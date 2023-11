Benzin více naředěný biolihem starším autům nebude chutnat, varuje expert

„Nebezpečím může být zejména koroze palivového systému,“ upozorňují experti Aures Holdings.

E10 je obohacený deseti procenty čistého lihu – etanolu. Získává alkoholovým kvašením z rostlin obsahujících větší množství škrobu (kukuřice, brambory, obilí, cukrová třtina).

Deset procent biolihu namísto dosavadních pěti bude v nejbližší době obsahovat benzin Natural 95 většiny čerpacích stanic v Česku. Přestože se zprávy o navýšení takzvané biosložky objevovaly v minulosti už několikrát, naposledy v roce 2019, zatím k této úpravě nedošlo. Nyní je to už definitivní.

„Od 1. ledna 2024 začneme na českém území distribuovat automobilový benzín BA95 s označením E10. Přechod na toto palivo je významným krokem na cestě k emisní neutralitě. Výrazně snižuje emise skleníkových plynů, protože obsahuje až 10 procent obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu,“ uvedl generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak. Plošné zavedení potvrdila také česká čerpadlářská dvojka MOL, která provozuje více než 300 stanic.

Kvůli tomu se také od Nového roku na čerpacích stanicích u stojanů vydávajících 95oktanový benzín změní mezinárodní označení z dosavadního E5 na nové E10.

Co může být dobrou zprávou pro životní prostředí, příliš nepotěší majitele starších vozidel, konkrétně těch vyrobených před rokem 2005, kdy vstoupila v platnost norma Euro 4.

„Momentálně máme v nabídce 200 aut s benzinovým motorem do roku výroby 2005. To sice z 13 tisíc vozů v portfoliu AAA Auto není mnoho, jsou to přece jen minimálně 18 let stará auta, nezanedbatelná část lidí je však má stále v garážích. Ovšem v české internetové inzerci je aktuálně kolem pěti tisíc takových vozů z celkem nabízených 108 tisíc, další zhruba 3,5 tisíce najdete v nabídce veteránů. Netýká se to tedy úplně malého množství automobilů,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel společnosti Aures Holdings, která provozuje síť největšího tuzemského prodejce ojetých vozů AAA Auto a zánovních automobilů Mototechna.

Deset procent je maximální hranice, nad ni výrobcí nedoporučuji s přimíchíváním biolihu jít. „Taková paliva mohou způsobit problémy s pojízdností a poškození palivového systému, ovládacího systému motoru a systému regulace emisí,“ vysvětluje magazin Autosalon.

Co tedy konkrétně hrozí starším vozům? Znají to motorkáři a všichni ti, kdo mají auto, které používají jen občas s dlouhými intervaly. „Už u současného naturalu E5 s obsahem lihu do pěti procent mohou nastat problémy s dlouhodobým skladováním, maximální doporučená lhůta jsou tři měsíce. Problémem jakéhokoli paliva obsahujícího líh je totiž jeho dlouhodobá stabilita, líh má snahu vázat vodu ze vzdušné vlhkosti. Dalším nebezpečím při používání paliv obsahujících etanol je koroze – a to zejména palivového systému, spalovacího prostoru a výfuku,“ upozorňuje šéf servisní služeb Aures Holdings Miloslav Knap.

Na palivo E5 dokáže jezdit většina i dříve vyrobených vozů, nyní se však situace změní – na E10 by neměla jezdit auta vyrobená před rokem 2005. Neplatí to však bez výjimky – například u vozů značky Alfa Romeo je možné tankovat benzin E10 až od roku výroby 2011.

A v čem je hlavní problém? „Palivo E10 vadí některým součástkám palivového systému, kupříkladu gumovým těsněním a pryžovým hadicím, z nichž jsou lihem vysávána změkčovadla, hadice křehnou a mohou praskat. Oxidovat mohou i kovová potrubí pro vedení paliva. Podobně se můžeme setkat s problémy při studených startech a také se sníženým výkonem a vyšší spotřebou paliva. Starších motorů s karburátory se týká hlavně právě snížení výkonu. Novější motory, řízené lambda sondou, mívají vyšší spotřebu – líh je méně výhřevný než benzin a kvůli zachování výkonu řídicí jednotka posílá do palivového systému více paliva,“ vysvětluje Knap.

Dalším problémem nového paliva je podle něj biodegradace. „Může docházet ke tvorbě pevných nebo lepivých nerozpustných úsad, jež mohou ucpávat palivové trysky a filtry a způsobovat tím poruchy chodu motoru, zvlášť při delším než tříměsíčním odstavení auta.

„Benzin s vyšším obsahem biosložky má také o něco nižší výhřevnost, takže by teoreticky mohla o něco narůst spotřeba, ale ne tak, aby to řidič nějak výrazně poznal,“ upozorňuje Autosalon. „Přítomnost biolihu v benzinu zvyšuje jeho oktanové číslo, na což výrobci při vývoji a výrobě efektivnějších motorů myslí. Biolíh díky svému vysokému výparnému teplu zároveň zlepšuje ochlazování spalovacího prostoru a plnění válců. Spotřeba paliva při přechodu z E5 na E10 se zvýší zhruba o jedno procento, což je naprosto zanedbatelná odchylka, vezmeme-li v úvahu vliv dalších faktorů, jako je styl jízdy či různá úroveň údržby vozidla,“ okomentovala pro Autosalon Lada Gadas z tiskového oddělení Orlen Unipetrol.

Jediným receptem pro majitele starších vozů bude kromě hraběcí rady v podobě koupě nového auta tankovat lepší (a dražší) prémiová paliva (Natural 98), která biosložku neobsahují.

„Doporučujeme majitelům starších vozidel, aby navštívili autorizované dealery a požádali je o informaci, zda je možné jejich vozidlo provozovat na benzín E10. Všem, kterých se to týká, pak doporučujeme přejít na prémiové palivo 98 až 100 oktanů, kde je ethanol nahrazen složkou ETBE (ethyl terc-butylether), protože tato složka netrpí takovými neduhy jako ethanol,“ dodává Miloslav Knap s tím, že vysokooktanový benzín ovšem může být problémem u veteránů s pevně nastavených předstihem zážehu.

Poškození auta E10 prokázal test

Natural E10 znají už dlouho němečtí motoristé a zrovna ho nemilují. Německý autoklub ADAC navíc prokázal, že opravdu umí zničit motor staršího vozu. Otestovali to už před více než 10 lety, v roce 2011. Jeho technici tankovali benzin E10 do Opelu Signum s motorem 2,2 litru. Automobilka Opel majitele takového auta varuje před novým druhem benzinu s desetiprocentní příměsí etanolu. S autem ujeli 27 tisíc kilometrů, poté se ukázalo, že došlo k poškození benzinového čerpadla. Na vině bylo podle autoklubu právě palivo E10. Stojí za upřesnění, že Opel Signum se vyráběl v letech 2003 až 2008, nejde tedy o nijak staré auto, hlavně v porovnání se skladbou českého autoparku.

ADAC tehdy citoval doporučení automobilek Opel, Ford nebo Mercedes, které uváděly, že problém nemusí nastat, když řidič natankuje etanolové palivo omylem jen jednou. Poté však doporučují co nejdříve promíchat kapalinu v nádrži s klasickým palivem, které má méně než pět procent biosložek. „Ostatní automobilky podle ADAC považují za riskantní i jedno mylné natankování benzinu E10. V takovém případě nezbývá, než nádrž vypustit a naplnit ji správným palivem,“ doporučoval německý autoklub.