Vydělávat se dá různě. Nico Murillo se rozhodl, že coby youtuber nezkusí prorazit na internetu tím, že by prodával recepty na úspěch. Přes sto tisíc odběratelů si na svém kanálu získal tak, že monetizuje svůj neúspěch. Ve svých videích, kterých vyprodukoval už skoro čtyři stovky a z nichž některá mají i přes milion zhlédnutí, představuje svůj život po Tesle v tesle.
Zní to jako nepříliš povedená hříčka, ale v jeho případě docela sedí.
Murillo pracoval jako manažer v oddělení výroby v závodě společnosti Tesla ve Fremontu v Kalifornii. Neměl se vůbec špatně, jenže pak jeho život nabral dost rychle nepříjemný směr. Nadřízení se s ním v polovině dubna 2024 rozloučili. Byl propuštěn pro nadbytečnost.
Nedá se však říct, že by skončil zrovna na dlažbě. Za těch pět let, co pracoval v Tesle, si dokázal pořídit dům. Vilu, jejíž tržní hodnota přesahovala milion dolarů. Háček byl v tom, že ani v Kalifornii s takovým královským bydlením bez stabilního příjmu dlouho nepřežijete. Neměl by na energie ani pojištění nemovitosti. A tak celý dům prodal a utržené peníze uložil na spořicí účet. A dál?
Místo přesunu do nějakého menšího nájmu se rozhodl pro ještě úspornější variantu. Vše, co potřeboval k životu, přemístil do svého osobního auta. Tesly Model X. Je jistou ironií osudu, že dostanete padáka z Tesly a pak se přestěhujete do tesly.
Ale přesně takhle Nico Murillo žije. Už dva roky.
Od dubna 2024 „bydlí“ v tesle, kterou proměnil v ložnici, kuchyň i obývací pokoj. A také si založil kanál na YouTubu, na němž už dvě léta prezentuje svůj život digitálního nomáda. Člověka, který k životu vlastně potřebuje jen málo, protože vše potřebné nachází kolem sebe.
Jak sám prozrazuje, odstranění výdajů spojených s bydlením zásadně změnilo celý jeho rozpočet. Nemusí splácet hypotéku ani platit za plyn, vodu, elektřinu nebo odvoz odpadu. Dokonce ho nezatěžují ani splátky za automobil, s těmi má hotovo.
Ve finále tak se svým bydlením na čtyřech kolech ušetří 1 500 dolarů měsíčně. A celé to chápe tak, že ho předchozí vlastnictví nemovitosti vlastně ožebračovalo.
Takto se cítí být mnohem svobodnější.
Rady pro jiný život
Samozřejmě to neznamená, že by dnes, ve svých jednatřiceti letech, žil úplně zadarmo. Podle italského magazínu Autoblog Murillo odhaduje své celkové měsíční výdaje v přepočtu přibližně na 1 900 dolarů. Do této částky zahrnuje jídlo, pojištění, členství v posilovně, nabíjení tesly a provoz mobilního telefonu.
Za potraviny podle svých slov utratí asi 500 dolarů měsíčně a k tomu přibližně dalších 200 dolarů za jídlo v restauracích. Stále jde o poměrně vysoké částky, ale vzhledem k tomu, že žije v kalifornských cenových poměrech, ho to pořád vyjde mnohem levněji než klasické bydlení.
Že vám v jeho životní situaci přijdou výdaje za posilovnu silně nadbytečné?
Fitko je naopak ústředním bodem jeho bezdomovecké strategie. Model X sice na poměry osobního automobilu nabízí hodně prostoru, koupelnu ani kuchyň však pochopitelně nemá. Ke sprchování a použití toalety proto Murillo využívá posilovny, které jsou otevřené 24 hodin denně.
Jak říká, osobní hygiena patří k nejdůležitějším aspektům života v autě, a proto tato zařízení někdy navštěvuje i několikrát denně.
Kde přesně bydlí? Stálou adresu nemá a přespává tam, kde zaparkuje. Nemá ani jedno místo, na kterém by nocoval pravidelně. Lokality svého pobytu mění a spí převážně v klidných obytných čtvrtích, na parkovištích u posiloven anebo na odpočívadlech. Zdaleka nejlepší jsou prý hotelová parkoviště.
K vaření používá malý plynový vařič, který má umístěný v zadní části vozu.
Rozměry tesly mu tento neobvyklý způsob života alespoň částečně usnadňují.
Model X, který Murillo používá, má sedm sedadel a nabízí dostatek prostoru k vytvoření místa na spaní i k ukládání osobních věcí. Důležitou roli hraje také Camp Mode neboli kempovací režim. Tato funkce mu umožňuje během noci udržovat v interiéru požadovanou teplotu a zajišťuje cirkulaci vzduchu. Zároveň zůstávají funkční USB zásuvky a 12V zásuvka, takže lze nabíjet chytrý telefon a další zařízení.
Těch praktických rad, které z pozice propuštěného a trvale nezaměstnaného předává světu, je přitom docela dost.
Drží se tzv. pravidla ABC, tedy „Always Be Charging“. Vždy mít nabito. Majitelé tesel by prý měli udržovat baterii co nejblíže 50 až 65 procentům kapacity kvůli její ideální kondici a nikdy nenechat úroveň nabití klesnout pod 20 procent.
Klíčem k úspěchu je též najít si na Google Maps tzv. „centrální uzel“ – oblast, kde jsou blízko sebe posilovna, nabíječka a místo na spaní. Pro sprchování doporučuje například řetězce jako Anytime Fitness, protože nabízejí plně uzavíratelné soukromé kabiny s dveřmi, na rozdíl od otevřených sprch v jiných fitness centrech.
Jeho zkušenost samozřejmě nedokazuje, že přestěhovat se do auta je ekonomicky výhodným řešením pro každého. V Murillově případě hrají roli předchozí vysoké náklady na bydlení, ekonomická situace v Kalifornii i jeho velmi specifická životní volba. Se kterou však vnitřně souzní.
Často mluví o tom, že lidé nemusejí následovat klasický model „pracuj 40 let, kup si dům na hypotéku a pak jdi do důchodu“. Odpověď na otázku, kdy si konečně najde pořádnou práci a přestane žít ve svém automobilu, ale zjevně nehledá. A není to prý otázka peněz ani klidného živobytí.
Nico Murillo je prý docela spokojený, že se nemusí řídit rytmem svého předchozího života. Byť ho tedy paradoxně ztráta předchozího zaměstnání v Tesle přivedla k tomu, že nyní tráví mnohem více času v tesle.