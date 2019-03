BMW odhaluje malé kupé bez fotek. Zkuste si představit, jak vypadá

BMW nové kompaktní čtyřdveřové kupé, které zamíří například proti Mercedesu CLA, odhaluje postupně. Firma představila jen jednu fotografii se siluetou zádě vozu, na které je vidět, že auto bude mít pro BMW v poslední době typické řešení úzkých a plastických zadních světlometů. Zveřejnění fotografie provází zpráva, že vůz se ukáže ve světové premiéře na LA Auto Show až v listopadu a na trh se dostane v průběhu roku 2020.

My už jsme ale mohli novinku prozkoumat v rámci takzvaného „closed room“ představení, kde jsme se dozvěděli i některé detaily k vozu a především si ho mohli v klidu prohlédnout. Jediným omezením bylo, že jsme nemohli pořizovat fotografie, takže naše první dojmy budou pouze „telegrafické“, nemůžeme je podpořit snímky novinky.

Trend zjednodušování

Ale ještě před tím zpět k novince a jejímu zasazení na trh: BMW chce podle slov svých představitelů snižovat složitost své nabídky, což znamená, že některé modely vyřadí, u jiných například omezí nabídku motorizací nebo kombinací motorů, převodovek a pohonu. Dá se očekávat, že manuální převodovky budou z vozů BMW nadále mizet a stanou se vzácností, podobně bude u některých modelů téměř povinný pohon všech kol. Zjednodušování odnese i model 3 Gran Turismo, který s novou generací nástupce nedostane.

Jako malá náplast na tento fakt přichází právě nové 2 Gran Coupe, které má ovšem trochu jiné zaměření: cílí na mladé zákazníky, nejspíš i bez dětí, protože i když na tom není s prostorností kompaktní čtyřdveřový model špatně, rodinné auto to určitě není.

Co se vzhledu týče, BMW 2 Gran Coupe hodně připomíná malý crossover X2, s nímž ostatně sdílí právě onu techniku s předním pohonem a motorem uloženým napříč. Představte si tedy BMW X2 zbavené toho extrémně vysokého pontonu karoserie a naopak mírně protažené do délky. Záď má téměř jako provedení liftback, neotevírají se ovšem páté dveře se zadním oknem, ale jen klasické malé víko zavazadlového prostoru.

BMW X2

Celkově působí 2 Gran Coupe mnohem vyváženějším dojmem než mohutná X2. Auta mají ale spoustu společných detailů, velmi se čtyřdveřové kupé inspirovalo třeba u protažení čelních světel do boků a v designu zádě. Je tu třeba i detail jako logo výrobce na vystouplém podkladu.

Co je u 2 Gran Coupe hodně zdůrazněno, je klínová boční linie: hrana předních bočních bezrámových oken začíná až nečekaně nízko, je hodně pod úrovní spodní hrany čelního skla. Autu, které působí až nečekaně kompaktně, to dodává hodně dynamické vzezření a je to také jedna z mála cest, kterou mohli designéři využít k tomu, aby vůz skutečně zasadili do modelové řady BMW.

Nová platforma s motory vpředu napříč totiž znamená, že BMW 2 Gran Coupe ztratilo jednu z typických vlastností klasických „bavoráků“, kterou je boční silueta s protáhlou kapotou. Tady je „čumák“ auta překvapivě krátký a ještě hodně zaoblený, takže tradiční rysy zmizely.

Puristé nadšeni nebudou

Už to je jasný náznak toho, že toto BMW nebude vozem pro typické fanoušky značky, kteří nedají dopustit na auta s pohonem zadních kol. Na druhou stranu, takových zákazníků je dnes u BMW jen menšina a značka pro ně má stále jiné modely. Dvojka chce oslovit nové zákazníky a sebrat některé konkurenci. Uspořádání s motorem vpředu napříč znamená, že bude jako u modelu 2 Active Tourer zapovězeno použití šestiválcových pohonných jednotek, maximem tu tedy budou čtyřválce.

V základu bude mít auto pohon přední nápravy, my jsme si prohlíželi nejvýkonnější verzi s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 225 kW, tedy 306 koní. Tato varianta bude mít standardně pohon všech kol s tím, že na zadní nápravu tu může putovat maximálně 50 % výkonu. To znamená, že „čtyřkolka“ není schopna dát vozu onen projev se zadním pohonem. Zadní náprava je ve všech provedeních víceprvková.

