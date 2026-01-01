Sezona automobilových srazů a dalších akcí vonících benzinem se rozjíždí. Na své si samozřejmě přijdou také vyznavači upavených aut. Podívejte se na jeden z prvních tuningových srazů, který se konal v Čestlicích. Big meet Praha přivítal supersporty i legendy minulosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Akce se konala začátkem března na parkovišti obchodního centra v Čestlicích na okraji Prahy.
Slavný žraločí bavorák se obejde bez výrazných úprav a stále u to sluší.
Usedlý vzhled dává mercedesům secifický náboj. Všimněte si původní „espézetky“.
Mrkací světla jsou fenoménem, moderní auta už je nedostávají. Je to problematické řešení z pohledu bezpečnosti a aerodynamiky.
Typická kanárková žlutá sluší sportovním verzím moderních renaultů.
Na tuningových srazech si přijdou na své také lovci registračních značek na přání.
Mazda MX-5 první generace má dodnes fenomenální jízdní vlastnosti a je skvěle vyvážená.
Sraz svolal spolek „vohul.to“, který se specializuje na pořádání podobných akcí automobilových nadšenců.
Barevný převlek karoserie patří k častým úpravám. A nemusíte být zrovna taxikář.
Mercedes 190 platí za jedno z nejpoctivěji vyrobených aut všech dob.
Obří kombík má své kouzlo, když si vezme stěhovavého soumara do parády tuner, bývá z toho zajímavý výsledek.
