Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnilo nejvyšší vedení společnosti v čele s generální ředitelkou Karolínou Topolovou a generálním ředitelem Petrem Vaněčkem. Mezi hosty nechyběli zástupci města a kraje – náměstci primátorky Petr Maroš a Michal Šebek, senátor Tomáš Jirsa a zástupce investora Tomegas Pavel Tomeš.
Nová českobudějovická pobočka, která doplňuje tu původní, z níž Aures Holdings vybuduje centrum pro prodej užitkových vozů, ukazuje aktuální strategii značky. Areál poblíž čerpací stanice a automyčky má pronajatý od společnosti Tomegas, která plochu a zázemí s novou moderní budovou vybudovala v rekordním čase 10 měsíců. Aures Holdings podle Karolíny Topolové raději investuje do „stocku“ - zásoby aut na prodej. Topolová pro iDNES.cz vysvětlila, že v minulosti firma areály, kde působila, vlastnila, nyní ovšem preferuje být v nájmu. Podle Topolové je to výhodnější a volné peníze může použít k nákupu aut, běžně má podle ní firma v autech na skladě kolem 60 milionů eur.
Karolína Topolová připomněla bohatou historii značky v regionu. „V Českých Budějovicích jsme otevřeli před 27 lety jako jednu z našich prvních pěti poboček v ČR. Původní lokalita nám však již byla malá. Jihočeští zákazníci jsou velmi důslední a vybíraví, což nás motivuje neustále zkvalitňovat nabídku,“ uvedla Topolová.
„První pobočku AAA AUTO v Českých Budějovicích jsme otevřeli již v roce 1998 spolu s pobočkami v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Jihočeský kraj je pro nás dlouhodobě strategicky významným regionem. Obzvláště v Českých Budějovicích dlouhodobě rostla poptávka, a proto jsme hledali vhodnější prostory pro expanzi,“ vysvětlila Karolína Topolová.
Nový areál
Důvod k expanzi je podložen čísly – loni pobočka prodala 1 800 vozů, což představuje meziroční nárůst o 35 %. Celá skupina Aures Holdings pak v loňském roce dosáhla historického rekordu 111 500 prodaných vozů. Podle Topolové trh s ojetinami v ČR (přes 850 000 prodaných kusů ročně) stále trojnásobně převyšuje trh s novými vozy, k čemuž přispěla i pandemická doba, která popularizovala segment zánovních vozů se zárukou výrobce.
Nová pobočka je úplně nově vybudovaným areálem. Na ploše téměř 10 000 m² se nabídka vozů rozšířila na 350 automobilů z původních 190 ve „starém“ areálu. Petr Vaněček zdůraznil technologickou vyspělost budovy: „Využíváme nejmodernější rekuperaci vzduchu, fotovoltaickou elektrárnu a celá střecha je osázená rozchodníky. Tato zelená střecha eliminuje dopadající teplo, čímž šetříme energii na klimatizaci i vodu.“
„Původní areál v Žornovově ulici nebude uzavřen, ale po rekultivaci bude sloužit pro prodej užitkových vozů a dostupnějšího segmentu aut, zatímco nová prémiová pobočka se zaměří na mladší a kvalitnější vozy,“ upřesnil Vaněček.
Areál byl dokončen ve spolupráci se společností Tomegas a stavební firmou David Service v rekordním čase osmi měsíců, přestože na začátku stavby stáli aktéři doslova „v gumovkách v blátě u rybníka“, jak řekl majitel firmy Pavel Tomeš.
