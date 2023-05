Autozápisník: vejce za 4 miliony, 130leté auto prošlo STK a lunochod hyundai

Nachytat se letos bylo poměrně snadné, tedy v případě těch neaprílových zpráv, které hodně zaváněly mystifikací. Škoda na apríla přichystala překvapení v podobě nafukovacích psů, Subaru se pochlubilo outdoorovými botami s „technologií pohonu všech pat“, Jeep oznámil nový bahenní make-up pro model Compass a Volkswagen lak na nehty i karoserii.

A objevily se i šokující neaprílové novinky, jako třeba zcela chybějící zadní okno na Polestaru 4, čínské SUV s hodinkami na zádi, 129 let starý benz na pravidelné technické kontrole, poznávací značka za 323 milionů korun nebo třeba kevlarové vejce od Bugatti za „pouhé“ 4 miliony.

Co na tom, že nový mercedes třídy E vypadá jako seprané „esko“, hlavně že má uvnitř selfie kameru. Proč by se značka Jamese Bonda měla přejmenovat spíše na Aston Martini? Která značka má podle nových průzkumů nejvěrnější zákazníky? Jaké je poslední auto z bývalé továrny Saabu a jak by vypadal moderní filmový létající Citroën DS pro Fantomase? Proč je nové Maserati GranTurismo nalakované hned ve 14 barvách najednou a kam do vesmíru se chystá Hyundai se svým robotickým vozidlem?

Všechny tyto věci hýbaly automobilovým světem 1. dubna a v následujících dnech a týdnech. Pevně se připoutejte a připravte si kapesníčky, jedno oko nejspíš nezůstane suché.