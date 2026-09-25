Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Konec nekonečného konfigurování. BAIC X55 nabízí plnou výbavu bez skrytých příplatků

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
BAIC X55

BAIC X55 | foto: BAIC

BAIC X55
BAIC X55
BAIC X55
BAIC X55
10 fotografií
Výběr nového vozu se často mění v úmorné studování dlouhých ceníků a zvažování, zda si připlatit za vyhřívaná sedadla, chytřejší světlomety nebo bezpečnostní asistenty. Nakonec si objednáte balíček výbavy, kterou z půlky ani nechcete.

Kompaktní SUV BAIC X55 přichází s úplně jiným přístupem. Složité rozhodování v jeho případě odpadá, protože si ho můžete koupit jen v jediné výbavě. Té nejvyšší. Vše, co si v autě můžete přát, je již v základní ceně. Žádné příplatky, žádná malá písmena. X55 je tak ideální volba pro řidiče s aktivním životním stylem, kteří chtějí moderní technologie rovnou v základní ceně.

Jedno rozhodnutí namísto desítek

Strategie ALL IN naprosto zjednoduší nákup nového auta. Jedinou volbou tak zůstává odstín karoserie. V ceně je i dvoubarevné lakování, 19palcová kola z lehkých slitin nebo LED světlomety s technologií Interactive Pixel. Ty se během nočních jízd starají o automatické přepínání dálkových světel a při odemykání či zamykání vozu vytvářejí světelnou animaci.

„X55 je dynamické kompaktní SUV navržené pro ty, kteří vyžadují styl i pokročilé funkce,“ říká Martina Jirásková, marketingová manažerka BAIC CZ/SK. „Vůz je ideální pro zákazníky s aktivním životním stylem, kteří chtějí moderní techniku a výrazný design bez složitých konfigurátorů a bez nutnosti připlácet si za značkový status,“ dodává.

Vnitřní prostor na tento přístup přímo navazuje. Kabinu prosvětluje panoramatická střecha s elektricky posuvným oknem, které hlídá bezpečnostní pojistka. To znamená, že když zaparkujete před chalupou s otevřenou střechou a náhle začne pršet, okno se samo zavře. Při jízdě nad 120 km/h už je také lepší mít jej zavřené. Ale neřešte to – zavře se samo.

BAIC X55

Přední sedadla jsou samozřejmě elektricky nastavitelná, a to v šesti směrech. Když chcete nastoupit za volant, sedadlo vám pomůže tím, že se lehce odsune. V horkých dnech nebo naopak v zimě vás bezesporu potěší ventilace a vyhřívání.

Jistota na silnici

Velmi svižnou jízdu zajistí benzinový čtyřválcový turbomotor o objemu 1,5 litru, který přes sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku přenáší na přední kola výkon 130 kW. Tato kombinace X55 dodává nadstandardní dynamiku. Navíc je vůz velmi stabilní díky vyladěnému podvozku. Každodenní cestování zjednodušují nejmodernější bezpečnostní asistenti. BAIC X55 zpracovává data z dvanácti ultrazvukových snímačů a čtyř kamer. Z nich skládá 360° panoramatický 3D obraz okolí, udržuje jízdu v pruhu a s využitím funkce APA umí sám zaparkovat.

Model X55 jsme na trh uvedli s jasnou vizí. Je to skvělé, spolehlivé a precizně zpracované auto, které řidičům nabízí bezprostřední zábavu za volantem a dynamiku, na niž se mohou plně spolehnout. Za kvalitou našich vozů si pevně stojíme, což dokládá i pětiletá tovární záruka. Každému, kdo uvažuje o pořízení nového vozu, doporučuji vyzkoušet právě BAIC X55 osobně.

Pavel Tilšer, brand manager BAIC CZ/SK

Automobilka BAIC, jejíž kořeny sahají do roku 1958, se řadí mezi největší výrobce automobilů. Ročně prodá přes 1,7 milionu vozidel ve více než 110 zemích světa. Zárukou kvality vozů BAIC je i fakt, že v automobilce drží akcionářský podíl ve výši 10 % německý koncern Mercedes-Benz. A naopak BAIC vlastní přibližně stejný podíl akcií Mercedes-Benz. Bez zajímavosti není ani nákup duševního vlastnictví značky Saab či spolupráce s americkým Jeepem.

