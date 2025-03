Pokuta 2,6 milionu švýcarskému lepiči. V Česku se měření odstupu stále chystá

Jakkoliv resort dopravy už řadu let, navíc bez ohledu na zrovna působícího ministra, mluví o zavedení trestů za nedodržení bezpečného rozestupu, realita má do těchto plánů daleko. V Česku se nedodržení bezpečné vzdálenosti pokutu fakticky až ve chvíli, kdy kvůli tomu nenabouráte, laicky řečeno, když nedobrzdíte. Ovšem třeba ve Švýcarsku upřímně doporučujeme si od ostatních držet uctivou vzdálenost. Tamní pokuty jsou opravdu extrémní.

U některých přestupků se totiž odvíjí od toho, jaké má dotyčný příjmy. Zjednodušeně řečeno tedy platí, že vysoké příjmy se rovnají vysoké pokutě. A velmi důkladně se o tom přesvědčil jeden z tamních řidičů, který před pár dny obdržel za nedodržení bezpečného rozestupu pokutu 98 500 švýcarských franků, tedy asi 2,6 milionu korun.

58letému Švýcarovi byla vyměřena na základě ročního příjmu asi 1,7 milionu eur. Částka se může zdát astronomická, ale opravdu je zcela v souladu s tamními zákony.

Řidič se sice odvolal k federálnímu soudu, ten však jeho odmítnutí zamítl a původní pokutu zachoval. Kromě pokuty tak řidič navíc zaplatil soudní výlohy za v přepočtu zhruba 344 000 Kč.

Švýcarský systém má ještě jedno pravidlo, takzvaný princip odkladu. To znamená, že pokud se řidič během následujících dvou let nedopustí dalšího přestupku, nebude danou pokutu muset platit. Má jít o jistou formu rehabilitace, ale i o snahu odradit ostatní od recidivy.

Švýcaři jsou jedni z mála, kteří pracují se systémem progresivních sankcí. A stojí si za tím, že to funguje. Ostatně, cílem má být to, aby řidiči pokutu vnímali jako skutečný trest bez ohledu na jejich sociální postavení či příjem. Jinými slovy, pokuty jsou úměrné příjmu toho, kdo trestný čin spáchal. A má to svou logiku. Zatímco pro některého je 100 franků vysoká částka, pro jiného jsou to směšné drobné. Proto jsou pokuty nastaveny tak, aby je pocítil každý dle svého příjmu.

6. října 2022

Nejčastější příčina nehod

Jak už jsme připomněli. V Česku se o pokutách za nedodržení bezpečného rozestupu neustále jen mluví. Policisté přitom upozorňují, že jde o jednu z nejčastějších a zároveň zbytečných příčin dopravních nehod. Mimochodem, v roce 2024 šlo o 4 500 nehod, které se staly právě pro nedodržení rozestupu. Ale další tisíce se nestaly, přesto mnoho řidičů řešilo takzvané lepiče, tedy motoristy, kteří se vám pověsí na zadní nárazník a vy jen čekáte, kdy přijde rána, protože nedobrzdil.

Zákon přitom říká: „Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“

Jenomže z praxe asi všichni víme, že jsou to jen prázdná slova, za které do nehody navíc nehrozí žádný trest. Asi každý zažil situaci, kdy si před sebou nechá dostatečný rozestup a během chvilky do té mezery někdo vjede.

„Nedodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel patří k nejčastějším příčinám dopravních nehod. Navíc zhoršuje následky nehod, které mají jinou přímou příčinu, jako je například nevěnování se řízení či nepřiměřená rychlost. Doporučený odstup 2 sekundy od ostatních vozidel přitom nedodržuje mimo obec téměř 70 % řidičů,“ upozornil před nedávnem Besip.

V praxi by mělo platit pravidlo dvou sekund. To znamená, že vozidla by měla mezi sebou dodržovat takovou vzdálenost, kterou ujede při dané rychlosti za dvě sekundy, což je na suché vozovce při rychlosti 50 km/h – 28 metrů, při rychlosti 90 km/h – 50 metrů a při rychlosti 130 km/h – 72 metrů.

„Toto pravidlo umožňuje řidiči jednoduše svou vzdálenost kontrolovat a nemusí sledovat vzdálenost v metrech. Bezpečnou vzdálenost mezi vozidly si můžeme ukázat na následujícím příkladu – vozidlo, které jede před Vámi a mine u silnice nějaký pevný bod (například strom či dopravní značku), tak byste k danému bodu neměli dojet dříve než za dvě vteřiny. Samozřejmě záleží na stavu komunikace, na počasí, na schopnostech řidiče, ale i na stavu vozidla, pak se doba brzdění prodlužuje a je tak doporučován větší rozestup mezi vozidly,“ vysvětluje policejní tisková mluvčí Michaela Richterová.

23. ledna 2019

Na některých českých dálnicích jsou nakresleny na silnici piktogramy, které s určením bezpečné vzdálenosti pomáhají. Na dálnici D1 se značení nachází na 156,5 km v úseku u Velké Bíteše, na dálnici D5 na 26,5 km v úseku u Zdic a na dálnici D48 na 58 km v úseku u Nošovic. Řidiči přímo na vozovce uvidí šipky. Vzdálenost mezi jednotlivými šipkami odpovídá jedné sekundě. Optimální tedy je, aby řidič mezi svým vozidlem a vozidlem jedoucím před ním viděl vždy tyto šipky dvě (jednu uprostřed vzdálenosti mezi svým a dalším autem a druhou těsně za ním). Vodorovné značení doplňuje i svislé dopravní značení Bezpečný odstup.

A co tedy s tím pokutováním? Faktem prostě je, že policisté v tuto chvíli nedisponují žádným certifikovaným zařízením či systémem, který by uměl měřit rozestup mezi jedoucími vozidly. Ano, policejní drony to umí, ale nejsou pro tato měření schváleny. Nicméně ministerstvo dopravy, jako už mnohokrát, říká, že na zavedení těchto měření a tedy i pokut usilovně pracuje.