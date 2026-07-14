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První jízda BAIC BJ30: čínský džíp je v Česku, prozkoumali jsme ho

Martin Šidlák
Zapamatovatelnou výjimkou v záplavě nových čínských SUV by se mohl stát model BAIC BJ30, který na první pohled připomíná Jeep, pod kapotou má fullhybrid o výkonu nadprůměrných 209 kW a jeho cena je 879 900 Kč. Ale prosadit se nebude snadné.

Na rozdíl od většiny čínských konkurentů má BAIC (jde o zkratku Beijing Automotive Industry Corporation) celkem dlouhou tradici, a to už od roku 1958. Titulem nejstarší čínské automobilky se sama na svém webu titulovala značka HONGQI, která ale také vyrábí auta od roku 1958.

Orientovat se v nově přicházejících čínských značkách a jejich modelech je pro drtivou většinu lidí včetně motoristických novinářů čím dál obtížnější, protože jde většinou o zakulacená SUV s číslem nebo písmenem a číslem v názvu, který připomíná heslo na wifi. Značka BAIC není v tomto směru výjimkou, základ její nabídky tvoří trojice SUV se jmény X35, X55 a X7.

BAIC BJ30
BAIC BJ30
BAIC BJ30
BAIC BJ30
BAIC BJ30
36 fotografií

Výjimkou je už na první pohled model BJ30, který má robustní vzhled offroadu a viditelnou podobnost s modely značky Jeep. BAIC ale s Jeepem spolupracuje oficiálně, stejně jako s Mercedesem, ve kterém vlastní 10 procent akcií – a totéž naopak vlastní Mercedes v BAIC.

Největší podobnost s Jeepem je v oblasti čelní masky, která je rozdělena do pěti segmentů právě ve stylu sedmi žeber Jeepu. Zástupci BAIC tvrdí, že nejde o kopírování, ale stalo se tak po dohodě obou značek.

V krajních segmentech čelní masky jsou umístěné světlomety s celkem zajímavým půlkruhem LED denního svícení.

Spodní část karoserie je výrazně oplastovaná včetně podběhů kol, která mohou být osazena pneumatikami o rozměru 18 nebo 19 palců.

Zboku vynikne hranatý tvar karoserie, který zejména v zadní části hodně připomíná vozy Land Rover. Je to ale příjemná změna proti ostatním zakulaceným čínským SUV.

Auto má na délku 4 730 mm, což je podobná délka jako třeba Land Rover Defender 110, KGM Torres nebo Toyota RAV4. Na šířku má 1 910 mm a na výšku 1 790 mm. Rozvor má hodnotu 2 820 mm.

Pro vůz, který se definuje jako offorad, je podstatný také údaj o světlé výšce, který má hodnotu 215 mm, a o nájezdových úhlech – vpředu 25° a vzadu 30°, přejezdový úhel je 21°. Brodivost je až 450 mm.

Interiérová elektronika využívá výpočetní výkon osmijádrového čipu Qualcomm Snapdragon 8155, který obsluhuje 10,25palcový přístrojový panel a 14,6palcovou centrální obrazovku.

Centrální obrazovka má slušné rozlišení a pěknou grafiku, část uživatelů ale nepotěší, že bezdrátové zrcadlení má podporu jen pro Apple CarPlay, nikoli Android Auto.

Objem zavazadlového prostoru je 380 litrů, po sklopení opěradel zadních sedadel je to pak 1 496 litrů, přičemž vzniká rovná plocha. Tu je možno využít i pro přespání dvou dospělých. Musí si však nechat vyrobit matraci, protože importér takovou věc v nabídce příslušenství nemá.

Další kempovací variantou je střešní stan. V prezentaci sice zazněla nosnost střechy 300 kilogramů, což by byla hodnota z říše snů, ukázalo se ale, že je to statická – ta dynamická je ale i tak velmi slušných 81 kg.

Z nabídky ostatních čínských aut se také vymyká pohon. Auto má totiž nenabíjecí full hybrid. V materiálech importér uvádí celkový výkon 298 kW, což by bylo až neuvěřitelné, reálně je ale celkový maximální výkon soustavy 209 kW.

Základem je benzínový motor 1.5 T, který údajně pochází z vlastního vývoje BAIC, ten sám má výkon 113 kW. Doplňuje ho dvojice elektromotorů.

Ten vpředu má výkon 68 kW a po krátkou dobu ve špičce až 130 kW, ten zadní 25 kW, v krátkodobém maximu 55 kW. Maxima by dohromady dala zmíněných 298 kW, ale nepočítejte s tím, že by systém někdy dokázal vyždímat maxima výkonu ze všech tří motorů v jeden okamžik.

Ale i oněch 209 kW je na hybrid, jehož základem je 1,5 litrový čtyřválec, zajímavý výkon, který dává autu zrychlení na stovku za 6,9 sekundy. Trochu diskutabilní bude spotřeba, papírových 8,1 l/100 km mi přijde na hybrid moc, ale naše krátké testování nemohlo odhalit realitu.

BAIC BJ30 (můžete se setkat i označením BJ30e označujícím hybrid, další motorizace v podobě tzv. prodlužovače dojezdu, jak Číňané často označují plug-in hybridy) je v materiálech označeno jako lehký offroad.

My jsme během prezentace měli možnost projet spíš trochu horší polní cestu, ale techniku na nějaký lehčí terén auto určitě má, jakkoli 25 kW v elektromotoru na zadní nápravě není zrovna nejvíc.

Konstrukce nemá kardanový hřídel a využívá elektronicky řízenou, trvalou hybridní čtyřkolku. Přenos síly zajišťuje dvoustupňová převodovka DHT, která má v jednom hliníkovém bloku hmotnost jen 124,5 kg.

Systém pracuje v šesti režimech, od čistě elektrického pohonu až po paralelní chod všech agregátů. O distribuci výkonu mezi jednotlivá kola se stará systém ATS (All-Terrain Control System), který analyzuje povrch padesátkrát za sekundu.

Auto disponuje i funkcí V2L (Vehicle-to-Load) umožňující nabíjení externích spotřebičů. Na to ale pozor – kromě toho, že konektor je zatím čínský (na změně se údajně pracuje), tak s baterií o kapacitě 1,67 kWh a výkonem 150 W nabijete spíš notebook než rozpálíte gril…

Na asfaltové silnici podvozek překvapil hodně komfortním nastavením, ale trochu trpí rozporem mezi tím, že chce být komfortní na silnici, jistý v terénu a zároveň má zvládat hodně silný motor. A vítězí víc komfort než sportovnost.

Podvozek je hodně plavný, spíš nadprůměrně komfortní. Všechny druhy nerovností tlumí perfektně, a ani v terénu necítíte tupé rány od podvozku. Na asfaltu v rychleji projeté zatáčce se ale auto citelně nakloní.

Komfort má jen jednu vadu na kráse, a to absenci nějakého tlumení v podbězích. Místo nějaké tlumicí hmoty je tam jen tvrdý plastový kryt, takže slyšíte každý kamínek, který pneumatiky cestou naberou.

Nedodělky typu zásuvka nebo podběhy ale dokážou čínské automobilky napravit ve výrobě násobně rychleji než ty evropské, už teď je ale BAIC BJ30 zajímavou alternativou pro lidi, kteří chtějí „něco jiného“.

Naproti jim jde cena, která začíná (a zároveň končí) na částce 879 900 Kč. V nabídce je totiž jediný stupeň výbavy, vybírá se jen barva.

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