Diesel, čtyřkolka, automat za 326 tisíc
„Jižní Čechy, jichž jsou České Budějovice krajským městem, jsou z hlediska poptávky po ojetých vozech zajímavou destinací. Ze 14 českých krajů je ten Jihočeský šestým největším odbytištěm pro sekundární trh – ročně se tu prodá téměř 45 tisíc aut,“ říká mluvčí Aures Holdings Roman Švidrnoch. Počtem obyvatel je kraj sedmý v ČR – 650 tisíc. Průměrná cena prodaného ojetého vozu v jižních Čechách je letos 326 tisíc korun, zatímco celorepublikový průměr je 329 tisíc. „Oproti loňskému roku je to znatelný nárůst (průměr trhu za 2025 byl 303 tisíc Kč). Průměrné stáří ojetého auta je 13 let, najeto má 160 tisíc kilometrů,“ uvádí Švidrnoch. Víc než polovina aut má pod kapotou diesel (53 procent). Boom zažívají automatické převodovky, s nimiž se v Jihočeském kraji prodávala letos již téměř polovina aut (49 %). „To je nový trend – ještě v loňském roce byl podíl automatů pouze 37,2 procenta. Spolu s tím roste i zájem o pohon 4x4 – letos mělo čtyřkolku už 47 procent všech prodaných aut, zatímco loni to bylo 28 %,“ cituje ze statistik
„Stejně jako ve zbytku České republiky se i v Jihočeském kraji nejlépe prodávají škodovky, jejich podíl tu je ale o něco nižší (21 %). Z modelů vedou octavia, fabia a superb. Auta se tu nejčastěji prodávají v šedé, bílé nebo černé barvě, stejně jako ve zbytku republiky,“ vypočítává Švidrnoch.
„Loni se v kraji prodalo 600 elektromobilů a nová pobočka na tento trend reaguje nabídkou zhruba 20 vozů s alternativním pohonem,“ uvádí Petr Vaněček.
Stáčení má být trestným činem
Vedení společnosti se také ostře vyjádřilo k nešvarům na sekundárním trhu, jako je zaplavování trhu přestárlými dovozy (často staršími 15 let) a stáčení tachometrů. „Snažíme se prosadit, aby se stáčení kilometrů stalo trestným činem. Aby bylo možné postihovat tato jednání, protože je to manipulace a obohacování se, umělé zvyšování ceny vozů,“ doplnila Topolová s tím, že spokojenost zákazníků autocenter Aures Holdings potvrzuje i vysoké hodnocení spokojenosti, které převyšuje i mnohé prodejce nových vozů.
Společnost podle Topolové dlouhodobě upozorňuje na problémy dovozu starších vozů ze zahraničí, zejména automobilů starších 10 či 15 let. Aktivně podporuje iniciativy proti stáčení kilometrů a usiluje o zpřísnění legislativy v této oblasti. Zástupci Aures Holdings se podle šéfky společnosti snaží intenzivně komunikovat s ministerstvy a odpovědnými orgány také v otázkách digitalizace agendy kolem administrace obchodu s automobily. „Cílem je kultivovat trh s ojetými vozy tak, aby zákazníci měli jistotu transparentního původu, prověřené historie a férové ceny,“ shrnuje Topolová. „My se soustředíme na lokální vozy s jasnou historií. Díky využití umělé inteligence při výkupu dokážeme z tisíců nabídek vybrat ta nejkvalitnější auta.“
„Trend zaplavování odjetými auty na západě v nějakém poměru stále funguje - pořád jsme v určitém ohledu to pověstné šrotoviště Evropy - což je nechvalné a my se snažíme trh neustále kultivovat, aby auta, která se zde prodávají, byla pro zákazníky spolehlivá a nebyla například vyřazená z provozu někde na zahraničím trhu nebo předmětem nějaké pojistné události nebo trestného činu,“ říká Topolová, která odhaluje, že Aures Holdings také dováží určité množství vozů ze západní Evropy. „Ale jedná se o novější vozy, takové, které na tomto trhu chybí a činí tak do 5 % všech objemů vozů, které prodáváme,“ upřesňuje předsedkyně představenstva Aures Holdings.
Celá skupina Aures Holdings prodala v loňském roce 111 500 vozů – nejvíce v historii a zároveň nejvyšší počet prodaných automobilů jedním subjektem na sekundárním trhu ve střední a východní Evropě. Ke konci loňského roku dosáhla skupina milníku 3,5 milionu zákazníků za celou historii svého působení.
Sekundární trh v České republice je dlouhodobě zhruba 3,5krát větší než trh s novými vozy. Zatímco nových automobilů se ročně prodá kolem 250 000 kusů, ojetých přesahuje 850 000.
„Pandemie covidu významně podpořila zájem o zánovní vozy, zejména v segmentu Mototechna – tedy auta do dvou let stáří s nájezdem do 50 000 km a často stále s tovární zárukou. Tento trend přetrvává i dnes,“ uzavírá Karolína Topolová.