Autofotka týdne: Retronovinka pro youngtimery od vynálezce autorádií

Ať už auto z osmdesátých či devadesátých let udržujete a používáte v denním provozu, nebo jej pečlivě opečováváte coby kandidáta na krásného veterána, pravděpodobně kromě mnoha technických zapeklitostí řešíte otázku autorádia. Protože proč si u starého auta neužít trochu kvalitní hudby, že?

V případě opečovávaného veterána má samozřejmě největší hodnotu původní originální autorádio, jenže to mnoho aut z dané doby už mít nemusí. Navíc, pokud chcete s vozem jezdit častěji, mohly by se hodit i některé moderní funkce. Jenže dát do starého auta moderní autorádio, to nevypadá věru dobře.

Takže přichází dilema, zda si hyzdit palubní desku, nebo se obejít bez moderních funkcí jako jsou Bluetooth nebo přehrávání hudby z paměťové karty. Někteří se uchylují k tomu, že autorádio schovají pod přístrojovou desku nebo do schránky před spolujezdcem.

Existuje ovšem mnohem elegantnější řešení. Po vzoru některých značek výrobců vozů totiž výrobce autorádií Blaupunkt uvádí na trh nový retro model. Jmenuje se Bremen SQR 46 DAB a jako by z oka vypadl původnímu stejnojmennému modelu (jen bez onoho DAB v označení), který na trh přišel v roce 1986.

Je tu několik novinek, třeba červeně podsvícený displej a samozřejmě nové popisky tlačítek, ale jinak autorádio vypadá přesně jako v osmdesátých letech. Takže je to ideální kandidát na zabudování do palubní desky dobového auta.

Tomu dodá různé moderní funkce. A některé jsou vyřešeny i vcelku vtipně. Dvířka otvoru pro audiokazetu jsou jen mimikry, kazetu do tohoto autorádia nedáte. Za dvířky se ovšem ukrývá USB konektor (druhý je na zadní straně rádia), slot pro SD karty a audio vstup. Z paměťové karty umí přístroj přehrávat MP3 a WMA soubory, kapacita karty může být nejvýše 32 GB (trochu zbytečné omezení).

Autorádio je vybaveno i Bluetooth, ovšem v tomto případě je funkčnost omezená na propojení s mobilním telefonem za účelem volání. Rádio umí také skrze audiosystém vozu přes Bluetooth předávat řidiči hlasové pokyny z navigace telefonu , ale to je vše. K přehrávání hudby z telefonu Bluetooth použít nelze. Zato lze mít k rádiu připojeny hned dva telefony zároveň a oba mohou být na příjmu a využívány k volání.

Jak již název napovídá, má Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB kromě podpory klasických AM a FM frekvencí i podporu standardu DAB+. Maximální výstupní výkon rádia je 4 x 50 W, je tu čtyřkanálový zesilovač, nechybí ekvalizér s přednastavenými scénáři a možností ručního ladění zvuku.

Součástí balení s autorádiem je externí DAB anténa, která se dá přilepit na čelní sklo, externí Bluetooth mikrofon pro zajištění volání a dálkové ovládání. To však může být nahrazeno ovládáním z volantu, pokud něco takového vůz má: vstup na toto ovládání je programovatelný, stačí tedy vše jen správně zapojit a nakonfigurovat.

Novinku už si mohou zájemci předobjednávat, dodávky zákazníkům mají začít na konci srpna. Cena byla stanovena na 449 eur, tedy v přepočtu asi 11 500 korun. Není to málo, ale za praktické a vlastně dobové vylepšení vašeho plechového miláčka to je přijatelná suma.

Blaupunkt vyrobil vůbec první autorádio na světě už v roce 1932. Své modely označuje podle světových měst. Firma své jméno získala podle modrých puntíků, jimiž byla označována sluchátka, která prošla kontrolou kvality.