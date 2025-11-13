Čtvrté světlo na semaforu? Vědci chtějí, aby křižovatky řídila autonomní auta

Radomír Dohnal
Semafor je vynález, který nemá čím překvapit. Překopat základy celé silniční civilizace by ovšem mohlo, kdyby se k němu přidalo čtvrté světlo. Nový barevný signál, který by lidské řidiče informoval o tom, že kontrolu nad provozem dočasně převzala chytrá autonomní auta. Nechybující, s lepší reakční dobou.

Červená znamená stůj. A byť ta barva není zeď, řidič na červenou nesmí vjíždět do křižovatky. Žlutá neznamená „Přidej plyn“, ale „Připrav se na červenou“. Pokud můžete bezpečně zastavit před křižovatkou, je na žlutou třeba zastavit. Pokud byste ale museli prudce brzdit a vzniklo by nebezpečí pro ostatní, smíte pokračovat v jízdě. A zelená? Ta znamená volno. Řidič smí pokračovat v jízdě. Ale může jet jen tehdy, pokud skutečně může křižovatkou bezpečně projet. Nikoliv, pokud by ji zablokoval nebo třeba narazil do opožděného chodce.

Takto by podle umělé inteligence mohl vypadat semafor s přidaným bílým světlem. Pokud by se rozsvítilo, znamenalo by to, že provoz už neřídí signály semaforu, ale autonomní vozidla.
Podobně to mohlo vypadat i večer v pondělí 13.10 na sanfranciském Telefraph Hill. Padesátka bílých Jaguar I-Pace je zkrátka k nepřehlédnutí.
Instalace semaforů a dopravních značek na křižovatce v brněnské Slatině (31. července 2024)
ilustrační snímek
Konkurenční Waymo nabízí autonomní taxíky, které vás v Austinu dovezou tam, kam si jen řeknete. Operátory a dozor nepotřebují.
26 fotografií

I z toho fádního opakování je zřejmé, že ten dobře zažitý systém tří barev semaforu má své mouchy. Podílí se sice na spoluřízení provozu, napovídá účastníkům silničního provozu, ale ponechává určitý díl iniciativy na samotných řidičích. Vedle striktních „musíte“ klade okolnostmi podmíněná „můžete“.

Dává tím prostor lidskému faktoru, a ten je také nejčastějším zdrojem chyb. Například při odbočení vlevo, které kříží protisměrný provoz. Při něm řidič musí dát přednost protijedoucímu vozidlu, jedoucímu rovně nebo odbočujícímu vpravo. A často i chodcům nebo cyklistům, přecházejícím vedlejší směr. Do jeho „může“ tím vstupují nová „musí“.

Tesla v Evropě testuje systém plně autonomního řízení, čeká na schválení

Ta okolnostmi podmíněná volitelnost, spolu s průměrnou rychlostí reakce konkrétního řidiče, je pak tou nejčastější příčinou narůstajícího zpoždění v průjezdu křižovatkou, potažmo, nejčastější příčinou kolizí. Dopravních nehod. Řidiče totiž pravidla silničního provozu doprovázená světelnými signály semaforu vedou do situace, která je nutí očekávat změnu, předpokládat chování ostatních, a okamžitě reagovat na nově se objevivší podnět.

Celá ta situace není nepodobná prvnímu nesmělému polibku: udělám to já, začnu s tím jako první? Stihnu to? Jak zareaguje ten druhý? Mám s tím přestat, protože ten druhý už dělá něco jiného? Bude to dokonalé anebo se to zase nepovede? A tu lidsky přirozenou trapnost celé situace by nyní mohlo vyřešit čtvrté, bílé světlo.

Ne tedy u prvních polibků, ale na semaforech, umístěných nad křižovatkou.

Teď už dopravu řídí auta samotná

Pokud by se rozsvítilo bílé světlo, znamenalo by to, že provoz už neřídí signály semaforu, ale autonomní vozidla. Když se rozsvítí bílé světlo, signalizuje to, že autonomních vozidel se u té jedné konkrétní křižovatky potkalo víc, a jsou schopná přebrat kontrolu nad dopravním tokem.

Protože autonomní vozidla jsou schopná spolu bleskově komunikovat. Vyhodnotit situaci a domluvit se.

EXKLUZIVNĚ: Prototyp autonomního BMW jsme načapali v Praze

Bez všech těch romantických nebo fatálních pauz a přestávek, bez zbytečných zdržení. Efektivněji. Ona totiž „vědí“ kdo pojede jako první a které koho pustí. Kde je v tom systému místo pro normální lidské řidiče? Pokud svítí bílé světlo na semaforu, tak hned za takovým autonomním vozidlem. Stačí se za něj zařadit, a ono už jej provede křižovatkou. Řidiči stačí následovat auto před nimi. Pokud se toto auto pohne, pohnou se i oni. Pokud zastaví, zastaví se i oni. Dopravu po čas, kdy na semaforu svítí bílé světlo, totiž přebírají autonomní vozidla.