Kompaktní SUV BAIC X55 je zkrátka vůz, který vás rozhodně překvapí. Kdo se v něm svezl, mluvil o pozitivním překvapení. Dá se tedy očekávat, že se s tímto autem budeme na českých silnicích potkávat stále častěji.

Témata: SUV, Mercedes-Benz

Nejčtenější

Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán

Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční...

Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...

Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby

Použití moderní 800voltové elektrické architektury přináší vozu zásadní výhody...

Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...

Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?

Volkswagen ID.Polo

Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...

Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz

Do jmenování nového předsedy představenstva Škody Auto povede automobilku...

Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...

Klenot monacké promenády osiřel. Zemřel sběratel nejvzácnějších italských aut

Lamborghini Marzal

Lamborghini Marzal patří k nejslavnějším konceptům všech dob. Majitel toho nádherného futuristického sporťáku ze skicáku Marcella Gandiniho zemřel. Švýcarský podnikatel a sběratel automobilů Albert...

Konec nekonečného konfigurování. BAIC X55 nabízí plnou výbavu bez skrytých příplatků

Advertorial
BAIC X55

Výběr nového vozu se často mění v úmorné studování dlouhých ceníků a zvažování, zda si připlatit za vyhřívaná sedadla, chytřejší světlomety nebo bezpečnostní asistenty. Nakonec si objednáte balíček...

25. září 2026

Seznamte se s Wildou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí

Karavan Wilda postavený na základech Fiatu Ducato.

Wilda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...

25. září 2026

Říje trápí řidiče. S podzimem pozor na zamilované jeleny

Střet se zvěří

Právě v těchto dnech pomalu, ale jistě začíná jelení říje, ale také podzim, který je z pohledu srážek se zvěří velmi nebezpečný. Během říje zvěř ztrácí veškerou opatrnost a je potřeba se na to za...

25. září 2026

Technické muzeum získalo poklad. K vítězné motorce přidal šampion i zlatou

Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ 125, na kterém závodník Miloslav...

Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ 125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako člen vítězného československého týmu Mezinárodní motocyklovou šestidenní v německém...

24. září 2026

Klenot monacké promenády osiřel. Zemřel sběratel nejvzácnějších italských aut

Lamborghini Marzal

Lamborghini Marzal patří k nejslavnějším konceptům všech dob. Majitel toho nádherného futuristického sporťáku ze skicáku Marcella Gandiniho zemřel. Švýcarský podnikatel a sběratel automobilů Albert...

24. září 2026

Strategie, nebo ztráta smyslu pro realitu? Odboráři VW v Německu chtějí přidat

Zaměstnanci automobilky a členové odborů IG Metall se shromáždili v areálu...

Německý odborový svaz IG Metall požaduje po automobilovém koncernu Volkswagen pětiprocentní zvýšení mezd u zhruba 130 000 německých zaměstnanců. Informovala o tom agentura DPA.

24. září 2026

Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán

Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční...

Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...

23. září 2026,  aktualizováno  15:48

Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?

Volkswagen ID.Polo

Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...

23. září 2026

Mercedes varuje, že zavře dvě německé továrny. Dělníci jsou moc drazí

Mercedes-Benz

Výroba německé automobilky Mercedes-Benz v Německu není z mezinárodního hlediska konkurenceschopná, a to zejména kvůli vysokým nákladům na pracovní sílu. Uvedla to sama firma.

23. září 2026

Tesla slaví. Přesvědčila české úřady a aktivuje svým autům poloautonomní řízení

Tesla FSD Supervised

Na českých silnicích je nově možné používat asistenční systém Tesla FSD Supervised, který nabízí částečnou automatizaci řízení. Systém druhé úrovně autonomie zvládá část řízení sám, řidič má ale...

22. září 2026,  aktualizováno 

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby

Použití moderní 800voltové elektrické architektury přináší vozu zásadní výhody...

Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...

22. září 2026,  aktualizováno  13:35

Na třicítce jel padesátkou. Za řidítky platí pravidla jako za volantem

Pařížský den bez aut ocenili především cyklisté. (25. září 2016)

Dohlížet na dodržování rychlosti obvykle znamená sledovat spěchající řidiče osobních aut, kladenští strážníci se však při nedávné kontrolní akci nestačili divit. Místem s omezením na 30 km/h projel...

22. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde