou na nové.

Týká se tento problém i evropských, potažmo českých zákazníků? „Mohu potvrdit, že tato svolávací akce na závadné airbagy firmy Takata platí pouze v Austrálii a netýká se Evropy, tedy ani ČR,“ řekl mluvčí českého BMW David Haidinger.

„Hlavní důvody jsou nyní předmětem podrobného šetření, je velice pravděpodobné, že jsou způsobeny klimatickými podmínkami. V tuto chvíli BMW Group neeviduje žádné případy mimo území Austrálie,“ dodává mluvčí pro iDNES.cz.