Autozápisník: Ferrari ve frcu, Statham doručil dodávku a kečup k narozkám?

Komisaři FIA potrestali úřadujícího mistra světa F1 Maxe Verstappena veřejnými pracemi za použití nevhodného slova na „f“, když popisoval výkon svého vozu v kvalifikaci na GP Ázerbájdžánu. Nadávky v rádiové konverzaci při závodech řešil i prezident FIA. Volkswagen prodává tradičně více currywurstů než aut pod svou značkou a k nim i speciální kečup. Ten se nyní rozhodl v rámci 75. výročí existence značky ve Spojených státech uvést i na tamní trh.

Nissan se snaží nacpat modernizovaný model Qashqai co nejvíce na oči. Pověsil ho proto na komín a také ho spustil dolů z jeřábu. Senna Tower směřuje do nebe a Mansory za zprzněné ferrari nejspíš do pekla. Jak to, že nejdostupnější auta v Evropě a USA mají stejný základ? A hledá se generální ředitel Stellantisu. Zn.: Superman vítán! Tyto a další věci rozebíráme v našem tradičním ohlédnutí.