Když někdo opomene udělat do tetrapakové krabice s načatým mlékem další otvor, není to sice hrdelní zločin, ale domácí pohodě to rozhodně nepřispěje. V ten moment, kdy se pokusíte mléko z takové krabice jen s jedním otvorem někam přelít, začne téct trhaně a prskat všude okolo. Není to vaší nešikovností. To se proti vám staví fyzika proudění kapalin.
Respektive to, že vylévaná tekutina fakticky brání vstupu vzduchu dovnitř, čímž vzniká podtlak. S druhou dírkou, otvorem na opačné straně, je to samozřejmě jiné. Slouží jako vzduchový ventil. Mléko díky tomu vytéká z krabice plynule, bez stříkání.
Příklad s mlékem tu uvádíme, protože je snadné se s ním identifikovat.
To ve Spojených státech amerických by mohli posloužit jinou ilustrací. Už šestnáct let na sebe totiž bryndají benzín. A podle všeho by teď mohli znovu dospět k tomu, že zbaví celonárodní frustrace z kanystrů. Díky iniciativě prezidenta Donalda Trumpa.
Takhle pohromadě to zní divoce, a tak to radši vezmeme postupně.
Vrátit se musíme do roku 2007, časů prezidenta George W. Bushe mladšího, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) bádá nad tím, co všechno ještě přispívá k emisím znečišťujícím ovzduší. A po usilovném zkoumání tehdy dochází k závěru, že jedním z významných přehlížených zdrojů znečištění jsou kanystry na benzín. Proč? Protože mají dva otvory. První, klasickou nálevku. A druhý, sloužící právě jako ten vzduchový ventil.
Který je ovšem obousměrně průchozí, a skrze něj dochází k uvolňování benzinových par do okolí.
Vypadá to jako naprostá prkotina, ale EPA dokázala vyargumentovat, že takových polo-otevřených kanystrů, z nichž uchází benzinové výpary, se momentálně na území USA nachází asi osmdesát milionů kusů. V tom bilančním součtu to působilo jako újma na životním prostředí děsivěji, než požár rafinerie nebo havárie tankeru.
EPA proto začala lobbovat za změnu k lepšímu.
V tom boji proti starým pořádkům se k ní přidala ještě Komise pro bezpečnost spotřebního zboží (CPSC), která sledovala vlastní agendu. Hledala novou konstrukci kanystrů, vybavených bezpečnostním uzávěrem ne nepodobným lahvičkám s léčivy. Aby se zabránilo tomu, že je budou otevírat malé děti. Své si k tomu řekli i ekologové, kterých se týkala ochrana ovzduší a potřeba omezení ztrát pohonných hmot. A také zástupci velkých pojišťovacích institucí, kteří viděli v unikajících benzinových výparech příčinu bleskových požárů domácností.
Společně to v roce 2008 prezentovali před Kongresem, který schválil bohulibý zákon „o prevenci dětských popálenin“. Od následujícího roku tak nově vyráběné kanystry musely být povinně vybaveny pružinovými uzávěry, aby se do nich nedobývali malí nezbedové. A bez „druhé díry“ vzduchového ventilu, kterým by benzinové výpary unikaly do atmosféry.
Make ventily v kanystrech great again
Jestli toto opatření skutečně významně omezilo popáleniny dětí, zabránilo ničivým požárům garáží anebo ušetřilo z palivových rezerv USA, je poněkud nejisté. Jisté ovšem je, že se řidiči přečerpávající benzin do bezpečných kanystrů potýkali s potížemi. Ne nepodobnými těm, které můžete zažít při manipulaci s krabicí mléka.
Což už nás dostává k současnému prezidentovi Spojených států amerických.
Poté, co zatočil s koupelnovými armaturami a zrušil předpisy vztažené k nízkoprůtokovým sprchovým hlavicím, v rámci své agendy Velký americký návrat, nyní zaútočil na nedostatečně děravé kanystry. Zdůvodnění v případě sprchových hlavic a kanystrů je přitom skoro totožné: původní opatření bylo zaměřené proti spotřebiteli, mělo jen pochybný dopad na životní prostředí a přispívalo ke zmatkům.
Proto Trump vydal pokyn, jímž by mělo dojít ke zrušení předchozích předpisů, respektive ke znovuzavedení odvětrávacích ventilů u kanystrů.
Plněním byla opět pověřena EPA, která teď už pod novým vedením smýšlí o celé věci stejně jako americký prezident.
„Součástí velkého amerického návratu je zajistit, aby výrobci měli jasno a byli dostatečně povzbuzení k dodávání produktů, které Američané opravdu chtějí,“ uvádí v tiskovém prohlášení Lee Zeldin, stávající ředitel Agentury pro ochranu životního prostředí.
Podle něj byl zmatek kolem kanystrů frustrující už léta. „Jsme hrdí na to, že se s tímto problémem můžeme přímo zabývat. Američané by měli mít takové kanystry, které jsou sice v souladu s předpisy, ale co je nejdůležitější, které jsou účinné a spotřebitelsky přívětivé,“ řekl Zeldin.
V posledních dnech letošního července tak EPA rozeslala výrobcům přenosných palivových nádob (tzv. PFC neboli kanystrů na benzín) instrukce, v nichž je vyzývá k přidání odvzdušňovacích otvorů do kanystrů na benzin, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní tankování.