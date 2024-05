Hlasy za slevu. Biden zlevní Američanům benzin uvolněním státních rezerv

Administrativa amerického prezidenta Bidena 22. května oznámila, že uvolní jeden milion barelů benzinu z rezerv NGSR (Northeast Gasoline Supply Reserve), ve snaze snížit před letními dovolenými ceny pohonných hmot pro řidiče. Zpráva se postarala o pořádný rozruch. Byť asi trochu jinak, než by třeba americké ministerstvo energetiky očekávalo.

Místo pochvaly a nadšení následoval kritický rozbor situace, kterou političtí komentátoři vykreslili jako nepříliš rafinovanou strategii prezidenta, usilujícího o pozornost voličů na severozápadě země.

NGSR, součást národní sítě strategických rezerv paliv, totiž letos dosáhla desátého roku své životnosti. Zrušena, vyčerpána, by letos musela být stejně. A tak se provolání o tom, že Bidenova vláda precizně cílí na americké tvrdě pracující rodiny a proto usiluje o snížení cen na benzinkách, trochu míjí efektem.

I proto, že to zpřístupnění rezervy se reálně promítne do proměny cen benzinu jen v některých regionech země, a to asi sumou 5–15 centů na galon. V tedy přepočtu asi o 40 haléřů na litr. Benzin navíc bude vyskladňován v tranších po 100 000 barelech po dobu šesti týdnů, takže se pozitivní výkyv na trhu s pohonnými hmotami rozmělní ještě víc.

Pozitivní impuls od vlády přichází jen krátce po té, co se cena paliv oproti dlouhodobému srovnání zvýšila o 15 procent, tedy v přepočtu asi o tři koruny.

„Není to tedy nějaký zázračný počin, který by významně zasáhl do hospodaření amerických rodin,“ podotýká Patrick de Hann, vedoucí analýz pohonných hmot ve společnosti GasBuddy. „Je to skutečně velmi skromná injekce.“

Při běžném provozu se ve Státech jeden milion barelů, tedy dvaačtyřicet milionů galonů benzinu projezdí asi za 2,5 hodiny. Denně se na amerických silnicích projezdí skoro 13 milionů barelů.

Chvály se tak Bidenova administrativa za svůj počin zatím nedočkala. Dílem i proto, že uvolnění rezerv adresně nezasahuje oblast západního pobřeží, kde je průměrná cena benzinu dlouhodobě vyšší, v přepočtu okolo jednatřiceti korun za litr, než u pobřeží východního – 27,50 korun za litr. Jenže u států na východním pobřeží jsou jeho volební preference spíše nižší a volby se ve Spojených státech amerických konají už 5. listopadu 2024.

Pro výzkumníky, kteří se zabývají studiem voleb z odborného hlediska, je ale gesto stávajícího prezidenta jasně čitelné.

Studie, uveřejněná v roce 2016 odborném žurnálu Political Psychology vyčíslila (na základě dat za předchozích třicet let), že každé zvýšení cen plynu nebo pohonných hmot o 10 centů bylo spojeno s poklesem volebních preferencí vládnoucích prezidentů o více než půl procentního bodu. A pokud se očekává volební výsledek těsný, hodí se tedy jakékoliv vstřícné gesto. Kontroverzní, protože právě prezident Joe Biden proti motoristům vystupoval dosud spíše příkře.

Hlasy, které může tou slevou benzinu vyzískat, může snadno ztratit jinde. Republikáni i Demokraté se vzácně shodují na tom, že Biden s onou skromnou injekcí zkouší na domácí scéně dělat velkou politiku. Demokraté totiž na podporu konvenční mobility pozitivně nenahlíží, nechtějí měnit hlasy nerozhodných za emise. A proti ukončení provozu NSGR – které ale bylo nevyhnutelné – se vymezují i republikáni.

Upozorňují na to, že během volebního období prezidenta Bidena se významně snížil objem strategických ropných rezerv, jejich zásoby se ocitly na nejnižší úroveň od 80. let minulého století. Momentálně obsahují 367 milionů barelů.