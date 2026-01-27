Palivo do formulí se bude vyvažovat zlatem a šéf německého autoklubu rozezlil motoristy propagací zdražení benzinu i pro běžná auta. Jan Ámos Komenský by měl radost ze Škody hrou a Alfy od karabiniérů sklízejí potlesk. Jak to, že jsou auta při pomalejší jízdě méně bezpečná, a modýlky do vitríny stojí více než opravdová auta? Sesypali jsme únorové střípky z autobranže, ze kterých vám spadne brada.
Autor: ADAC
Jan Ámos Komenský by měl radost. Tento velký učitel národů kdysi razil heslo Schola ludus neboli Škola hrou. Jenže v Mladé Boleslavi si to vyložili po svém a stvořili Škoda hrou. A je to vlastně geniální tah. Moderní elektromobilista se totiž mnohdy u nabíjecího stojanu nudí jako žák ve školní lavici, a tak mu Škoda do modelů Enyaq a Elroq (se softwarem ME4) nadělila digitální hračkářství.
Autor: Škoda Auto
Zatímco se do baterek sune elektřina, vy v kabině díky platformě AirConsole likvidujete mimozemšťany nebo závodíte. Jako ovladač slouží mobil, jako aréna obří displej. Je to fascinující paradox dnešní doby: kupujeme si auta, abychom se někam rychle dostali, ale nakonec v nich radostně sedíme na místě a hrajeme si. Komenský chtěl hrou vzdělávat, Škoda chce hrou hlavně zkrátit čekání. A obojí funguje – dokud svítí červená na semaforu nebo zelená na nabíječce.
Autor: Škoda Auto
To u čínské značky Nio byste toho moc nestihli. Představte si svět, kde místo nekonečného čekání u dálničního stojanu s kelímkem vlažné kávy v ruce prostě jen na pár minut zastavíte, robot vám pod autem prohodí „vybité srdce“ za plné a vy frčíte dál. Čínské Nio v únoru 2026 dokázalo, že to není utopie. Během oslav Nového roku, kdy se celá Čína dala do pohybu (jezdí tam 55 milionů aut), zvládlo Nio u svých více než 3 700 stanic rekordních 146 649 výměn baterií za jediný den.
Autor: Nio
Nein, danke! Skandál „pana Zdražovače“ v německém autoklubu ADAC. Rezignace Gerharda Hillebranda z pozice šéfa pro dopravu autoklubu ADAC odhalila hluboký rozpor mezi tamní klimatickou politikou a zájmy motoristů. Hillebrand v rozhovoru pro Neue Osnabrücker Zeitung podpořil zvyšování poplatků za oxid uhličitý u paliv jako nezbytný impuls k přechodu na ekologická auta. Tato obhajoba zdražování benzínu a nafty však vyvolala u členů největšího evropského autoklubu vlnu odporu. Reakce byla okamžitá a drtivá – na protest zrušilo členství přibližně 60 000 lidí. Hillebrand následně uznal, že jeho setrvání ve funkci by poškodilo důvěryhodnost organizace, která má 22 milionů členů, a odstoupil.
Autor: ADAC
Vypadá to, že se vedení klubu přepočítalo v odhadu, jak moc jsou jejich členové ochotni obětovat peněženky ve prospěch německých klimatických cílů. Ačkoliv se i autoprůmysl mění, pro běžného motoristu zůstává cena u čerpací stanice tématem číslo jedna. ADAC ale motoristům účinně pomáhá, v několika velkých německých městech dokonce testuje asistenční službu na kole, která se vyhne husté dopravě a dostane se na místo rychleji.
Autor: ADAC
Donald Trump již nebude muset jezdit plebejským SUV od Chevroletu, americký prezident totiž dostal honosnější Cadillac Escalade. Americká tajná služba (USSS) totiž oficiálně modernizovala svou flotilu a do první linie nasadila malou flotilu těchto nových aut, která byla vyrobena ve spolupráci s koncernem General Motors. Ačkoliv vizuálně připomínají luxusní SUV, pod povrchem jde o radikálně odlišné stroje postavené divizí GM Defense.
Autor: USSS
Obrněný escalade sdílí s limuzínou „Cadillac One“ nejen designové prvky, ale i úroveň ochrany. Obě auta jsou postavena na zesíleném heavy-duty podvozku, mají vícevrstvé balistické sklo o tloušťce přes 10 cm a hermeticky uzavíratelnou kabinu s vlastním kyslíkovým systémem pro případ chemického útoku. Určitě tedy ideální auto pro Donalda Trumpa, který by, pokud by o výběru barvy rozhodoval on, bylo jistě ve zlaté barvě.
