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Bezdomovec v tesle nenese život sklesle. Propuštěný žije dva roky v autě

Radomír Dohnal
Jsou to maličkosti, ale mohly by se hodit: Protože tesly nemají rezervní kolo,...

Jsou to maličkosti, ale mohly by se hodit: Protože tesly nemají rezervní kolo, Murillo radí s sebou vždy vozit sadu na opravu pneumatik a kompresor. Pro regulaci tepla a světla v autě pak považuje za nutnost kvalitní střešní sluneční clonu. | foto: Instagram/@NicoMurillo

Úspěchu podle něj nelze dosáhnout bez toho, aby člověk překonal pochybnosti o...
Nico Murillo na svém youtubovém kanálu předává rady rozdělené do tří hlavních...
Svůj životní styl přirovnává k „extrémní obtížnosti“ ve videohře. Sice nemá...
Není to zrovna příběh o úspěchu, a možná proto Nico Murillo na sociálních...
5 fotografií
Ty nejlepší příběhy pořád ještě nepíše Elon Musk ani umělá inteligence, ale sám život. Dokládá to i netradiční model bydlení, který si zvolil Nico Murillo. Poté, co přišel o místo manažera v Tesle, se totiž zabydlel v tesle. Přesněji v Modelu X, který už je po dvě léta jeho jediným domovem.

Vydělávat se dá různě. Nico Murillo se rozhodl, že coby youtuber nezkusí prorazit na internetu tím, že by prodával recepty na úspěch. Přes sto tisíc odběratelů si na svém kanálu získal tak, že monetizuje svůj neúspěch. Ve svých videích, kterých vyprodukoval už skoro čtyři stovky a z nichž některá mají i přes milion zhlédnutí, představuje svůj život po Tesle v tesle.

Zní to jako nepříliš povedená hříčka, ale v jeho případě docela sedí.

Murillo pracoval jako manažer v oddělení výroby v závodě společnosti Tesla ve Fremontu v Kalifornii. Neměl se vůbec špatně, jenže pak jeho život nabral dost rychle nepříjemný směr. Nadřízení se s ním v polovině dubna 2024 rozloučili. Byl propuštěn pro nadbytečnost.

Jsou to maličkosti, ale mohly by se hodit: Protože tesly nemají rezervní kolo, Murillo radí s sebou vždy vozit sadu na opravu pneumatik a kompresor. Pro regulaci tepla a světla v autě pak považuje za nutnost kvalitní střešní sluneční clonu.
Úspěchu podle něj nelze dosáhnout bez toho, aby člověk překonal pochybnosti o sobě samém a šel si tvrdě za svým cílem. I když tím cílem je bydlení v autě.
Nico Murillo na svém youtubovém kanálu předává rady rozdělené do tří hlavních oblastí: jak přežít a dlouhodobě žít v autě; jak efektivně spravovat finance a jak si udržet správné nastavení mysli po nečekané ztrátě stabilního zaměstnání.
Svůj životní styl přirovnává k „extrémní obtížnosti“ ve videohře. Sice nemá žádný nájem, ale každodenní rutinní činnosti jako mytí, vaření, shánění místa na spaní vyžadují obrovskou dávku vytrvalosti, pevné vůle a disciplíny.
5 fotografií

Nedá se však říct, že by skončil zrovna na dlažbě. Za těch pět let, co pracoval v Tesle, si dokázal pořídit dům. Vilu, jejíž tržní hodnota přesahovala milion dolarů. Háček byl v tom, že ani v Kalifornii s takovým královským bydlením bez stabilního příjmu dlouho nepřežijete. Neměl by na energie ani pojištění nemovitosti. A tak celý dům prodal a utržené peníze uložil na spořicí účet. A dál?

Místo přesunu do nějakého menšího nájmu se rozhodl pro ještě úspornější variantu. Vše, co potřeboval k životu, přemístil do svého osobního auta. Tesly Model X. Je jistou ironií osudu, že dostanete padáka z Tesly a pak se přestěhujete do tesly.

Ale přesně takhle Nico Murillo žije. Už dva roky.

Od dubna 2024 „bydlí“ v tesle, kterou proměnil v ložnici, kuchyň i obývací pokoj. A také si založil kanál na YouTubu, na němž už dvě léta prezentuje svůj život digitálního nomáda. Člověka, který k životu vlastně potřebuje jen málo, protože vše potřebné nachází kolem sebe.

Jak sám prozrazuje, odstranění výdajů spojených s bydlením zásadně změnilo celý jeho rozpočet. Nemusí splácet hypotéku ani platit za plyn, vodu, elektřinu nebo odvoz odpadu. Dokonce ho nezatěžují ani splátky za automobil, s těmi má hotovo.

travelwith.nico

10/10/1994 libra gang!

Im so grateful for all of what’s happened this past year.

I’ve traveled to 18 states, and im in North Carolina right now all while living full time in my Tesla

With the highest highs and the lowest lows, gotta take life as it comes.

