|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Když parkoviště zazáří tuningem. Na sraz dorazily i automobilové ikony
Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé
Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...
Velký vesmírný road trip tesly. Po osmi letech je z auta již asi jen vrak
Čtyři astronauté se v rámci mise Artemis II dostali rekordně daleko od Země. V kosmickém měřítku to je ovšem jen něco jako odskočení si k sousedům pro vajíčka. Pravý velký výlet se odehrává mnohem...
Tato auta nesmí na silnici, ani závodit. Zakázané ovoce, které chutná nejlépe
Jsou to jedny z nejvíce fascinujících anomálií dnešního světa. Auta, která stojí stamiliony a přitom jsou prakticky „k ničemu“. Nesmí na silnice a nesplňují ani žádné předpisy pro automobilové...
Příběh ztraceného vejce. Aerodynamické posvícení předběhlo svou dobu
Byl to vůz, který vypadal, jako by se na silnici odkutálel z nějakého obřího kurníku budoucnosti. A podle místa svého vzniku dostal i přiléhavou přezdívku – „Göttingenské vejce“. Hladkými...
Toyota RAV4 je tišší a digitálnější, v nákladech se vyrovná Kodiaqu
Dlouhodobě nejprodávanější Toyotou na světě je Corolla, a platí to i v Česku. Dost jí ale šlape na paty SUV RAV4, které je dokonce nejprodávanějším autem této kategorie na světě. A toto auto teď...
Autokluby varují před nebezpečnými dětskými sedačkami. Koupíte je i v Česku
Autosedačka by měla být automatickou výbavou auta ve chvíli, kdy vezete své dítě. Jenomže ne každá sedačka je vhodná, přesněji bezpečná. Evropské autokluby zjistily, že některé dostupné autosedačky...
Veteránská rally odstartovala z Pražského hradu, 160 aut frčí Českem
Nadcházející víkend bude patřit již 15. ročníku veteránské Rallye Praha Revival. Do Prahy se na třídenní akci sjelo 160 posádek z celé Evropy. Start byl na Pražském hradě.
Parkování jako hra. Šest let se snažil vysbírat všechna místa před obchoďákem
Kartičky hokejistů, pivní tácky nebo si z dovolené u moře vozit zajímavé kamínky? Fází zaujetí pro nějaké to sběratelství jsme si v dětství prošli všichni a mnohé ani v dospělosti neopustilo. Gareth...
Vejrostek z barcelonského Žižkova frčí na elektru. Novou cupru jsme okoukli
Od našeho zpravodaje v Barceloně Barcelonský El Raval je známý jako živá, multikulturní a trochu syrová čtvrť – plná umění, nočního života, alternativní kultury i kontrastů. Je to takový barcelonský Žižkov; jenže pojmenujte tak...
Pětina řidičů v Česku nechává na autě zimní pneumatiky i v létě. Je to risk
Přibližně pětina tuzemských řidičů nechává na svém vozidle zimní pneumatiky i v létě. Přibližně 14 procent přešlo na používání celoročních sad. Vyplývá to z dat výrobce pneumatik Continental....
Autozápisník: Bond zradil, džínový džíp a Škoda se pochlapila
Probírali jsme se březnovými událostmi, které souvisejí s auty, a byla to opět pořádná žeň. Na ty nejzajímavější jsme se podívali s lehkou nadsázkou podrobněji.
Honda na elektrické vlně. Jízda na bateriové motorce je nová disciplína
Když poprvé stojím před řadou motocyklů Honda WN7 připravených na testování v ulicích a horách kolem Málagy, vůbec nepůsobí jako revoluce, která by měla změnit svět motorek. Spíš jako promyšlený krok...