Autor: USSS
Automobil není jen dopravní prostředek, ale i objekt hluboké estetické fascinace. Je to svět, v němž se technická preciznost setkává s klasickým sochařstvím. Nizozemský umělec Casper Braat ve své tvorbě využívá ušlechtilý carrarský mramor, aby jím zvěčnil náhradní díly pro ikonické Porsche 911.
Autor: Casper Braat
Tímto gestem povyšuje obyčejné díly na úroveň antických soch a dává jim punc nesmrtelnosti. Kontrast mezi chladným kamenem a dynamikou sportovního vozu nutí diváka přemýšlet o hodnotě věcí v dnešním světě.
Autor: Casper Braat
Past na pětatřicítce: Když vás auto trestá za to, že jedete moc pomalu. Svět je plný paradoxů, ale tenhle od německého ADACu má příchuť špatného vtipu z inženýrské rýsovny. Představte si to: jedete městem předpisovou padesátkou, narazíte a vaše auto vás zachrání jako v bavlnce. Pak ale zpomalíte na bezpečných 35 km/h, trefíte totéž a skončíte s hrudníkem na kaši. Proč? Protože vaše auto je zkrátka příliš „chytré“ a vytrénované pro bruselské tabulky.
Autor: Euro NCAP
Výrobci aut se totiž naučili jeden geniální trik – staví vozy pro nárazové testy Euro NCAP, ne pro život. Je to jako student, který se naučí nazpaměť padesát otázek ke zkoušce, ale u jednapadesáté zírá do prázdna. Omezovače síly pásů jsou nastavené na padesátku, protože tam se sbírají hvězdičky do katalogů. Při nižší rychlosti ale tenhle mechanismus prostě „zaspí“ a vy místo měkkého dopadu dostanete ránu pásem, který je tuhý jako ocelová traverza. Je to fascinující ukázka moderní doby: v honbě za papírovou dokonalostí jsme zapomněli, že lidské kosti se lámou i v rychlostech, které úředníkům nestojí za kolonku v Excelu.
Autor: Euro NCAP
Formule 1 budou jezdit za desetinásobek. Přechod vozů formule 1 na plně udržitelná paliva v roce 2026 s sebou přinese bezprecedentní ekonomický šok, který pocítí především rozpočty jednotlivých týmů. Zatímco v roce 2025 se cena za litr speciálního paliva E10 pohybovala okolo 600 Kč, nová éra ekologického závodění tyto náklady znásobí. Podle odhadů zaplatí týmy za litr obnovitelného syntetického benzínu až 6 000 korun (250 eur).
Autor: McLaren Mastercard Formula 1 Team
Tento dramatický nárůst je způsoben tzv. křivkou učení – technologie výroby syntetických paliv je zatím v rané fázi a každý vyrobený litr je v podstatě drahým prototypem. Pro týmy to znamená, že za sezónu čítající 24 velkých cen utratí jen za palivo částku okolo 50 milionů korun.
Autor: Atlassian Williams F1 Team
Mechanika v digitální éře. Zatímco automobilový svět zaplavují obří displeje, Bugatti Tourbillon volí radikální cestu proti proudu. Nový hypersport z Molsheimu vsadil na absolutní analogovou preciznost. Srdcem kokpitu je přístrojový panel vyvinutý švýcarskými mistry ze společnosti Concepto.
Autor: Bugatti
Tento přístup není jen estetický, ale i praktický – mechanické budíky nezestárnou tak rychle jako software. Fascinujícím detailem je volant s pevným nábojem, kde se věnec otáčí kolem statického středu, takže přístroje zůstávají řidiči vždy na očích. Bugatti tak dokazuje, že v nejvyšší lize luxusu vítězí nad pomíjivými pixely nesmrtelná mechanika.
Autor: Bugatti
Skládá se z více než 650 ručně sestavených součástek. Jde o umělecké dílo vysokého hodinářství (haute horlogerie), využívající safírové sklo i syntetické rubíny pro snížení tření.
Autor: Bugatti
Není Luce jako Luce. Rozhodnutí maranellské automobilky pojmenovat svůj první čistě elektrický model Ferrari Luce představuje fascinující střet automobilové historie a futuristické vize.
