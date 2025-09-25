náhledy
Září bylo v autobranži nabité zajímavými událostmi. Milovaný pes „dostal“ elektrický rolls-royce a papež převzal obří motorku BMW, polský premiér Tusk naopak přišel o svůj lexus a příznivci hot-hatchů o Ford Focus ST. Proč se Tkalci stěhují do nového města Toyoty a jak to, že Škoda 110 R je i není zpět?
Autor: Rolls-Royce
Automobilka Rolls-Royce v září finišovala model Spectre „Bailey“, který je jedním z nejneuvěřitelnějších příběhů zakázkové úpravy, jakou kdy tento britský výrobce provedl. Tato verze byla vytvořena jako pocta milovanému psovi, kříženci labradora a zlatého retrívra jménem Bailey, který žije se svým majitelem ve Spojených státech.
Autor: Rolls-Royce
Každý detail vozu je inspirován psem Baileym. Lak karoserie má duhový dvoubarevný odstín, který se inspiroval barvou psí srsti.
Autor: Rolls-Royce
V interiéru vyniká skutečné umělecké dílo: portrét Baileyho vytvořený intarzií mezi zadními sedadly. Tento portrét je tvořen více než 180 kusy dýhy z ušlechtilého dřeva (Royal Walnut) v přírodních odstínech, což vytváří neuvěřitelně detailní a realistický obraz.
Autor: Rolls-Royce
Jak se ukázalo, tak v osobě Lva XIV. máme prvního papeže – motorkáře. V rámci setkání se členy křesťanského motorkářského klubu Jesus Bikers svatý otec požehnal speciálně upravenému BMW R 18 Transcontinental, který bude vydražen v aukci ve prospěch projektů pomáhajícím dětem na Madagaskaru. A pochlubil se prý, že i sám řídí motocykl. Nevyrazí někdy od baziliky svatého Petra s Petrem Pavlem na trip?
Autor: BMW Motorrad
Papež je evidentně i autíčkář. Při soukromé audienci Johna Elkanna, předsedy představenstva Ferrari a Stellantisu, od něj ve Vatikánu převzal modýlek Ferrari SF90 XX Stradale. Autoprůmysl to evidentně se zvrácením rozhodnutí zákazu prodeje nových vozů se spalovacím motorem od 1. ledna 2035 zkouší na všech frontách a dává se již i na modlení.
Autor: Ferrari
Ani svěcená voda však již nepomůže Fordu Focus ST, jehož poslední kus sjel 26. září z linky v německém Saarlouis. A v listopadu navíc Ford zcela ukončí výrobu kompletně celé řady Focus.
Autor: Ford
Poslední Ford Focus ST vůbec je červené kombi, které má samozřejmě pod kapotou známý zážehový čtyřválec 2.3 EcoBoost s výkonem 280 koní a točivým momentem 420 Nm. Jedno z nejzajímavějších a nejdostupnějších sportovních aut své doby zabilo bruselské tažení proti emisím.
Autor: Ford
Automobil manželky polského premiéra Donalda Tuska, Lexus RX 450h, byl ukraden v Sopotech před jeho domem, a to i přesto, že byl pod nepřetržitým dohledem státních bezpečnostních složek. Později byl nalezen opuštěný na parkovišti v Gdaňsku s jinými poznávacími značkami. Tentokráte se zloději trochu sekli.
Autor: Lexus
Tátové sobě. 60 tisíc korun za nový Aston Martin? To vypadá jako hodně výhodná koupě! Než zjistíte, že se jedná jen o (prémiový) kočárek. Prestižní britská automobilka se totiž spojila s firmou Egg, která pro ni vytvořila doplněk inspirovaný SUV DBX 707. Místo stovek znormovaných koňských sil musí stačit jedna lidská síla, ale tatínkové jistě budou rádi vozit své ratolesti…
Autor: Aston Martin
K dispozici jsou hned tři verze: jedna v zelené barvě s limetkovými závodními akcenty (typicky pro Aston!) a dvě šedé verze se sofistikovanými detaily. Kola mají voštinové paprsky připomínající ty z exkluzivních modelů, jako jsou Valour a Victor.
Autor: Aston Martin
Designér Škody Auto Richard Švec se inspiroval bohatou historií automobilky a vytvořil moderní interpretaci kupé 110 R v duchu současného stylu Modern Solid a s elektrickým pohonem. Jedná se však jen virtuální návrh.
Autor: Škoda Auto
Koncept nepřiznává hlavní světlomety, které jsou schované pod kryty, jež se v případě potřeby odsunou. Nechybí drobné kamery místo zpětných zrcátek.
Autor: Škoda Auto
V Česku se podivujeme, jak málo se tu prodá elektromobilů. V porovnání s takovým Japonskem jsme však giganti. V září totiž vyšlo najevo, že se v srpnu v Japonsku propadl prodej elektromobilů Toyota o 84,9 %, přičemž se prodalo pouhých 18 aut. Bilance za prvních osm měsíců na tamním trhu je tak pouze 469 bateriových elektromobilů (BEV), což představuje meziroční pokles o 71,1 %.