Bojíte se? Zatím ještě nemusíte.

Je to jen návrh, koncept pro budoucnost. Který popsal a teoreticky otestoval Ali Hajbabaie. Profesor z Katedry pozemního stavitelství a environmentálního inženýrství na Státní univerzitě Severní Karolíny. Vůbec poprvé představil ten systém v roce 2020, a od té doby ho spolu s kolegy z univerzit digitálně „testuje“. Ladí k dokonalosti.

Idea, kterou přitom rozvíjí, se týká takzvané distribuované koordinace. Zní to složitě, ale lidsky popsáno jde o nový způsob řízení provozu na křižovatkách, který v principu k řízení využívá auta samotná. Tedy, ta chytrá auta. Autonomní. Která si mezi sebou vyměňují informace a společně se domluví, jak nejlépe křižovatkou projedou.

Technicky je to pro laika složitější.

Zrychlit průjezd křižovatkou, omezit čekání a spotřebu paliva. To by model koordinované distribuce řízení s pomocí autonomních vozidel jednou mohl dokázat.

I proto, že po dobu trvání onoho bílého signálu provoz na křižovatce neřídí jeden centrální počítač, ale jednotlivé autonomní vozy společně. Jedno každé, proto je to řízení nazýváno distribuované. Přičemž ty vozy jsou mobilní, v pohybu. A do komplikovanosti popisovaného systému se promítá i to, že je smíšený. V dopravním toku se nepohybují jen autonomní vozy, ale i ty řízené lidmi, řidiči, kteří se po dobu bílého světla na semaforu mají přidržet autonomních vozů a nechat se jimi koordinovat. Vést.

Více autonomních počítačů více ví

Celé to přitom vychází z toho, že každé „chytré“ autonomní vozidlo má vestavěný počítač, který dokáže vypočítat jeho rychlost, vzdálenost a polohu. Svou vlastní i těch okolo. Tato vozidla tak dohromady vytvářejí síť pohyblivých řídicích jednotek, které dokážou organizovat dopravu efektivněji než průměrný lidský faktor za volantem.

Studenti ČVUT porazili celý svět. Jejich autonomní auto vyhrálo soutěž

Ten popis nelze doříct bez dvou podstatných věcí. A to, že bílé světlo na semaforu se nerozsvítí vždy. Paradigma distribuované koordinace provozu na křižovatce se rozběhne jen tehdy, bude-li na křižovatce těch autonomních vozidel současně přítomno více. Jen tehdy, dokážou-li tu dopravní situaci nasměrovat a uřídit.

Jedna vlaštovka jaro nedělá a ani jedno autonomní auto nedokáže zkoordinovat provoz na celé křižovatce. Takže pro tyto momenty bude křižovatka dál spoluřízena tím klasickým a řidičům důvěrně známým trojbarevným schématem. Systém přímo závisí na počtu automatizovaných vozidel přítomných v daném okamžiku na místě. Když jich nebude dost, bude se dál jezdit červená – žlutá – zelená.

A ta druhá? To je vlastně odpověď na otázku, k čemu že je to všechno vlastně dobré. V krátkosti: umožňuje to vozidlům projíždět křižovatkou (téměř) bez zastavení.

Silniční novela o tatraktorech, evidenčkách i autonomním řízení jde do Senátu

Svítí-li bílá, prostě se jen zavěsíte a následujete příkladu vozu před vámi. Odpadají tím ty trapné nejistoty. Zkracuje se tím doba průjezdu křižovatkou, čekání. Mění se tím hustota provozu – ten se stává efektivnějším – a také se snižuje spotřeba paliva.

Konkrétní čísla a shrnutí, o kolik je takový systém distribuované koordinace lepší, k tomu nechybí. Jen tedy koncept byl prozatím testován na mikroskopických simulátorech, ne v reálném provozu. Míru zpoždění „tlumí“ minimálně o 3,2 procenta (a maximálně o 94 procent). V závislosti na tom, kolik se těch chytrých vozidel na křižovatce setkává, a jak se v poměru k běžným a docela neautonomním vozům v provozu koncentrují.

Což samozřejmě vypadá slibně do budoucna. S narůstajícím zastoupením autonomních vozidel v běžném provozu tak scénář, v němž se přežije trojbarevné schéma a nad provozem v křižovatce tu a tam přeberou kontrolu koordinující se chytré vozy, nezní nepravděpodobně. Jestli pak lidským řidičům napoví bílé světlo nebo jiný signál? Na to si asi budeme muset počkat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...

Japonci ukázali budoucnost svých aut. Toyota šokuje futuristickou corollou

Toyota v Tokiu představuje koncept Corolla, který naznačuje, jak bude vypadat...

