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Příjemně normální SUV z Pekingu zaujme staromilce, obejde se bez start-stopu

Vypadá jako elektromobil, ale pohání ho benzin, a dokonce nemá ani systém stop-start. A podobná je celá podstata čínské novinky, která se tváří ultramoderně, ale potěší i staromilce.

Na český trh přijíždí další čínská značka, pekingský BAIC, který zatím mimo Čínu působí hlavně v jihovýchodní Asii, Jižní Americe a Jihoafrické republice. Česko je po Polsku jednou z prvních evropských zemí, kam značka vyráží. Na úvod jsou na výběr tři SUV, z nichž jsme k prvnímu testu vybrali to prostřední, pojmenované X55.

Silnou stránkou tohoto modelu je jednoznačně design, který v kontrastu s čistě spalovacím pohonem připomíná elektromobil. Přídi dominuje dvojice světel denního svícení umístěná nahoře pod kapotou. Maska chladiče je zaslepená a tvoří postupný přechod z barvy karoserie do černé. Po jejích stranách se v nárazníku ukrývají hlavní světlomety – podobně jako u Hyundai Tucson nebo několika dalších čínských SUV.

Na bocích zaujmou skryté kliky dveří, které zdůrazňují velkou hladkou plochu. A také chromovaná lišta nad okny, která podtrhuje karosářský styl SUV-kupé: svažuje se prudčeji než samotná střecha, a tak karoserie působí sportovnějším střihem, než jaká je realita. Lišta současně odděluje černě lakovanou střechu od zbytku karoserie. Dvoubarevné provedení a metalický lak jsou mimochodem k dispozici bez příplatku

Zadním partiím vévodí útlá koncová světla v pásu rozděleném pouze logem, a několik zajímavých prolisů. Designéři si neodpustili náznak difuzoru a efektní střešní křídlo rozdělené na dvě části. Nechybí samozřejmě ani obložení spodní části karoserie po celém obvodu černým plastem. Velmi praktickým detailem jsou boční dveře překrývající prahy, takže se při vystupování a nastupování neušpiníte.

Prémiový vzhled, rozumná kvalita

Interiér má prémiový design a nezapře německé zdroje inspirace, zejména u BMW a elektrických Volkswagenů. Dojem podporují pokovované detaily, kontrastní prvky a prošívání ve žluté barvě. Materiály již tak prémiové nejsou, kvalitou však plně odpovídají cenovce auta. Ovladače na volantu jsou mechanické, zbytek funkcí se obsluhuje přes dotykovou obrazovku.

Infotainment překvapí zabudovanou funkcí RDS u rádia, která v čínských autech často chybí. Můžete si tak procházet stanice podle názvu a při změně frekvence se rádio samo přeladí. Apple CarPlay a Android Auto momentálně ve výbavě z výroby nejsou, obojí ale vynahradí hladce fungující propojovací modul, který tato rozhraní zpřístupní přes tovární EasyConnect používaný v Číně.

Uvnitř najdete vpředu skořepinová sedadla, mezi nimi bezdrátovou nabíječku, a ještě jednu odkládací schránku na mobil, výčet efektních detailů uzavírá bezrámečkové zpětné zrcátko a ambientní osvětlení.

Německý kořen

Motor z řady Magic Core má objem 1,5 litru a výkon 138 kW, je výsledkem spolupráce s německým dodavatelem dílů Meta. Pyšní se turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek, vysokotlakým přímým vstřikováním (až 350 bar) a schopností pracovat v Millerově cyklu. Technologický potenciál pro špičkovou efektivitu se ale do praxe výrazněji nepřenáší: reálná spotřeba se pohybuje většinou v úzkém rozpětí 7 až 9 litrů na 100 km, níž se dostává jen těžko, výš ale naštěstí také nestoupá.

