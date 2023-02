Autofotka týdne: Kamion českých biatlonistů má řidičku, občas maže chleby

Speciálně upravený kamion doprovází české biatlonisty od konce listopadu, a to již sedmou sezonu. Kamion pro potřeby Českého svazu biatlonu ujede ročně 15 000 km. Za sezonu objede všech 10 závodů světového poháru a k tomu závod mistrovství světa, který proběhl v Oberhofu. Kamion musí zvládnout i náročný horský terén, biatlonistům ho poskytla společnost DB Schenker.

Tahač značky Renault T Highcab má 6válcový motor s objemem 12,8 l o výkonu 480 koní a 2 400 kroutícími newtonmetry, umí pracovat i na bionaftu. Návěs slouží jako zázemí pro české biatlonisty. Primárně je určený k převozu lyží, pojme až 350 párů. Kromě skladování je možné v tahači lyže také mazat. Po zaparkování se jeho prostor totiž může ještě rozšířit a funguje jako plnohodnotné servisní centrum s pracovní stoly včetně odsávání a další techniky. Zařízení bylo vyrobené na míru, je zcela unikátní, a proto si jej svaz před konkurencí dobře střeží.

Exteriéru v národních barvách dominují malorážkou mířící Michal Krčmář a na startu soustředěná Markéta Davidová. Na návěsu i tahači pak nechybí ani tradiční národní symbol lva.

Za volantem se střídá řidič s řidičkou, která reprezentovala ČR v mezinárodní soutěži profišoférů Volvo Truck Adventure. „Oproti kamionu s běžným nákladem je ten biatlonový lehký, takže se s ním musí jet trochu jinak. Navíc si člověk uvědomuje odpovědnost nejen za to, čím jede a co veze, ale i kolik dalších lidí na něj spoléhá,“ dodává Veronika Vébrová. „Ve střediscích, kde se konají závody světového poháru, jsou silnice obvykle perfektně připravené, a tedy dobře sjízdné. Poslední dobou se mi navíc zdá, že už je sníh jen na závodních trasách. Počasí je ale samozřejmě nepředvídatelné. Stane se, že v krátké době nasněží tolik, že nemůžete vyjet kopec, a pak nezbývá, než počkat na ráno, až se sníh odklidí,“ komentuje.

„Mazákem“ za volantem je Martin Žák, který s kamionem české reprezentace jezdí téměř od samého začátku. „Nejpodstatnější částí přeprav je jejich plánování. Důležité je efektivně koordinovat přejezdy, tak aby zabraly co nejméně času, a případně je zkombinovat s trajekty. Jízda je pro mě oddych a vždy se za volant biatlonového kamionu nesmírně těším,“ komentuje. A dodává, že zatímco se mažou lyže, on maže sportovcům chleby ke svačině.

„My máme s Martinem Žákem tu výhodu, že jsme řidiči z povolání. Ne všechny týmy mají profesionální řidiče. Často to jsou lidé spříznění s týmem, kteří se věnují docela jinému povolání, třeba s kamionem norské reprezentace jezdí člověk, který pronajímá přívěsy. Ostatní řidiči se s námi proto rádi dávají do řeči a my jsme rádi, že jim můžeme poradit trasu nebo s papírováním,“ dodává Vébrová. „Udělala jsem si řidičák a už osm let jezdím, a to zejména mezinárodní přepravy,“ upřesňuje šoférka, jež je původní profesí veterinární sestra.

„Díky pevnému kalendáři závodů a termínů příjezdů a odjezdů biatlonistů je třeba pečlivě naplánovat nejvhodnější trasy, termíny a třeba i trajekty. Vhod přijdou také zkušenosti s příslušnými předpisy, celním odbavením anebo podmínkami připojištění,“ popisuje Tomáš Holomoucký, ředitel DB Schenker. „Někdy je na přepravu mezi místy konání závodů světového poháru jen několik dní. Vše musí výborně klapat, aby se tým mohl soustředit jen na závody,“ dodává šéf logistické firmy, která zajišťuje transport sportovních podniků, jako je Jizerská 50, SkiTour, Běhej lesy nebo Czech Masters.

Kamion s návěsem českého biatlonu je opravdovou raritou, neunikl tedy pozornosti Jörga Schmitze. Bývalý řidič je dnes vášnivým modelářem. V měřítku 1:87 vytvořil hned několik modelů kamionu, který doprovází českou reprezentaci. „Vyhledávám kamiony DB Schenker, které jsou něčím neobvyklé a nestandardní. Neexistuje snad typ, který bych ve své sbírce neměl,“ popisuje Jörg Schmitz, který ve službách dopravce křižoval evropské silnice téměř 20 let. Realistickou repliku dokáže vytvořit třeba jen na základě fotografie. Dnes má sbírku tisícovky modelů, z čehož pětinu sestavil sám.