V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...

Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá

Na několik ledabyle očištěných aut narazili policisté při kontrolách v kraji.

Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.

Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii

Mercedes-Benz GLC EQ

Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...

Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku

Zaoblené, mírně vystouplé světlomety připomínají „tvář“ první generace, nově...

Stejně jako filmaři oživují klasické trháky, tak mnohé automobilky oprašují své automobilové legendy. Na retro vlně se veze zejména Renault, který po reinterpretacích modelů R5 a R4 oprášil i tvary...

Největší motoveletrh ukázal nové trendy, hondu s turbem a velký návrat Nortonu

Royal Enfield Bullet 650

Silnice už nestačí, zákazníci chtějí kromě asfaltu i do lehčího terénu. A projevuje se to nejen v kategorii cestovních adventure motocyklů, ale i ve světě skútrů. Novinky mezi cesťáky zase směřují k...

13. listopadu 2025

Čtvrté světlo na semaforu? Vědci chtějí, aby křižovatky řídila autonomní auta

Nepřirozený a nepravděpodobný obrázek semaforu, vygenerovaný umělou...

Semafor je vynález, který nemá čím překvapit. Překopat základy celé silniční civilizace by ovšem mohlo, kdyby se k němu přidalo čtvrté světlo. Nový barevný signál, který by lidské řidiče informoval o...

13. listopadu 2025

Toyoty z Kolína už jsou jen hybridní. Výroba výrazně upraveného Ayga X začíná

Toyota zahajuje v Kolíně výrobu nového modelu Toyota Aygo X v hybridní verzi.

Toyota rozjela v kolínském závodě výrobu hybridního provedení modelu Aygo X. Je prvním plně hybridním automobilem ve třídě minivozů. Kolínský závod se tak připojil ke skupině továren Toyoty, které...

13. listopadu 2025

Škoda v Praze představí elektrokombík budoucnosti. V sobotu se bude střídat

Škoda Vision O na veletrhu e-SALON v předvečer zahájení veletrhu na výstavišti...

Ve čtvrtek 13. listopadu otevře brány veletrh e-SALON. Na jedinečném autosalonu věnovaném primárně elektromobilům Škoda vystaví koncept elektrického kombíku budoucnosti Vision 0, který měl světovou...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  18:28

Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač

Exkluzivně
Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  11:22

Designsoutěž iDNES.cz má nového porotce. Světový formát, který navrhl i ferrari

Exkluzivně
Ruční skica Borise Fabrise, kterou nechal dotvořit umělou inteligencí.

Pro designérskou soutěž iDNES.cz jsme získali hvězdu světového formátu. Do odborné poroty klání „Navrhněte auto budoucnosti“ nově přibyl italský designér Boris Fabris, jehož práci znáte i z našich...

12. listopadu 2025

Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...

11. listopadu 2025

Twingo je zpět. Renault snědl vtipnou kaši a naskočil do čínského rychlíku

Zaoblené, mírně vystouplé světlomety připomínají „tvář“ první generace, nově...

Stejně jako filmaři oživují klasické trháky, tak mnohé automobilky oprašují své automobilové legendy. Na retro vlně se veze zejména Renault, který po reinterpretacích modelů R5 a R4 oprášil i tvary...

11. listopadu 2025

Žádný přebytečný luxus. Městský elektromobil sází na promyšlenou koncepci

Urban Electric Frame Car zepředu

„Auto, které je možné opravit, přestavět a pochopit. Nenabízí přebytečný luxus, ale moderní estetiku, technickou logiku a svobodu pohybu bez odpadu,“ tak popisuje svůj návrh auta budoucnosti Dušan...

11. listopadu 2025

Čtyřkolový kaktus by byl prima auto. Kdyby neměl problémové motory

Premium
Citroën C4 Cactus

Rostoucí obliba crossoverů a SUV a jejich následné „přemnožení“ na trhu donutily automobilky přicházet se stále extravagantnějšími modely. Což je přesně něco, co historicky sedí k automobilce...

10. listopadu 2025

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Elektrická blecha v akci. Citroën Ami je malý velký zázrak základní mobility

Citroën Buggy Ami

Pokud se někdy mobilita měla zredukovat na naprosté minimum, jmenuje se Citroën Ami. Toto vozítko, které by snadno zvládlo i roli rekvizity ve sci-fi z 80. let, je ve skutečnosti reálný dopravní...

10. listopadu 2025

Nepřipoutaný spolujezdec zranil dalšího cestujícího, hrozí mu soud

Nehoda s nepřipoutaným spolujezdcem na zadní sedačce

Nepřipoutaný spolujezdec zranil při bouračce dalšího pasažéra ve voze, nehoda může mít nečekanou dohru, na případ upozornily CNN Prima News.

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.