Naopak velmi slušné maximum točivého momentu 305 Nm dostupných mezi 1 500 až 4 500 otáček se do reálného provozu přenáší velmi přesně. Motor má svižný nástup a spolehlivý průběh síly napříč všemi běžně využívanými otáčkami. A naladění sedmistupňového dvouspojkového automatu je tomu dobře přizpůsobeno: převodovka, která řadí svižně, jen při rozjezdech se chová rozvážněji, neváhá podržet těžší převod, když síla motoru na požadované zrychlování stačí.

Po stránce jízdních charakteristik je nejsilnější zbraní X55 naladění podvozku. Některá čínská SUV jsou přehnaně udrncaná, jiná mají zase podvozek příliš měkký nebo rozevlátý. Zde se povedlo sladit všechny komponenty optimálně. X55 je v běžném provozu spíše tužší, tudíž směrově stabilní a díky přesným reakcím řízení i dobře ovladatelné.

Přitom se však dokáže v zatáčce mírně a plynule naklonit, takže jízda s ním není nepohodlná a auto přesně sleduje pohyby volantu. Velmi dobře zvládá i série nerovností, tolik typické pro české silnice, takže rozbitý úsek podvozek nijak nerozhodí. V rychlejším tempu působí X55 velmi jistě a plynule zvládá i prudší změny směru, terénní vlny nebo rozbitou vozovku. To není u čínské produkce rozhodně pravidlem.

Jedna verze, jedna cena

Výbavou BAIC X55 rozhodně nešetří. Je tu samozřejmě obligátní prosklená střecha. Dále kožené čalounění sedadel, vpředu však doplněné o vyhřívání i ventilaci a elektrické nastavování. Parkování usnadní přední a zadní parkovací senzory v kombinaci s 360° kamerou. Přístup do kufru usnadňuje elektrické otevírání pátých dveří a slušně je na tom X55 i s asistenčními systémy: nechybí mimo jiné adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, systémy pro jízdu v pruzích nebo asistent rozjezdu do kopce.

Standardní cenovka těsně pod tři čtvrtě milionu mohla působit lehce ambiciózně, s akční cenou 699 900 Kč je BAIC X55 přesně tam, kde by měl být. S cenou na úrovni levnějších verzí kompaktních SUV od zavedených značek nabízí větší karoserii, více prostoru a lepší výbavu. Automat je standardem, ale verze 4×4 bohužel neexistuje.

České zastoupení jedinou nabízenou verzi pojmenovalo příhodně „All in“, protože všechno, co dokáže BAIC X55 nabídnout, dostanete rovnou v ceně, a to včetně efektního dvoubarevného lakování.

Co je BAIC?

Kořeny automobilky sahají do roku 1958, kdy byla v Pekingu založena automobilka BAW (Beijing Automotive Works), jedna z nejstarších v Číně. Prvním modelem byl v roce 1960 sedan Dongfanghong BJ760 odvozený od legendární „carveny“, GAZu 21. V roce 1965 následoval off-road BJ212, který byl zase spřízněný s UAZem 469. Kvůli rozkolu mezi Čínou a SSSR se ale překvapivě dostal do produkce o šest let dříve než sovětský sourozenec a vzhledově se od něj poměrně výrazně liší.

V průběhu desetiletí prošla automobilka řadou restrukturalizací a navázala také řadu mezinárodních partnerství. Podnik Beijing Jeep se v roce 1984 stal prvním čínským joint venture se západní automobilkou, ještě před příchodem Volkswagenu. Následovaly Beijing Hyundai (2002) a Beijing Benz (2005), mezitím byla také založena značka nákladních automobilů Foton (1996).

Firma BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) vznikla restrukturalizací v roce 2010. Není bez zajímavosti, že 9,5 % akcií v ní drží německý koncern Daimler, největší akcionářem je ale s podílem 44 % město Peking.

Hlavní značkou je BAIC nebo též Beijing, která nahradila dřívější značku Senova. Dále do stejného koncernu spadají divize elektromobilů Arcfox a Stelato. Výroba off-roadů řady BJ212 a malých elektromobilů BAW (u nás známe jako Elblesk Pony) byla v roce 2023 odprodána soukromému investorovi.

BAIC X55
BAIC X55
BAIC X55
BAIC X55
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