Autor: Toyota
Čím větší, tím lepší. Na autosalonu v Mnichově byl ústředním bodem prezentace značky Porsche na náměstí Wittelsbacherplatz její obří znak. Nekompenzuje si své ego? Provozní zisk automobilky ze Stuttgartu se v letošním prvním pololetí meziročně propadl o dvě třetiny a v září Porsche po necelých třech letech opustilo hlavní index německých akcií DAX, když se ceny jejích cenných papírů smrskly téměř na polovinu.
Autor: Porsche
Čínský elektrický supersport Yangwang U9 Xtreme z koncernu BYD opět trhal rekordy a nově se stal nejrychlejším sériově vyráběným autem na světě. Na testovací dráze v Papenburgu v Dolním Sasku dosáhl rychlosti 496,22 km/h, čímž překonal metu 490 km/h, které v roce 2019 dosáhl Chiron Super Sport 300+. Tak co, dá příště magickou pětistovku?
Autor: BYD Yangwang
Dacia ve spolupráci s rumunskou karosárnou Romturingia vytvořily užitkovou verzi modelu Duster. Jedná se o mini pick-up, u něhož zůstal čtyřdveřový prostor pro cestující nezměněn, ale místo zavazadelníku vznikl malý otevřený nákladový prostor. Přeměna Dacie Duster na pick-up není pro tuto značku první. Za zmínku stojí, že na trzích, jako je Brazílie, Argentina, Mexiko a Kolumbie, již existuje takové provedení pod označením Renault Duster Oroch.
Autor: Dacia
Ferrari v září slavnostně opět nalepilo na svůj nový model štítek Testarossa, který v právní bitvě opět vybojovalo zpět. V roce 2017 totiž dostal německý výrobce hraček Autec automobilku Ferrari na kolena, když získal v Německu práva na ochrannou známku „Testarossa“ pro hračky a další produkty.
Autor: Ferrari
Ferrari 849 Testarossa a jeho otevřená verze Spider po technické stránce navazuje na předchůdce SF90. Kombinuje dvěma turbodmychadly přeplňovaný osmiválec (F154) s výkonem 830 koní se třemi elektromotory (dva na přední nápravě, jeden vzadu). Celkem je k dispozici 1 050 koní, což je o dalších 50 koní více než u SF90. Hlavy válců mají samozřejmě červené kryty!
Autor: Ferrari
V Číně otevřeli pro provoz aut nejvyšší most na světě. Chua-ťiang Grand Canyon v provincii Kuej-čou se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou, čímž stanovil nový světový rekord. Díky tomu je most zhruba stejně vysoký jako Šanghajská věž, nejvyšší mrakodrap v Číně.
Autor: Profimedia.cz
Stavba se klene nad soutěskou Chua-ťiang v jihočínské provincii Kuej-čou, čímž se zkrátila doba jízdy mezi oběma stranami soutěsky ze dvou hodin na pouhých několik minut.
Autor: Profimedia.cz
Visutý most měří celkem 2 890 metrů s rozpětím 1 420 metrů mezi dvěma téměř 300 metrů vysokými pilíři. Díky tomu je nejen nejvyšším mostem, ale také jednou z nejpozoruhodnějších mostních konstrukcí na světě.
Autor: ČTK
Postavení mostu Chua-ťiang Grand Canyon trvalo více než tři roky. Zejména kopcovitá provincie Kuej-čou je protkána tisíci mosty, mezi nimiž jsou nyní i dva nejvyšší mosty na světě.
Autor: ČTK
Na turínském autosalonu se představila další značka ze stáje DR Automobiles. Jmenuje se Stilnovo a čerpá inspiraci z díla Danteho Alighieriho Dolce Stil Novo. Opět se jedná o vylepšené čínské modely. Kdo se v tom ale má vyznat?
Autor: DR Automobiles
Stilnovo 5 je 4,3 metru dlouhé SUV vybavené přeplňovaným benzinovým motorem 1,4 l o výkonu 157 koní nebo benzinovým 1,5 l přeplňovaným motorem o výkonu 180 koní, oba jsou k dispozici také s duálním pohonem benzín/LPG.
Autor: DR Automobiles
Zapuštěné kliky dveří jsou v módě, vypadají moderně a luxusně a údajně přispívají k aerodynamice, ale mohou být také nebezpečné, což se ukázalo na dopravních nehodách. Čína od roku 2027 plánuje úplný zákaz těchto aerodynamických otevíračů dveří. Auta budou i nadále moci používat částečně zapuštěné nebo tradiční kliky dveří, pokud mají mechanickou zálohu pro otevření dveří v případě nouze.
Autor: Tesla
Honda představila svůj první produkční elektrický motocykl WN7. Ačkoli se výkon 18 kW může na první pohled zdát nízký, Honda sází na okamžitou odezvu točivého momentu. V prodeji se objeví v příštím roce a k jeho řízení bude stačit řidičák pro skupinu A2.
Autor: Honda
Nizozemská karosárna JB Classic & Bespoke oživila na popud jednoho náročného zákazníka jméno Packard. Model Excellence vychází z modelu Bentley Flying Spur a je výsledkem 17 tisíc hodin práce. Interiér a motor W12 byly zachovány, zadní dveře se však na rozdíl od bentley otevírají dozadu.
Autor: JB Classic & Bespoke
Auto zatím existuje jen v jediném exempláři. Je však tak ošklivé, že by bylo divu, kdyby se objednávky nehrnuly a nevyrobilo se ještě několik exemplářů tohoto znovuzrozeného Packardu.
Autor: JB Classic & Bespoke
Ve Španělsku vymysleli svodidla, která varují před dopravními zácpami, nehodami, nadměrnými emisemi a zvířaty. Radarové a termovizní kamery detekují vozidla, zvířata nebo lidi na silnici a světla na svodidlech mění barvu podle úrovně nebezpečí. Informace se navíc přenášejí do center řízení dopravy, což umožňuje zobrazovat varování na dynamických dopravních značeních několik kilometrů před nebezpečím.
Autor: Metalesa
Nuda v Brně nehrozila. Oficiální festival značky Porsche v České republice na Masarykově okruhu bylo velkolepou akcí, které se zúčastnilo celkem 554 aut. Spanilá jízda 159 z nich se zapsala do České knihy rekordů a k vidění byly i závodní klenoty z Porsche Musea Stuttgart: Porsche 935/78 Coupé „Moby Dick“, Porsche 911 GT1-97R Champion, Porsche 911 GT1-98R GT1.
Autor: Porsche
Do nového experimentálního města Woven City Toyoty na úpatí hory Fudži se začali v září stěhovat první obyvatelé. Bude sloužit jako unikátní laboratoř, kde žijí společně tzv. Tkalci (uživatelé) a Vynálezci (vývojáři).
Autor: Toyota
Obyvatelé a návštěvníci Woven City mají aktivně testovat vyvíjené produkty a služby a poskytovat zpětnou vazbu pro firmy, startupy, podnikatele, výzkumné instituce a další inovátory, kteří vyvíjejí a testují své produkty a služby.
Autor: Toyota
Policie v Louisville demonstrativně veřejně sešrotovala Durango Hellcat zabavené kvůli kradeným dílům a nelegálním závodům. „Toto je vzkaz lidem, kteří se chtějí podílet na tomto nebezpečném chování,“ řekl šéf policie v Louisville Humphrey. „Nebudeme to v ulicích tolerovat.“ Ještěže fantom dálnic z Příbrami, nežije v Lousville, to by již z jeho formule 2, se kterou pravidelně jezdí po dálnici, zbyly miliony trsátek.
Autor: olicejní oddělení metra Louisville
Automobilika Lamborghini a firma The Italian Sea Group představily na Monaco Yacht Show 2025 nový model, který má ambice přepsat pravidla námořního luxusu. Jde o Tecnomar pro Lamborghini 101FT, jachtu, která nese nezaměnitelnou DNA supersportů ze Sant’Agata Bolognese.
Autor: Lamborghini
Tento 30metrový luxusní model je v ikonickém laku Giallo Crius a čerpá inspiraci z limitovaného modelu Lamborghini Fenomeno. Pod kapotou (nebo spíše palubou) se ukrývá pravé námořní „monstrum“. Model 101FT je poháněn třemi šestnáctiválcovými motory, které generují neuvěřitelný celkový výkon přibližně 7 600 koní. Tato síla umožňuje jachtě dosáhnout maximální rychlosti přes 83 km/h.
Autor: Lamborghini
Přístrojová deska se inspirovala digitálním kokpitem nového modelu Temerario. V celém prostoru pro devět hostů a posádku se opakují charakteristické prvky Lamborghini, jako jsou motivy ve tvaru šestiúhelníků a prošívání ve tvaru Y.
Autor: Lamborghini
Autonomní nebo poloautonomní vozidla představují nejrůznější výzvy, včetně komunikace s okolním světem. Opel proto vyvinul řadu světelných signálů, které testuje na modelu Grandland. Pokud umělá inteligence vozu detekuje přechod pro chodce s čekajícím chodcem, vůz automaticky zpomalí, pokud je to možné. Přední světelná rampa se poté rozsvítí purpurově a zobrazí se varování, které nahradí centrální logo Opelu. Jakmile vůz včas a úplně zastaví, semafor se rozsvítí zeleně a logo nahradí jiný symbol, který signalizuje, že je bezpečné přejít.
Autor: Opel
Čínský výrobce vysavačů Dreame chce „vyluxovat“ zájemce o elektrické klony luxusních západních značek. Kromě čtyřdveřové alternativy k Bugatti Chiron chystá i luxusní SUV, které zase vypadá jako Rolls-Royce Cullinan. Právníci nejspíš budou mít žně…
Autor: Dreame
Vietnamská automobilka VinFast překvapila. Ve spolupráci s firmou INKAS totiž vytvořila obrněné SUV Lạc Hồng 900 LX.
Autor: VinFast
SUV Lạc Hồng 900 LX má certifikací VPAM VR7 a odolává palbě z pušek i výbuchům granátů. Z Jižní Ameriky, Mexika, Ruska, ale i ze západní Evropy by mohl být nemalý zájem...
Autor: VinFast