Jízda se špinavým autem může stát řidičák. Bláto na silnici hlaste policii

Po sněhové břečce by si motoristé mohli myslet, že mají od špinavých aut pokoj, ale opak je pravdou. Čekají nás jarní plískanice a na silnicích se objevuje bláto z polí a ze strojů, která na ně jezdí pracovat. Když se tento nános bláta potká s deštěm, může se z auta snadno stát pojízdná špinavá krabice. A to je z pohledu zákona problém. Ten totiž říká, jaké konkrétní části auta musejí být před jízdou očištěny.

Čitelná registrační značka je základ

V prvé řadě je naprosto bez debat to, že motorista musí udržovat čistou registrační značku. Jakkoliv stačí projet kolem stavby nebo po polní cestě k chatě, značku je nezbytné udržovat v takové čistotě, aby byla bez problému čitelná.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně paragraf 125 říká, že řidič nesmí na silnici s autem „jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost“. Pokud by si takto špinavé značky všimla policie, může se řidič dočkat pokuty až 10 tisíc korun a zákazu řízení až na rok. A navíc jde o přestupek, který není možné řešit na místě. Vše tedy bude projednáno ve správním řízení.

Bláto až na střeše

A nejde jen o registrační značku. Zákon také říká, že na silnici nesmí auto, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. To se nejčastěji zmiňuje v případě aut zapadaných sněhem, ale platí to i pro špínu. Než tedy řidič vyjede na silnici, musí mít očištěna okna tak, aby měl správný výhled z vozu.

Zmínit je však potřeba také paragraf 23 Zákona o provozu na pozemních komunikacích, který říká, že auto nesmí mít zakryté, tedy ani překryté špínou „osvětlení a odrazky, registrační značky a rozpoznávací značky státu nebo vyznačení nejvyšší povolené rychlosti“. Zároveň paragraf upozorňuje, že předtím, než vozidlo vjede na pozemní komunikaci, musí být očištěno tak, aby ji neznečišťovalo. Pokud to tedy shrneme, před jízdou je potřeba očistit okna, světlomety, registrační značky a za nás přidáme ideálně i zpětná zrcátka. Pokud by navíc z auta padala špína na silnici, může se takový prohřešek dostat do správního řízení, kde je možné vystavit pokutu až do 300 tisíc korun. Nehledě na to, že ten, kdo silnici zašpiní, je také povinen si vše po sobě uklidit.

Nejde jen o čistá auta

Je potřeba si uvědomit, že nános bláta na silnici není jen o čistotě, ale také o bezpečnosti. Stačí, aby se objevil v zatáčce a k nehodě je jen kousek. Jakkoliv jde na první pohled o chybu toho, kdo silnici ušpinil, realita může být jiná, protože řidič má předvídat. Pokud už k nehodě dojde, je na policii, aby zjistila, jak moc za ni může nepřizpůsobení řidiče nebo chyba například zemědělce.

V každém případě však k takové nehodě volejte policii. „Policie ČR v rámci ohledání místa nehody posoudí, zdali řidič mohl předvídat závadu ve sjízdnosti a pokud ano, věc řeší jako přestupek nepřizpůsobení rychlosti vozidla předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Nebo vyhodnotí situaci tak, že řidič nemohl předvídat komunikační závadu a řidiče z přestupku vinit nebude. Původce komunikační závady, nebo závady ve sjízdnosti zjišťuje vždy,“ popsala pro iDNES.cz vrchní komisařka policejního prezidia Hana Rubášová.

Špinavou silnici také můžete policii nahlásit s tím, že místo může být nebezpečné. Policisté se pak u majitele silnice postarají o nápravu. Ovšem zjistit majitele dotčené komunikace může být problém. Některé vlastní stát, jiné kraje či obce. A i když bude zjednána náprava, postih přijde jen těžko. To by totiž policisté museli chytit stavební nebo zemědělský stroj přímo při činu. Pokud u rozježeného bláta na silnici není například probíhající stavba, jde to jen těžko.