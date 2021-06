Miláček publika v čele Škody odmítal poslušnost. Padáka dostal až po boji

To byla éra po vypuknutí aféry dieselgate, celá skupina VW se potřebovala očistit po skandálu s odhalením manipulací s testy emisí, dozorčí rada koncernu vsadila na manažery značky Porsche, která byla s aférou spojena nejméně. Vedení celé skupiny dostal na starosti do té doby téměř neznámý a spíš nevýrazný Matthias Müller vládnoucí od roku 2010 značce Porsche. A do Škodovky zamířil jeho kolega z vedení Bernhard Maier z pozici šéfa prodeje a marketingu.



I přesto, že byl Maier jiná váhová kategorie než Diess, nemohl se ho vládce ve Wolfsburgu jen tak zbavit. Maierova Škoda měla výsledky. Skvělé výsledky.