Autor: Ferrari
Ačkoliv se jméno „Luce“ (italsky světlo) nesmazatelně zapsalo do historie díky japonské Mazdě, která pod tímto názvem v letech 1966 až 1991 vyráběla své elegantní sedany navržené studiem Bertone, Ferrari se rozhodlo tento termín vzkřísit pro zcela novou éru.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Důvodem pro volbu tohoto jména není snaha navázat na odkaz Mazdy, ale hluboká symbolika, kterou italština značce nabízí. V kontextu roku 2026, kdy Ferrari oficiálně vstupuje do světa plné elektrifikace, představuje Luce metaforu pro „osvícení“ a čistou energii. Zatímco stará Mazda Luce byla v podstatě pragmatickým vozem s evropským střihem, nové Ferrari Luce, které se představí v květnu, bude technologickým manifestem s výkonem přesahujícím 1 000 koní a pohonem všech čtyř kol, kde každý motor je schopen bleskově reagovat na jízdní situaci.
Autor: Ferrari
Zajímavým aspektem je také zapojení designového studia LoveFrom, za nímž stojí Jony Ive, který dvě dekády pracoval pro firmu Apple. Klíč není jen ovladačem, ale hi-tech klenotem z odolného skla Gorilla Glass. Využívá technologii e-ink (elektronický inkoust), známou ze čteček knih, která spotřebovává energii pouze při změně obrazu. Vývojářský tým prý strávil stovky pokusů laděním dokonalé „Ferrari žluté“.
Autor: Ferrari
Nikdo by si ho nekoupil. Zatímco ve Ferrari si malují růžovou (nebo spíš rudou) budoucnost s modelem Luce, Lamborghini se vrací k tomu, co umí nejlépe: k benzínu. Model Lanzador, ten elektrický příslib budoucnosti, který měl v roce 2028 změnit svět, jde k ledu. Proč? Protože kupci Lamborghini nechtějí zachraňovat planetu pomocí lithiových baterií. Chtějí hluk, chtějí vibrace a chtějí spalovací motor, který zní jako blížící se apokalypsa. Winkelmann to trefil přesně – vývoj elektroauta pro tuhle značku by byl jen „velmi drahý koníček“.
Autor: Lamborghini
Stephan Winkelmann, muž, který vládne impériu se vzpínajícím se býkem ve znaku, se podíval na prodejní grafy, pak na své zákazníky a řekl to, co si v autoprůmyslu všichni šeptají, ale málokdo se odváží vyslovit nahlas: „Nikdo by si to nekoupil.“ Škoda, že na to nepřišli dříve, mohli ušetřit spoustu milionů…
Autor: Lamborghini
Příběh Dereka a Audrey Evansových z britského Bournemouthu je dokonalou připomínkou toho, že skutečné mládí není otázkou data narození, ale nastavení mysli. Když se tento manželský pár po neuvěřitelných sedmdesáti letech společného života rozhodoval, jak oslavit své platinové výročí, nepomýšleli na klidné posezení v houpacích křeslech. Místo toho zamířili do místního centra Porsche, aby si splnili sen, na který během dekád strávených v plechových karoseriích Austinů a Fordů nebyl ten správný čas. A jejich volba padla na Porsche Macan v elegantní barvě Crayon.
Autor: Porsche
Tajemství jejich vitality a dlouhověkého vztahu je přitom prosté a opírá se o základní zákony fyziky – protiklady se přitahují. V kombinaci s pravidelným cvičením, neutuchající zvědavostí a pravou nohou na plynu tvoří Derek a Audrey inspirativní dvojici, která dokazuje, že i v devadesáti čtyřech letech lze zařadit vyšší rychlostní stupeň a s úsměvem vyhlížet další horizont
Autor: Porsche
Alfy v uniformě. Spojení mezi značkou Alfa Romeo a italskými karabiniéry je víc než jen obchodní vztah – je to symbióza dvou národních ikon, která v roce 2026 završuje 75 let trvání. Muzeum Alfy Romeo v Arese si to připomíná novou výstavou. Jedním z aut je i Alfa 75 s motorem o objemu 1,8 litru, která dokázala dosáhnout maximální rychlosti 190 km/h, což byla na tehdejší dobu úctyhodná rychlost.
Autor: Alfa Romeo
První Alfa Romeo, která vstoupila do služby u karabiniérů, byl v roce 1951 terénní model Matta. Teprve v roce 1963 se ale spolupráce s touto automobilkou a karabiniéry ještě více prohloubila s příchodem vozu Giulia (na obr.), který ochráncům zákona sloužil až do roku 1968.
Autor: Alfa Romeo
U modelu Alfa Romeo Alfetta byla zavedena důležitá inovace. Díky dvěma majáčkům na střeše byl tento vůz lépe viditelný než jeho předchůdci s pouze jedním.
Autor: Alfa Romeo
Karabiniéři využívali i tehdejší vlajkovou loď automobilky, Alfu Romeo 90.
