Do Škody Maier nastoupil po vypuknutí aféry Dieselgate, kdy měl za úkol uklidnit situaci. V koncernu VW působil 19 let. V autoprůmyslu začínal jako mechanik, odkud se vypracoval na pozici šéfa prodeje a marketingu Porsche. V mladoboleslavské automobilce se objevil 1. listopadu 2015 z pozice člena představenstva Porsche, odkud si do Mladé Boleslavi přinesl sousloví „produktová ofenziva“.
Škodovka můj život změnila k lepšímu, vzpomíná v Paříži její bývalý šéf Maier
Volby 2026
- Volební mapy
- Vítězové a poražení
- Výsledky voleb
- Mapa senátních obvodů
- 2. kolo senátních voleb
- Voličský průkaz pro 2. kolo
- Volby ONLINE
- Jak se volí starosta
- Kde sledovat výsledky voleb
- Volby v Praze ONLINE
- Výsledky voleb do Senátu
- Volební mapa: komunální okrsky
- Volební mapa okrsků senátních voleb