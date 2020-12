Bentley přelstí zácpy na hranicích po brexitu. Součástky dodá obřími letadly

Allante Air Bridge Historie autoprůmyslu zná extrémní případ, ve kterém byla letecká přeprava součástí výrobní linky. Cadillac na přelomu osmdesátých a devadesátých let nabízel luxusní kabriolet Allante. Jeho karoserii vyráběli v San Giorgio Canavese v italské karosárně Pininfarina, která také vytvořila její design. Hotové karoserie uchytili po dvou do speciálních kontejnerů a letecky je přepravili z Itálie do Detroitu, kde osazena motorem, převodovkou a nápravami. Speciálně upravený Boeing 747 pobral 56 karoserií. Na téměř sedm a půl tisíce kilometrů dlouhý let se vydaly téměř 400x. V letech 1987 až 1993 vyrobila luxusní značka koncernu GM na 21 tisíc allante. Tento extrémně drahý a neefektivní způsob výroby pojmenovali "Allanté Air Bridge" a stavěli na něm také částečně image tohoto pohledného superdrahého dvoumístného roadsteru. Byla to vlastně nejdelší montážní linka na světě. Cadillac Allante