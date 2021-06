Nejlépe se prodávají žlutá auta, bílá nebo černá jsou na tom hůř

Model, cena a barva – to jsou tři hlavní kritéria, podle kterých si lidé vybírají auto. Výběr barvy významně ovlivňuje to, kolik bude stát ojeté auto, které si vyberete, nebo naopak za kolik to svoje prodáte.