Zástupci BMW se chlubí, že vozu zůstal vynikající dynamický projev a že jízdní vlastnosti budou na špičce své třídy. Toto prohlášení bude asi většině zájemců o malé čtyřdveřové kupé stačit. Sprint na stovku slibuje BMW v nejsilnějším provedení za méně než pět sekund.

Solidní prostor

I když působí BMW 2 Gran Coupé velmi kompaktně (daleko kompaktněji než třeba Mercedes CLA), vnitřní prostor je solidní. Palubní deska je typickým BMW, před řidičem se tu nacházejí dva displeje: plně digitální přístrojový štít a pak velký displej infotainmentu, který je k řidiči mírně natočen.

Uspořádání všech prvků odpovídá ostatním mnichovským vozům, pod displejem tak najdeme klasická tlačítka pro ovládání klimatizace a pod tím volby rádia – BMW tedy nejde kompletně dotykovou cestou, a to bude při ovládání základních funkcí příjemné. Volič automatické převodovky i systém iDrive na středové konzole jsou pak opět klasikou BMW z poslední doby. Kdo současná auta bavorské automobilky zná, bude tu jako doma.

BMW slibuje špičkovou konektivitu s infotainmentem nejnovější generace (proti Mercedesu A to ani jinak nejde). Je vidět, že na mladé cestující se tu myslelo. Vpředu najdeme v loketní opěrce jeden USB-C konektor a jeden klasický USB konektor přímo na středovém tunelu. V kapse vpředu ve středovém tunelu je pak šikovný držák na mobil s podložkou pro bezdrátové dobíjení – vejde se sem i opravdu přerostlý smartphone a na místě ho tu drží malý „klip“. Cestující vzadu mají k dispozici dva USB-C konektory pro nabíjení svých smartphonů.

Pochválit musíme výhled z vozu, pod úroveň zrcátek hluboko ponořená linie bočního okna znamená, že tu celkově v kombinaci s pozicí sloupku a zrcátek konstrukce nezakrývá výhled šikmo vpřed tak intenzivně, jako tomu dnes často bývá. Vpředu dodává toto řešení kabině i trochu na vzdušnosti, byť místa je tu tak akorát.

Vzadu jsou už okna celkem úzká a kabina tu je jak pocitově, tak fyzicky, stísněnější. Řidič vysoký 185 centimetrů si za sebe sedne vcelku bez problémů, na kolena tu ještě zbývá drobná rezerva. Ale hlavu už musí krčit, střecha i přes výrazné vybrání v této části prostě klesá rychle a nad hlavou je tu dost místa tak pro děti. Dospělí tu určitě nebudou chtít cestovat na dlouhé trasy. Navíc sedáky tu jsou docela krátké a nepodepřou stehna.

Zavazadlový prostor příjemně překvapí svým pravidelným tvarem. Objem neznáme, ale místa je tu překvapivě dost, navíc je tu dvojité dno: pod podlahou je ještě spousta prostoru navíc, takže bychom se nedivili, kdyby BMW u tohoto modelu operovalo s hodnotou hodně za 400 litry objemu podle VDA. Zadní sedadla se pomocí dvou páček umístěných „na stropě“ kufru za vrchní hranou víka dají snadno sklopit. Rovnou ložnou plochu však nečekejme.

Důkaz změn

BMW 2 Gran Coupe zatím není tím BMW budoucnosti, která nás čekají. Tento přerod automobilky v poskytovatele mobility a výrobce elektromobilů zahájí ve větším až v roce 2021 vůz, který vychází ze studie Vision iNext. Ale i přesto je BMW 2 Gran Coupe důkazem toho, jak se automobilka mění a jak se vlastně postupně mění i vkus jejích zákazníků. Kompaktní modely značky budou mít definitivně pohon předních kol. Gran Coupe je také nejspíš předzvěstí toho, že až doslouží aktuální modely 2 Coupe a 2 Cabriolet, náhrady se nejspíš nedočkáme.

Tato „dvojka“ totiž byla vozem, které BMW připravilo přesně pro ony fanoušky typického jízdního projevu bavorských vozů. Jenže v rámci snižování komplexity nabídky nejspíš nebude na takové okrajové modely, které by navíc neměly asi úplně kde vzít techniku, v nabídce BMW prostor.