Trump zabrání Američanům v bryndání benzinem. Vrátí na kanystry ventil

Radomír Dohnal
Administrativa prezidenta Trumpa v červenci zrušila opatření, které šestnáct let frustrovalo americké řidiče. Na přenosné palivové nádoby, kanystry, se budou moci vrátit odvětrávací otvory. Obrat v politice životního prostředí má vrátit věci zpět do starých kolejí a možná i benzín tam, kam patří.
Fotogalerie2

Nezadatelným právem amerického spotřebitele je nepobryndat se benzínem pokaždé, když ho přelévá z kanystru. | foto: Profimedia.cz

Když někdo opomene udělat do tetrapakové krabice s načatým mlékem další otvor, není to sice hrdelní zločin, ale domácí pohodě to rozhodně nepřispěje. V ten moment, kdy se pokusíte mléko z takové krabice jen s jedním otvorem někam přelít, začne téct trhaně a prskat všude okolo. Není to vaší nešikovností. To se proti vám staví fyzika proudění kapalin.

Respektive to, že vylévaná tekutina fakticky brání vstupu vzduchu dovnitř, čímž vzniká podtlak. S druhou dírkou, otvorem na opačné straně, je to samozřejmě jiné. Slouží jako vzduchový ventil. Mléko díky tomu vytéká z krabice plynule, bez stříkání.

Příklad s mlékem tu uvádíme, protože je snadné se s ním identifikovat.

To ve Spojených státech amerických by mohli posloužit jinou ilustrací. Už šestnáct let na sebe totiž bryndají benzín. A podle všeho by teď mohli znovu dospět k tomu, že zbaví celonárodní frustrace z kanystrů. Díky iniciativě prezidenta Donalda Trumpa.

Takhle pohromadě to zní divoce, a tak to radši vezmeme postupně.

Vrátit se musíme do roku 2007, časů prezidenta George W. Bushe mladšího, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) bádá nad tím, co všechno ještě přispívá k emisím znečišťujícím ovzduší. A po usilovném zkoumání tehdy dochází k závěru, že jedním z významných přehlížených zdrojů znečištění jsou kanystry na benzín. Proč? Protože mají dva otvory. První, klasickou nálevku. A druhý, sloužící právě jako ten vzduchový ventil.

Který je ovšem obousměrně průchozí, a skrze něj dochází k uvolňování benzinových par do okolí.

Vypadá to jako naprostá prkotina, ale EPA dokázala vyargumentovat, že takových polo-otevřených kanystrů, z nichž uchází benzinové výpary, se momentálně na území USA nachází asi osmdesát milionů kusů. V tom bilančním součtu to působilo jako újma na životním prostředí děsivěji, než požár rafinerie nebo havárie tankeru.

EPA proto začala lobbovat za změnu k lepšímu.

V tom boji proti starým pořádkům se k ní přidala ještě Komise pro bezpečnost spotřebního zboží (CPSC), která sledovala vlastní agendu. Hledala novou konstrukci kanystrů, vybavených bezpečnostním uzávěrem ne nepodobným lahvičkám s léčivy. Aby se zabránilo tomu, že je budou otevírat malé děti. Své si k tomu řekli i ekologové, kterých se týkala ochrana ovzduší a potřeba omezení ztrát pohonných hmot. A také zástupci velkých pojišťovacích institucí, kteří viděli v unikajících benzinových výparech příčinu bleskových požárů domácností.

Společně to v roce 2008 prezentovali před Kongresem, který schválil bohulibý zákon „o prevenci dětských popálenin“. Od následujícího roku tak nově vyráběné kanystry musely být povinně vybaveny pružinovými uzávěry, aby se do nich nedobývali malí nezbedové. A bez „druhé díry“ vzduchového ventilu, kterým by benzinové výpary unikaly do atmosféry.

Make ventily v kanystrech great again

Kanystrů s ventily, které nevyhovovaly normě EPA, bylo ve Státech kolem roku 2008 něco přes osmdesát milionů.

Jestli toto opatření skutečně významně omezilo popáleniny dětí, zabránilo ničivým požárům garáží anebo ušetřilo z palivových rezerv USA, je poněkud nejisté. Jisté ovšem je, že se řidiči přečerpávající benzin do bezpečných kanystrů potýkali s potížemi. Ne nepodobnými těm, které můžete zažít při manipulaci s krabicí mléka.

Což už nás dostává k současnému prezidentovi Spojených států amerických.

Poté, co zatočil s koupelnovými armaturami a zrušil předpisy vztažené k nízkoprůtokovým sprchovým hlavicím, v rámci své agendy Velký americký návrat, nyní zaútočil na nedostatečně děravé kanystry. Zdůvodnění v případě sprchových hlavic a kanystrů je přitom skoro totožné: původní opatření bylo zaměřené proti spotřebiteli, mělo jen pochybný dopad na životní prostředí a přispívalo ke zmatkům.

Proto Trump vydal pokyn, jímž by mělo dojít ke zrušení předchozích předpisů, respektive ke znovuzavedení odvětrávacích ventilů u kanystrů.

Plněním byla opět pověřena EPA, která teď už pod novým vedením smýšlí o celé věci stejně jako americký prezident.

„Součástí velkého amerického návratu je zajistit, aby výrobci měli jasno a byli dostatečně povzbuzení k dodávání produktů, které Američané opravdu chtějí,“ uvádí v tiskovém prohlášení Lee Zeldin, stávající ředitel Agentury pro ochranu životního prostředí.

Podle něj byl zmatek kolem kanystrů frustrující už léta. „Jsme hrdí na to, že se s tímto problémem můžeme přímo zabývat. Američané by měli mít takové kanystry, které jsou sice v souladu s předpisy, ale co je nejdůležitější, které jsou účinné a spotřebitelsky přívětivé,“ řekl Zeldin.

