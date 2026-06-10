Bentley představil modernizovaný Flying Spur, svůj vrcholný čtyřdveřový typ, v zázemí andaluského okruhu Ascari. Podle Markuse Thiela, šéfa vývoje a výzkumu značky Bentley, bylo cílem vyrobit nejlepší a nejvšestrannější čtyřdveřový sedan na světě.
Na první pohled jde sice „jen“ o facelift, ve skutečnosti však automobilka sáhla do designu, techniky i nabídky výbavy výrazně hlouběji. Novinka přebírá styl nejnovějšího Continentalu GT, vrací se k historickému motivu jednoduchých hlavních světlometů a ve verzi S přináší nejvýkonnější provedení v historii tohoto označení.
Největší pozornost poutá příď. Flying Spur totiž poprvé od roku 1962 dostal místo dvou párů světlometů jeden s matricovou technikou. Sdružují denní, potkávací a dálkové svícení i blikače a jde již od prvního pohledu o umělecké dílo plné blyštivých plošek a struktur. Na každé straně je 120 samostatných LED, tedy dvakrát tolik co dosud.
Současně se změnila celá přední část vozu. Maska chladiče je nově integrována přímo do nárazníku, zmizely tradiční boční výdechy na blatnících a jejich místo zaujaly čistší plochy s decentním označením modelu za předními koly. Cílem bylo vytvořit elegantnější a modernější vzhled bez zbytečných rušivých prvků.
Proměnou prošla také záď. Nové víko zavazadlového prostoru je méně členité a navazuje na současný designový jazyk značky, objevují se nové zadní svítilny i přepracované okolí registrační značky lakované v barvě karoserie. Součástí změn jsou rovněž nové designy 22palcových ráfků.
Technicky Flying Spur nadále spoléhá na osmiválcový plug-in hybridní pohon, vyvinutý u Porsche, jenž Bentley označuje za svou nejvýkonnější současnou hnací soustavu. Právě na jeho základě vznikla také nová verze Flying Spur S, vracející se do nabídky po několikaleté přestávce.
A právě provedení S představuje nejzajímavější novinku celé modernizace. Hybridní soustava dosahuje výkonu 680 k a nejvyššího točivého momentu 930 Nm. Proti předchozímu Flying Spur S jde o nárůst výkonu o 130 k, tedy téměř o pětinu. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá pouhých 3,7 sekundy a nejvyšší rychlost činí 307 km/h. Jde o agregát v naladění používaném třeba liftbackem Porsche Panamera Turbo E-Hybrid s 26kWh akumulátorem.
Výkon doplňuje podvozek Bentley Performance Active Chassis, dosud vyhrazený pouze verzím Speed a Mulliner. Soustava zahrnuje aktivní pohon všech kol, dvouventilové adaptivní tlumiče, rozdělování hnací síly mezi nápravy i jednotlivá kola, aktivní stabilizátory Bentley Dynamic Ride napájené 48V sítí a novou generaci stabilizačního systému ESC. Poprvé se ve Flying Spur S objevuje také elektronicky řízený samosvorný diferenciál eLSD vzadu. Pro ty nejnáročnější je k dispozici za tučný příplatek výfukový systém Akrapovič.
Virtuoso Collection
Bentley samozřejmě nezapomněl ani na interiér. Nový Flying Spur nabízí pět základních stylů sedadel, přičemž výroba každého z nich zabere přibližně dvanáct hodin ruční práce. Zákazníci mohou volit mezi klasickým žebrováním nebo propracovaným prošíváním s důrazem na komfort i oporu těla při sportovní jízdě. Na výběr je škála druhů dekorů z pravého dřeva. Dokonce i verze s leskle černým povrchem je v základu dřevěná.
Novinkou se stává sada Virtuoso Collection, inspirovaná světem špičkových hudebních nástrojů. Přináší speciální materiály, výšivky a detaily ve zlatém odstínu Champagne Gold. Součástí výbavy může být audiosoustava Naim for Mulliner s 21 reproduktory, využívající měniče odvozené od domácích reproduktorů Focal Grand Utopia. Bentley ji označuje za nejpokročilejší audiosystém, jaký kdy do svých vozů instaloval.
Do nabídky se současně dostává nový lak Dark Teal. Jde o tmavší metalický odstín modré s jemným zeleným nádechem, navržený tak, aby zvýraznil tvary karoserie a podtrhl modernizované plochy vozu. Díky individualizačním programům je paleta kombinací prakticky nekonečná. Výroba nového Flying Spuru začne v britském Crewe letos v září. První zákazníci by své vozy měli převzít před koncem roku 2026.