Jeďte se vyřádit se svým porsche k Balatonu. Mají tam placatý superokruh

Žádné eurodotace, ale iniciativa skupiny soukromých investorů. Nový Balaton Park Circuit najdete kousek od malé obce Balatonfőkajár v župě Veszprém. Jak správně tušíte, k jezeru Balaton, jež se opět vrací do obliby turistů z celého světa, je to odtud, co by kamenem dohodil.

Kraj je to pestrý a plný zajímavostí, třeba na svazích nad jezerem je několik vinic a sklípků se znamenitým zázemím, ale hlavně velmi dobrým vínem. Jakmile však od Balatonu odjíždíte na severovýchod, krajina se změní v naprostou placku, zcela fádní a obyčejné prostředí polí.

Začnu tedy tentokrát nevýhodami. Z těch důležitých mě vlastně napadá jen jedna: okruh Balaton Park Circuit je naprosto plochý, takže postrádá jakoukoli terénní zajímavost. Jinak však jde o řidičsky i divácky mimořádně atraktivní dráhu, kromě technických pasáží s ostrými zatáčkami různého zakřivení jsou tu čtyři vysloveně rychlé úseky.

Asi tím nejzajímavějším je táhlá levotočivá zatáčka 11, kde budou vozidla dosahovat nejvyšších rychlostí. Zakončena je prakticky pravoúhlou zatáčkou vpravo. Pokud na to bude mít jezdec při intenzivním brzdění čas, naskytne se mu v tomto místě jedinečná scenérie: přímo proti němu na umělé vyvýšenině stojí hotel. Během naší návštěvy byl ještě rozestavěný, ale již příští rok nabídne 145 pokojů čtyřhvězdičkového standardu. Netřeba hovořit o tom, jaký budou mít výhled hoteloví hosté…

Trať je 4 115 metrů dlouhá, čímž je o 261 metrů kratší než nedaleký Hungaroring. Jezdí se proti směru hodinových ručiček. Šířka dráhy se pohybuje mezi 12 a 15 metry a má deset levých a šest pravých zatáček. Autorem návrhu je Ferenc Gulácsi, prezidentem okruhu pak Chanoch Nissany, testovací jezdec týmu Minardi F1 z roku 2005 a otec Roye, závodníka v současné F2.

Chanoch nám slíbil v další fázi otevření automobilového muzea. Stalo se tak 16. května během velkolepé tiskové konference v rámci slavnostního otevření. Té se zúčastnil také Zsolt Forró, starosta vsi Balatonfőkajár. Ta má jen asi 1 300 obyvatel a pan starosta tlumočil nadšení občanů své obce z oživení regionu během plánovaných sportovních akcí v areálu Balaton Park Circuit. Stavební práce po celé čtyři roky údajně probíhaly ve vzájemné součinnosti a toleranci a prý jsou připraveni a na hosty se těší.

Balaton Park Circuit

Snad je tomu opravdu tak, protože Balaton Park Circuit dokáže v jednu chvíli uvítat 120 tisíc návštěvníků a 10 tisíc z nich usadit na tribunách. Týmy mají k dispozici zázemí s plochou 40 kilometrů čtverečních. Najdou tam 48 rozměrných a vybavených garáží i členité VIP prostory. Vše je vesměs vyvedeno v populárním pohledovém betonu.

V celém tom fungl novém areálu jsme objevili jen čtyři rychlonabíječky pro elektromobily. Ne že by to dnes pravověrným petrolheadům asi nějak trhalo žíly, ale od velikášského projektu budoucnosti bychom čekali v tomto ohledu trochu víc.

Na trati samotné pak najdou závodníci nejmodernější organizační zajištění MyLapsX2. Tedy žádné vlajky „traťáků“, ale blikající LED obrazovky s vysokým kontrastem. Místo pneumatik jsou v rizikových úsecích plastové bariéry Tecpro. Balaton Park Circuit vznikl podle nejvyšších požadavků asociací FIA a FIM. Zatím odpovídá specifikaci Group 2, čímž vyhovuje požadavkům prakticky veškerých motoristických podniků s výjimkou formule 1. Certifikace pro třídu 1 je podle pana Nissanyho v plánu.

Dostali jsme příležitost spolu s několika kolegy z celého světa vyzkoušet čerstvý asfalt jen několik hodin před tiskovou konferencí. Jezdili jsme s vozy Porsche z programu Porsche Experience, představujícími průřez aktuální nabídkou této značky. Na začátku byli instruktoři nervózní, protože na okruh je pustili teprve navečer předchozího dne, a k tomu ještě jen na chvíli. Poslední přípravy totiž probíhaly do poslední chvíle, což bylo znát třeba z odpadávajícího laku na barevných panelech v apexech.

Jezdili jsme v hustém dešti, takže nešlo o žádné dechberoucí rychlosti, ale spíše o památnou projížďku po zcela nové trati. Dva dny před námi se v provizorních podmínkách jako skutečně první po Balaton Park Circuit projel Giancarlo Fisichella se svým Ferrari FF. Účastník 231 závodů formule 1, z nichž ve třech zvítězil, se objevil také na tiskové konferenci. Trať má podle něj vše potřebné, tedy „vzrušující a rychlé zatáčky, vlásenky i pasáže s razantním brzděním“. Odhadl, že monoposty F1 by se tam chvílemi mohly blížit hranici 300 km/h.

Balaton Park Circuit

Zůstává samozřejmě otázkou, co se tam bude jezdit. Velké ceně Maďarska končí smlouva na Hungaroringu v roce 2027, ale představitelé okruhu Balaton Park Circuit stroze poznamenali, že „Formule 1 v Maďarsku patří na Hungaroring“. Na stránkách pořadatele dosud není žádný kalendář, doslechli jsme se alespoň, že koncem září tam proběhne jeden ze značkových závodů FIA Suzuki Swift Cup Europe. Pronájem má být dražší než na Hungaroringu. Každopádně jde o jedinečný projekt, jemuž dnes každý milovník rychlé jízdy zkrátka tak nějak musí fandit, nicméně myšlenka na „pračku peněz“ mě při odjezdu z areálu jaksi nechtěla opustit…