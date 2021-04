Číňané budou vyrábět obaly baterií elektroaut v Kralupech, žádají o pobídku

Investice společnosti za 836 milionů korun by měla podle agentury CzechInvest za deset let do státního rozpočtu přinést 1,8 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Společnost Minth Automotive Research & Development je dceřinou firmou čínské skupiny Minth, která se zaměřuje zejména na výrobu a vývoj dílů pro automobilový průmysl. Nyní plánuje rozšířit výrobu o bateriové skříně pro elektromobily. Ty se budou vyrábět v Kralupech nad Vltavou. Projekt by měl vytvořit 176 pracovních míst. S jeho přípravou firma začala loni v srpnu, letos v dubnu plánuje zahájit zkušební provoz a od příštího roku by se měla výroba rozjet naplno.

Firma v této souvislosti požádala stát o investiční pobídku. Ta by měla mít formu slevy na dani ve výši 25 procent způsobilých nákladů. To by mělo vyjít na 209 milionů korun. Podle MPO a další státních úřadů žádost splňuje všechny zákonné podmínky pro poskytnutí pobídky. Konečné slovo bude mít vláda.



Společnost Minth založená v roce 1992 působí v Asii, Americe i Evropě, kde dodává komponenty většině hlavních automobilek. Její díly najdeme v rollsech, lamborghini, peugeotech i škodovkách.

Společnost, která patří mezi sto vrcholových světových dodavatelů pro autoprůmysl, vede žena Wej Čch´Lie (Wei Ching Lien).

Minth Group má čtyři hlavní oblasti výroby: plastové komponenty, hliníkové díly, kovové lišty a těsnění a obaly na baterie. Vyrábí v devíti zemích čtyř kontinentů. Dohromady zaměstnává ve více než 50 výrobnách a pěti vývojových centrech kolem 18 tisíc lidí v USA, Mexiku, Velké Británii, Německu, Česku, Srbsku, Číně, Thajsku a Japonsku.