V posledních dnech letošního července tak EPA rozeslala výrobcům přenosných palivových nádob (tzv. PFC neboli kanystrů na benzín) instrukce, v nichž je vyzývá k přidání odvzdušňovacích otvorů do kanystrů na benzin, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní tankování.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úžasný Lendlův mercedes hvězdou výstavy v Los Angeles. G ze začátků AMG

Na tom autě něco nesedí. Je to Mercedes G první generace, ale s naroubovanými světly a maskou chladiče z první generace třídy S. Překvapením je i první majitel -- tenisová legenda Ivan Lendl, který...

Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu a oslavil své 87. narozeniny

Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život. Není to...

Nakoukněte na sraz slavných PAVů. Motofandové vláčí popelnici i pračku

Nejen skalními obydlími je známa malá obec nedaleko Mělníka. Jednou ročně se ve Lhotce koná i netradiční sraz doprovázený drnčením motocyklových motorů. Motocykly a skútry jsou však v tomto případě...

Objevte méně známé funkce běžných aut, které vám usnadní život

Samopaly nebo otáčecí poznávací značky jako v nadupaném astonu Jamese Bonda v rodinné octavii asi nenajdete. I v těch obyčejných autech však jsou drobnosti, které leckdo nezná, přesto dokážou...

Pedál na podlaze. Jaká je spotřeba elektrické škodovky na německé dálnici?

Čím větší rychlost, tím větší odpor vzduchu, tím větší spotřeba a tím kratší dojezd. U vozidel s nádrží kapalného paliva jsme si na to zvykli, u vozidel s akumulátorem je to stále opředeno pavučinou...

Česká elektromobilní skepse. O bateriová auta mají nejmenší zájem v Evropě

V Česku je zájem o pořízení elektromobilu jeden z nejnižších v Evropě. Čistý elektromobil by si jako svůj další vůz pořídila čtyři procenta lidí. Evropský průměr je 13 procent, světový 15 procent....

13. srpna 2025

Nuda v Brně nehrozila. Požáry tam hasil Horch se skleníkem jako z bombardéru

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

13. srpna 2025

Trump zabrání Američanům v bryndání benzinem. Vrátí na kanystry ventil

Administrativa prezidenta Trumpa v červenci zrušila opatření, které šestnáct let frustrovalo americké řidiče. Na přenosné palivové nádoby, kanystry, se budou moci vrátit odvětrávací otvory. Obrat v...

13. srpna 2025

Škoda v Pákistánu. Skopak je příběh, který utnula válka

Škoda Auto v poslední době rozšiřuje svou působnost na Středním východě, v nedávných plánech byl dokonce i vstup na íránský trh, který ale zmařily pokračující sankce. Před 55 lety v sousedním...

12. srpna 2025

Itálie přispěje na elektromobil až půl milionu. Musíte sešrotovat starý spalovák

Itálie schválila nové subvence za téměř 600 milionů eur (zhruba 14,7 miliardy Kč) na nákup elektromobilů. Oznámilo to italské ministerstvo životního prostředí a energetiky. Podmínkou pro získání...

12. srpna 2025

Český šampion učí jezdit po zadním kole. Na motorce ale umí i stojku

Pískot gum a jekot vytočeného motoru se často ozývá z letiště v Blatné. Právě tady Martin Krátký, mistr Evropy a několikanásobný mistr České republiky ve stuntridingu, učí jízdu po zadním kole,...

12. srpna 2025

Alfa Romeo Giulia jezdí fantasticky a nekazí se. V bazaru hledejte diesel

Premium

Alfa Romeo se po letech vrátila ke klasické koncepci s pohonem zadních kol u sedanu segmentu D. Model Giulia se však neprosadil tak moc, jak výrobce čekal. Za devět let produkce prodala Alfa Romeo...

11. srpna 2025

Božský Dante se narodil před 120 lety. Tvůrce ikonických fiatů připomíná výstava

Italové vzdávají turínskou výstavou hold jednomu z nejvlivnějších konstruktérů v historii autoprůmyslu. Dante Giacosa se narodil před 120 lety a u Fiatu během čtyř desetiletí pomohl na svět celé řadě...

11. srpna 2025

Honda veze do Česka trhák. Elektrický skútr je vyladěný šikula za dobré peníze

Městské skútry jsou ta správná kategorie vozidel, kde elektrický pohon dává smysl. Nová Honda sází na maximální jednoduchost, slušný výkon a výbornou ovladatelnost, slibuje i hodně zajímavou cenu a...

11. srpna 2025

Delirium Růžového pantera. Nejbláznivější auto světa přijelo ze šedesátek

Je to bezpochyby jeden z nejvýraznějších automobilových výtvorů historie. Spojuje futuristickou estetiku, odvážný design a technologické možnosti 60. let do jednoho originálního, silně stylizovaného...

10. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Objevte méně známé funkce běžných aut, které vám usnadní život

Samopaly nebo otáčecí poznávací značky jako v nadupaném astonu Jamese Bonda v rodinné octavii asi nenajdete. I v těch obyčejných autech však jsou drobnosti, které leckdo nezná, přesto dokážou...

9. srpna 2025

Slavný designér Giugiaro přežil děsivou autonehodu a oslavil své 87. narozeniny

Tak si Giorgetto Giugiaro, jeden z nejslavnějších automobilových designérů všech dob, své narozeniny určitě nepředstavoval. Po kotrmelcích s autem z kopce na Sardinii málem přišel o život. Není to...

7. srpna 2025,  aktualizováno  8.8 12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.