Ropu nahradí odpadky. Umíme z nich vyrobit naftu i plyn

Recyklační jednotka OMV ReOil vyrábí syntetickou ropu z použitých plastů, na jejich výrobu se také původně použila ropa. „Tato technologie nám umožňuje využít jeden barel ropy vícekrát. To znamená, že se spálí méně plastů ve spalovnách a tím snížíme emise skleníkových plynů. Metoda ReOil tedy pomáhá naplnit cíle v oblasti trvalé udržitelnosti, které se týkají emisní efektivity z hlediska cyklu CO 2 ,“ vysvětluje Manfred Leitner z představenstva OMV. „Možnosti využití použitých plastů zkoumá skupina OMV již od roku 2011,“ dodává.



V roce 2013 spustila ve své rafinerii Schwechat na okraji Vídně první testovací provoz, který zpracoval za hodinu přibližně pět kilogramů použitých plastů. V roce 2018 bylo do provozu uvedeno vylepšené testovací zařízení s kapacitou sto kilogramů plastů za hodinu. Během této doby vyrobí sto litrů syntetické ropy. „Rafinerie Schwechat pak tuto ropu dále zpracovává a vyrábí z ní palivo nebo suroviny pro opětovnou výrobu plastů. Tím uvádí do praxe princip takzvané cirkulární ekonomiky, jejímž principem je šetrnost k přírodním zdrojům,“ vysvětluje petrolejářská společnost OMV. Do celého projektu investovala zhruba deset milionů eur, asi deset procent nákladů pokryla Rakouská společnost pro financování výzkumu (FFG).

V průběhu recyklace je využíváno takzvané tepelné krakování (štěpení), ke kterému dochází při teplotách nad 300 °C. Jedná se o metodu rafinace, při které se dlouhé a střední uhlovodíkové řetězce štěpí na jednodušší uhlovodíky. To znamená, že zvolená metoda kompletně využívá stávající technologie. Surová ropa, která je směsí uhlovodíků s relativně krátkými uhlovodíkovými řetězci, je proměňována na plasty s delšími uhlovodíkovými řetězci. Ty jsou pak ve vídeňské rafinérii přeměněny zpět na směs jednodušších uhlovodíků.

Technologii má OMV patentovanou v Evropě, USA, Rusku, Austrálii, Japonsku, Indii, Číně a mnoha dalších zemích. „Metoda recyklace byla plně začleněna do provozu rafinerie a tým vývojářů již začal pracovat na plánech pro další generaci této výrobní jednotky,“ uvádí skupina OMV Aktiengesellschaft, která je jednou z největších průmyslových společností v Rakousku.

Z odpadkového koše do nádrže

Podobně koncipovaný projekt najdeme v Barceloně, kde přeměňují organický odpad shromážděný ve městě na biopalivo. Projektu Life Methamorphosis se účastní domácí značka Seat, která v posledních letech v rámci snižování emisní bilance své flotily podporuje také přechod na spalování zemního plynu (CNG). Jako plnohodnotnou náhradu za něj lze právě využít biometan, který lze používat v jakémkoli vozidle s pohonem na zemní plyn.

„Každý obyvatel Barcelony vytváří 1,5 kilogramu odpadu denně. To znamená, že každý den vzniká 2,5 milionu kilogramů odpadu. A z toho je jen 40 % recyklováno. Z veškerého organického odpadu dokážeme vyrobit biometan v množství, které umožní řidičům 10 000 vozů ujet 15 000 kilometrů za rok,“ vypočítává Andrew Shepherd, inženýr Seatu, který vede projekt Methamorphosis. Biometan se vyrábí z organického odpadu z hnědých popelnic a z dalšího využitelného materiálu z šedých popelnic. Závod na třídění a likvidaci odpadu Ecoparc 2 v Barceloně přeměňuje všechny uvedené suroviny na biopalivo.

Proces přeměny na biometan začíná, jakmile je v areálu vytříděn veškerý organický odpad a umístěn do obrovských nádob pro anaerobní digesci, tedy kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek bez přístupu vzduchu. Každá z těchto nádob má objem 4500 metrů krychlových a s výškou dvacet šest metrů je stejně vysoká jako osmiposchoďová budova. Díky nepřítomnosti kyslíku se v nádobách spustí rozkladné procesy, mezi jejichž produkty patří plyny. O třicet dnů později je výsledkem bioplyn s 65% podílem metanu. „Tento bioplyn stále ještě nemá dostatečnou kvalitu k tomu, aby mohl pohánět motory našich vozidel, takže musí být rafinován,“ vysvětluje Shepherd. Organické zbytky, které nebyly přeměněny na bioplyn, naleznou uplatnění jako hnojiva. Směs plynů obsahující metan a oxid uhličitý je tedy nutné dále rafinovat, aby dosáhla dostatečné kvality pro pohon automobilů. Inženýr Seatu uvádí, že automobilka nyní testuje, jaký bude mít vliv na jejich motory výhradní používání našeho biometanu.

Po fázi rafinace se plyn stlačí a skladuje. „Doplnění paliva na plnicí stanici projektu trvá méně než tři minuty. Tento biometan lze dodávat do sítě pro distribuci zemního plynu. Biometan má stejné chemické složení, takže může být používán přímo nebo ve směsi s konvenčním zemním plynem,“ dodává Shepherd.

Oproti klasickému benzinovému motoru má ten spalující zemní plyn nebo biometan podle Shepherda o sedmdesát pět procent nižší emise oxidů dusíku (NOX), nevznikají žádné pevné částice, což jsou rakovinotvorné částečky, se kterými bojují konstruktéři zážehových i vznětových motorů.

Aktuálně jede projekt Methamorphosis v testovacím režimu se čtyřmi seaty. „Ecoparc 2 však má potenciál vyrábět mnohem větší množství plynu. Pokud by byl veškerý bioplyn, získávaný v areálu Ecoparc 2, rafinován na biometan, mohlo by 3750 Seatů Leon objet každý rok zeměkouli,“ uvádí expert na plynová auta španělské značky.

„Tímto plynem z obnovitelných zdrojů hodláme bojovat proti mnoha vážným problémům současnosti, protože tím přispíváme k realizaci cirkulární ekonomiky a snižování množství odpadu a skleníkových plynů. V porovnání s benzinem je s výrobou a používáním biometanu spojeno o 80 % méně emisí CO 2 ,“ dodává Shepherd a přidává ještě téměř čtyřicetiprocentní úsporu nákladů na ujetý kilometr.

Zdrojů paliva pro CNG motory je několik, kromě klasických fosilních zdrojů umíme vyrobit plyn z odpadků organického původu, zplynováním biomasy a také elektrolýzou vody.