Kompaktní SUV BAIC X55 přichází s úplně jiným přístupem. Složité rozhodování v jeho případě odpadá, protože si ho můžete koupit jen v jediné výbavě. Té nejvyšší. Vše, co si v autě můžete přát, je již v základní ceně. Žádné příplatky, žádná malá písmena. X55 je tak ideální volba pro řidiče s aktivním životním stylem, kteří chtějí moderní technologie rovnou v základní ceně.
Jedno rozhodnutí namísto desítek
Strategie ALL IN naprosto zjednoduší nákup nového auta. Jedinou volbou tak zůstává odstín karoserie. V ceně je i dvoubarevné lakování, 19palcová kola z lehkých slitin nebo LED světlomety s technologií Interactive Pixel. Ty se během nočních jízd starají o automatické přepínání dálkových světel a při odemykání či zamykání vozu vytvářejí světelnou animaci.
„X55 je dynamické kompaktní SUV navržené pro ty, kteří vyžadují styl i pokročilé funkce,“ říká Martina Jirásková, marketingová manažerka BAIC CZ/SK. „Vůz je ideální pro zákazníky s aktivním životním stylem, kteří chtějí moderní techniku a výrazný design bez složitých konfigurátorů a bez nutnosti připlácet si za značkový status,“ dodává.
Vnitřní prostor na tento přístup přímo navazuje. Kabinu prosvětluje panoramatická střecha s elektricky posuvným oknem, které hlídá bezpečnostní pojistka. To znamená, že když zaparkujete před chalupou s otevřenou střechou a náhle začne pršet, okno se samo zavře. Při jízdě nad 120 km/h už je také lepší mít jej zavřené. Ale neřešte to – zavře se samo.
Přední sedadla jsou samozřejmě elektricky nastavitelná, a to v šesti směrech. Když chcete nastoupit za volant, sedadlo vám pomůže tím, že se lehce odsune. V horkých dnech nebo naopak v zimě vás bezesporu potěší ventilace a vyhřívání.
Jistota na silnici
Velmi svižnou jízdu zajistí benzinový čtyřválcový turbomotor o objemu 1,5 litru, který přes sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku přenáší na přední kola výkon 130 kW. Tato kombinace X55 dodává nadstandardní dynamiku. Navíc je vůz velmi stabilní díky vyladěnému podvozku. Každodenní cestování zjednodušují nejmodernější bezpečnostní asistenti. BAIC X55 zpracovává data z dvanácti ultrazvukových snímačů a čtyř kamer. Z nich skládá 360° panoramatický 3D obraz okolí, udržuje jízdu v pruhu a s využitím funkce APA umí sám zaparkovat.
Model X55 jsme na trh uvedli s jasnou vizí. Je to skvělé, spolehlivé a precizně zpracované auto, které řidičům nabízí bezprostřední zábavu za volantem a dynamiku, na niž se mohou plně spolehnout. Za kvalitou našich vozů si pevně stojíme, což dokládá i pětiletá tovární záruka. Každému, kdo uvažuje o pořízení nového vozu, doporučuji vyzkoušet právě BAIC X55 osobně.
Pavel Tilšer, brand manager BAIC CZ/SK
Automobilka BAIC, jejíž kořeny sahají do roku 1958, se řadí mezi největší výrobce automobilů. Ročně prodá přes 1,7 milionu vozidel ve více než 110 zemích světa. Zárukou kvality vozů BAIC je i fakt, že v automobilce drží akcionářský podíl ve výši 10 % německý koncern Mercedes-Benz. A naopak BAIC vlastní přibližně stejný podíl akcií Mercedes-Benz. Bez zajímavosti není ani nákup duševního vlastnictví značky Saab či spolupráce s americkým Jeepem.
Kompaktní SUV BAIC X55 je zkrátka vůz, který vás rozhodně překvapí. Kdo se v něm svezl, mluvil o pozitivním překvapení. Dá se tedy očekávat, že se s tímto autem budeme na českých silnicích potkávat stále častěji.