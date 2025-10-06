|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Autozápisník: Auto věnované psovi, motorka papeži a lexus ukradený Tuskovi
KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?
Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...
Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai
Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...
Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem
Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...
Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík
Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...
Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku
Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.
Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík
Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...
Zimní pneumatiky jsou povinností od listopadu. Na výjimky se ale nespoléhejte
Podzim, který začal před pár dny, s sebou přinesl citelné ochlazení. Zároveň přiblížil jednu povinnost pro řidiče – přezout na zimní pneumatiky. Od kdy platí, kdy zimáky mít nemusíte a co hrozí,...
Šlechty z bazaru se nebojte. Maserati Ghibli je frajeřina, má i motor od Ferrari
Ve třídě prémiových sedanů je poměrně plno, ale pokud se chcete odlišit od zavedené německé trojice, máte pár zajímavých možností. Jednou z nich je atraktivní sedan Ghibli od Maserati. Představil se...
Autozápisník: Auto věnované psovi, motorka papeži a lexus ukradený Tuskovi
Září bylo v autobranži nabité zajímavými událostmi. Milovaný pes „dostal“ elektrický rolls-royce a papež převzal obří motorku BMW, polský premiér Tusk naopak přišel o svůj lexus a příznivci...
Mobil z ruky! Policie tento týden loví telefonisty za volantem
Police dnes, v pondělí 6. října startuje velkou celorepublikovou akci, při které se zaměří na jeden z nejčastějších řidičských nešvarů. Pozor by si měli dát všichni ti, kteří mají pocit, že se bez...
Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku
Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.
S elektromobilem na benzínku? Orlen spouští vlastní síť nabíječek
Vedle benzínu a nafty i elektřina. Na čerpacích stanicích Orlen má do roku 2035 vzniknout 1 710 ultrarychlých nabíjecích bodů, prvních šest jich tento týden otevřeli v Průhonicích. Víme, jak na nich...
GLOSA: Trabant tety Uršuly. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky
Vzpomínáte na trabanta? Ten plastový, jednoduchý zázrak z východního bloku? Dnes by mu říkali „e-car“, měl by elektromotor s výkonem seškrceným na 40 koní, délku omezenou na tři a půl metru a...
Poslední opravdové mini vyrobili před čtvrtstoletím. Dalo jméno minisukni
Dějiny malých automobilů se dají rozdělit na dvě fáze: před Alexandrem „Alekem“ Issigonisem a po něm. Britský konstruktér řeckého původu totiž koncem 50. let minulého vytvořil vůz, který navždy...
Do Mostu dorazí ferrari za 50 milionů a jaguar, který pamatuje Jacksona
Autodrom Most v říjnu uzavírá sezonu. Jednou z posledních akcí je The Most CLASSIC, při kterém se v sobotu 4. října okruh promění v rejdiště klasických aut. „Není jen výstavou krásných strojů, je to...
Prodej dům Rodinný, 180m2, Čimelice
Čimelice, okres Písek
3 299 000 Kč
Pokud si zlikvidujeme autoprůmysl, zůstaneme bez peněz, varuje šéf AutoSAP
Současný stav českého i evropského automobilového průmyslu přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz Premium Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP. Podle něj je hlavním cílem zachovat v Evropě – a...
Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem
Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...