“Life moves pretty fast, if you don’t stop to look around once in a while, you could miss it.”

#tesla #adventure #birthday #31

11. října 2025 v 0:00, příspěvek archivován: 1. října 2026 v 16:36
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Ve finále tak se svým bydlením na čtyřech kolech ušetří 1 500 dolarů měsíčně. A celé to chápe tak, že ho předchozí vlastnictví nemovitosti vlastně ožebračovalo.

Takto se cítí být mnohem svobodnější.

Rady pro jiný život

Samozřejmě to neznamená, že by dnes, ve svých jednatřiceti letech, žil úplně zadarmo. Podle italského magazínu Autoblog Murillo odhaduje své celkové měsíční výdaje v přepočtu přibližně na 1 900 dolarů. Do této částky zahrnuje jídlo, pojištění, členství v posilovně, nabíjení tesly a provoz mobilního telefonu.

Za potraviny podle svých slov utratí asi 500 dolarů měsíčně a k tomu přibližně dalších 200 dolarů za jídlo v restauracích. Stále jde o poměrně vysoké částky, ale vzhledem k tomu, že žije v kalifornských cenových poměrech, ho to pořád vyjde mnohem levněji než klasické bydlení.

Že vám v jeho životní situaci přijdou výdaje za posilovnu silně nadbytečné?

Svůj životní styl přirovnává k „extrémní obtížnosti“ ve videohře. Sice nemá žádný nájem, ale každodenní rutinní činnosti jako mytí, vaření, shánění místa na spaní vyžadují obrovskou dávku vytrvalosti, pevné vůle a disciplíny.

Fitko je naopak ústředním bodem jeho bezdomovecké strategie. Model X sice na poměry osobního automobilu nabízí hodně prostoru, koupelnu ani kuchyň však pochopitelně nemá. Ke sprchování a použití toalety proto Murillo využívá posilovny, které jsou otevřené 24 hodin denně.

Jak říká, osobní hygiena patří k nejdůležitějším aspektům života v autě, a proto tato zařízení někdy navštěvuje i několikrát denně.

Kde přesně bydlí? Stálou adresu nemá a přespává tam, kde zaparkuje. Nemá ani jedno místo, na kterém by nocoval pravidelně. Lokality svého pobytu mění a spí převážně v klidných obytných čtvrtích, na parkovištích u posiloven anebo na odpočívadlech. Zdaleka nejlepší jsou prý hotelová parkoviště.

K vaření používá malý plynový vařič, který má umístěný v zadní části vozu.

Rozměry tesly mu tento neobvyklý způsob života alespoň částečně usnadňují.

Model X, který Murillo používá, má sedm sedadel a nabízí dostatek prostoru k vytvoření místa na spaní i k ukládání osobních věcí. Důležitou roli hraje také Camp Mode neboli kempovací režim. Tato funkce mu umožňuje během noci udržovat v interiéru požadovanou teplotu a zajišťuje cirkulaci vzduchu. Zároveň zůstávají funkční USB zásuvky a 12V zásuvka, takže lze nabíjet chytrý telefon a další zařízení.

Těch praktických rad, které z pozice propuštěného a trvale nezaměstnaného předává světu, je přitom docela dost.

Drží se tzv. pravidla ABC, tedy „Always Be Charging“. Vždy mít nabito. Majitelé tesel by prý měli udržovat baterii co nejblíže 50 až 65 procentům kapacity kvůli její ideální kondici a nikdy nenechat úroveň nabití klesnout pod 20 procent.

Není to zrovna příběh o úspěchu, a možná proto Nico Murillo na sociálních sítích tak boduje.

Klíčem k úspěchu je též najít si na Google Maps tzv. „centrální uzel“ – oblast, kde jsou blízko sebe posilovna, nabíječka a místo na spaní. Pro sprchování doporučuje například řetězce jako Anytime Fitness, protože nabízejí plně uzavíratelné soukromé kabiny s dveřmi, na rozdíl od otevřených sprch v jiných fitness centrech.

Jeho zkušenost samozřejmě nedokazuje, že přestěhovat se do auta je ekonomicky výhodným řešením pro každého. V Murillově případě hrají roli předchozí vysoké náklady na bydlení, ekonomická situace v Kalifornii i jeho velmi specifická životní volba. Se kterou však vnitřně souzní.

Často mluví o tom, že lidé nemusejí následovat klasický model „pracuj 40 let, kup si dům na hypotéku a pak jdi do důchodu“. Odpověď na otázku, kdy si konečně najde pořádnou práci a přestane žít ve svém automobilu, ale zjevně nehledá. A není to prý otázka peněz ani klidného živobytí.

Nico Murillo je prý docela spokojený, že se nemusí řídit rytmem svého předchozího života. Byť ho tedy paradoxně ztráta předchozího zaměstnání v Tesle přivedla k tomu, že nyní tráví mnohem více času v tesle.

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