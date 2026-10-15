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Škodovka můj život změnila k lepšímu, vzpomíná v Paříži její bývalý šéf Maier

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Bernhard Maier, bývalý šéf Škody Auto na autosalonu v Paříži, říjen 2026 | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži - Je brzké ráno 12. října a pařížský autosalon se probouzí do svého úvodního dne. Pomalu se sem trousí první novináři a zaměstnanci narychlo dolešťují exponáty. U škodovky pro Tour de France postává nenápadný muž a spokojeně si ji prohlíží. Je to Bernhard Maier, jenž bezmála pět let stál v čele automobilky Škoda Auto.

Do Škody Maier nastoupil po vypuknutí aféry Dieselgate, kdy měl za úkol uklidnit situaci. V koncernu VW působil 19 let. V autoprůmyslu začínal jako mechanik, odkud se vypracoval na pozici šéfa prodeje a marketingu Porsche. V mladoboleslavské automobilce se objevil 1. listopadu 2015 z pozice člena představenstva Porsche, odkud si do Mladé Boleslavi přinesl sousloví „produktová ofenziva“.

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