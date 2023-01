Autozápisník: VW předvádí lidové genitálie a litr paliva za 69 000 Kč

Proč chce Hyundai přimět Brity k přechodu na jinou výslovnost svého jména? Jaký vánoční dárek jsme dostali od české vlády? Co má společného Steven Spielberg a Bullittův případ? A jak to, že v Belgii policisté tolerují přestupky? I v prosinci jsme se s nadsázkou ohlédli za nejnovějšími událostmi. Tak úspěšný vstup do nového roku tím pravým kolem!