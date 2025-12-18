Jako novoroční předsevzetí nebo přání, aby na sebe lidé byli o něco hodnější, stravovali se zdravě, nepožívali alkoholické nápoje, nechodili za děvčaty a nemluvili sprostě. Zhruba v takových obrysech je vnímána snaha o úpravy dopravního provozu ve městech, aby neprodukovala žádné závažné dopravní nehody nebo úmrtí. Vcelku nikdo ten záměr nezpochybňuje, každý si je vědom jeho důležitosti. Ale jen málokdo té idealistické představě vlastně věří.
Jenže jak opět ukazují letošní ceny DEKRA Vision Zero, sen o provozu bez nehod je dosažitelný.