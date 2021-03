Výměna baterie v elektromobilu vyjde i na víc než polovinu ceny nového auta

Třeba u Audi e-tron Sportback by nová baterie přišla na 1 043 779 Kč. Bez práce. Nové auto přitom vyjde na 1 884 900 Kč. Lepší poměr je u plug-in hybridního Audi A6 Avant, kde by nová baterie vyšla na 316 893 Kč, celé nové auto na 1 956 900 Kč.



Ještě nevýhodnější je výměna u levnějších značek. Třeba baterie u elektrického Citroënu C4 by zákazníka vyšla na 537 253 Kč + 2 500 Kč za práce, nové auto je od 799 900 Kč. U plug-in hybridního Citroënu C5 Aircross stojí baterie 208 702 Kč + výměna 4 100 Kč (nové auto od 1 005 000 Kč).

Baterie mají i klasické hybridy. Jsou samozřejmě mnohem menší, čemuž odpovídá i cena. Výměna baterie u Toyoty Prius vyjde na 44 165 Kč + cca 1 500 Kč práce. V tomto případě jde o výměnu celé baterie. U jiných aut lze měnit jen části baterie. U plug-in hybridního Priusu výměna jednoho článku stojí 32 670 Kč. U plug-in hybridní Toyoty RAV4 pak jeden článek stojí 52 030 Kč.

Je ale nutné říct, že výměna komplet celé baterie u elektromobilu je v praxi téměř vyloučena. Kdyby totiž došlo k jejímu poškození, je vzhledem k umístění v podlaze vozu téměř jisté, že by muselo jít o havárii takového rozsahu, že by byla poškozena i karoserie auta, které by bylo víceméně na odpis. „Případně při jízdě v terénu nárazem podlahou zespoda do nějaké hodně tvrdé překážky dojde k velkým škodám i u vozu se spalovacím motorem, pokud by prorazil zespodu olejovou vanu a došlo by k totálnímu zadření motoru. Automatické převodovky mají nárazy ještě méně rády,“ přidává další možnost Jiří Rozkošný z českého zastoupení Audi.

Pokud by někdo u tradičního spalovacího auta vyžadoval výměnu tak zásadního prvku, jakou je u elektromobilu baterie, tak mu to také vyjde jako holý nesmysl. Třeba u Audi SQ7 TFSI by nový motor přišel na 839 tisíc, kliková skříň na 174 tisíc a automatická převodovka pro pohon všech kol skoro na 400 tisíc korun.

Logická reakce v tuhle chvíli je – u konvenčního vozu není třeba měnit celý motor, jde to jen po částech nebo použít repasovaný agregát. U elektromobilů to ale není o moc jiné. Většina dnešních baterií je sestavována po modulech, kterých je třeba u elektrických aut koncernu Volkswagen kolem 8 až 12. Vyměnit pak je možné pouze jeden čí více modulů. Další zajímavou cestu zvažuje třeba Citroën, který plánuje nabízení repasovaných baterií ve vlastní síti servisů s garancí automobilky.