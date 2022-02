Na lodi u Azor hoří baterie elektroaut. Uhasit je bude trvat dlouho

Loď Felicity Ace plující pod panamskou vlajkou byla na cestě z německého Emdenu do amerického přístavu Davisville. Na palubě veze kolem 4 000 automobilů z koncernu Volkswagen, včetně luxusních vozů Porsche, Audi a Bentley. Psali jsme zde.

„Na palubě lodi jsou i elektricky poháněná vozidla s lithium-iontovými akumulátory,“ píše magazín Autoweek.

Záchranáři hned ve středu evakuovali všech 22 členů posádky.

„Zásah musí probíhat velmi pomalu,“ řekl João Mendes Cabeças, který šéfuje nejbližšímu přístavu na azorském ostrově Faial. „Bude to chvíli trvat,“ dodal. Podle něj lithium-iontové baterie v elektromobilech udržují oheň při životě a na hašení požáru je proto potřeba speciální zařízení, které je na cestě.

Na palubě bylo údajně 1 100 vozů Porsche, 189 aut značky Bentley a zatím neupřesněný počet vozů Audi. Volkswagen, který vlastní značky, jejichž vozy jsou na palubě, ještě ani v pátek nepotvrdil celkový počet vozů ani podíl vozidel s elektrickým pohonem na palubě s tím, že čeká na další informace. Japonská rejdařská společnost Mitsui O.S.K. Lines, která loď provozuje, na žádost o komentář zatím nereagovala.

Magazín Quattroruote píše, že zbytek automobilového nákladu tvořily volkswageny, audi a lamborghini. Celkem má mít loď na palubě 3 965 vozů, uvedl německý finanční list Handelsblatt s odkazem na interní e-mail od Volkswagenu USA.

Irská softwarová společnost Skytek, která poskytuje poradenství při výpočtu investičního rizika, odhadla celkové výši škod způsobených požárem na půl miliardy dolarů (asi 12 miliard korun).

Cabeças již dříve uvedl, že hořelo asi pět metrů nad hladinou a požár byl ještě daleko od palivových nádrží plavidla. Podle něj se k nim však plameny přibližují. „Oheň se šíří dolů,“ dodal šéf přístavu. Vysvětlil, že týmy mohou požár řešit pouze zvenčí ochlazováním konstrukce lodi, protože vstup na palubu je příliš nebezpečný. Nemohou také používat vodu, protože zvýšení hmotnosti lodi by mohlo ohrozit její stabilitu; tradiční vodní hasicí přístroje navíc nezabrání hoření lithium-iontových baterií.

Hašení elektromobilů je obrovským problémem. „V baterii elektromobilu probíhají další chemické a fyzikální procesy a je třeba ji následně dlouho sledovat,“ vysvětlil v minulosti v diskuzním pořadu Rozstřel na iDNES.cz Pavel Hrzina, specialista na bezpečnost akumulátorů z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Problémem baterie je také to, že je v ní velké množství kyslíku, který slouží jako palivo pro oheň. „Baterie pak hoří pod vodou, pod pískem, pod zemí i ve vakuu. Protože kyslík si veze s sebou a vyrábí si ho,“ vysvětluje Hrzina.

Záchranná akce

„Na Azorské ostrovy byl vyslán speciální 16členný záchranný tým SMIT Salvage nizozemské společnosti Boskalis, aby pomohl dostat požár pod kontrolu, zatímco jeho vybavení k uhašení Li-Ion akumulátorů je na cestě ze Španělska a Nizozemska, napsal Autoweek.



Loď dlouhá asi 200 m, plující pod vlajkou Panamy, vlastněná společností Snowscape Car Carriers a provozovaná japonskou společností Mitsui O.S.K. Lines, plula z německého Emdenu do Davisvillu ve státě Rhode Island ve Spojených státech. „V tomto týdnu má být čluny odtažena do Evropy nebo na Bahamy. Tři vlečné čluny jsou už na cestě z Gibraltaru a Nizozemska. Plavidlo není možné odtáhnout na Azory, protože je tak velké, že by zablokovalo vjezd v přístavu,“ uzavírá Autoweek.