Autor: Alfa Romeo
Plastový dromedár v zásuvce. Legendární Citroën Méhari se vrací, ale bez vůně benzínu. Když se tento plážový model koncem šedesátých let ukázal, vypadal to spíš jako zahradní nábytek na kolech než jako auto. Plastová karoserie, žádné dveře a drzý výraz. Byla to svoboda v té nejčistší, nejlevnější podobě. Teď se tahle ikona riviér vrací jako eStory a Italové z Aznom Automotive se ji zkoušejí prodat znovu. Jen s tím rozdílem, že vrčení motoru nahrazuje jen bzukot elektromotoru a z peněženky vám ubyde přes 32 tisíc eur (necelých 800 000 Kč).
Autor: Newspress
Je to klasický příběh dneška: vezmete legendu, vyndáte z ní duši (tedy spalovací motor), nacpete tam elektřinu a tváříte se, že prodáváte životní styl pro 21. století. eStory sice zvládne ujet až 315 km a díky hliníkovému podvozku nezrezne, ale s cenovkou, za kterou pořídíte slušně vybavené SUV, se z lidového vozítka stal luxusní šperk pro golfové kluby a eko-resorty. Je to krásná hračka, která sice ctí původní tvary i omyvatelné potahy, ale připomíná nám jednu krutou pravdu – moderní svoboda už není pro každého. Je tichá, čistá, a sakra drahá.
Autor: Newspress
Itálie vrací veteránům historickou identitu. Italští veteránisté slaví významný úspěch, neboť zásluhou spolupráce ministerstev, státní mincovny a autoklubu ACI je nyní možné pro historická vozidla získat věrné reprodukce původních registračních značek používaných od roku 1931. Tato iniciativa umožňuje veteránům vozit značky, které tvarem, barvou i materiálem přesně odpovídají době jejich první registrace.
Autor: ACI
Novinka se týká i nejstarších vozů vyrobených před rokem 1952. Proces byl navíc administrativně zjednodušen tak, aby vozidla mohla zůstat v provozu i během výroby duplikátu. Podle představitelů ACI a ministra Mattea Salviniho jde o zásadní krok k ochraně italského technického dědictví. Itálie se tímto potvrzuje jako světový průkopník v propagaci automobilové kultury a zachování autenticity historických skvostů.
Autor: ACI
Wagenerova volha. Nově prozrazený někdejší návrh studie Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG, pod kterou je podepsán bývalý šéfdesignér Gorden Wagener, vyvolává rozporuplné emoce. Projekt, publikovaný v knize „Ikonický design“ v únoru 2026, se pokouší o moderní interpretaci legendárního „Červeného prasete“ z roku 1971. Ačkoliv má jít o poctu vozu, který ve své době šokoval druhým místem ve 24h Spa, výsledek působí spíše jako těžkopádná karikatura. Masivní proporce, vertikální světlomety a agresivní maska chladiče v mnohém připomínají estetiku sovětských vozů Volha, což jen podtrhuje kritiku Wagenerova pozdního stylu.
Autor: Mercedes-Benz
Tento „show car“ postrádá technické parametry i reálný produkční potenciál. Je to čistě vizuální cvičení kombinující historické tvary s moderními LED prvky a širokými blatníky. Zatímco původní model z roku 1967 byl syrovým závodním strojem s motorem V8 o výkonu 428 koní, tato studie sází na digitální efekt. Pro mnohé fanoušky značky je tak Wagenerův odchod z Mercedesu spíše úlevou. Ukazuje se totiž, že hranice mezi úctou k historii a designovou křečí je velmi tenká. Studie sice dokumentuje kreativní proces v AMG, ale v kontextu evropské elegance působí cize a zbytečně opulentně.
Autor: Mercedes-Benz
Ne, tento model není od Wagenera, ale také vyvolává bouřlivé diskuse a rozděluje automobilovou veřejnost na dva nesmiřitelné tábory. Projekt s názvem „Final Boss“ od kalifornské dílny S-Klub LA je dokonalou ukázkou toho, co se stane, když se bezbřehý rozpočet potká s technickou genialitou a naprostou absencí úcty k tradicím. Zatímco běžné restomody se obvykle spokojí s výměnou motoru, majitel Ed Sarkisyan se rozhodl pro radikální „body swap“. Jako základ posloužil zbrusu nový Mercedes-AMG S 63 E Performance (W223) z roku 2024, který byl doslova rozřezán, aby na jeho moderní šasi a hybridní ústrojí mohla dosednout zrestaurovaná karoserie legendárního Mercedesu 600 z roku 1971.
Autor: Newspress
Výsledek je technickým monstrem. Pod klasickými tvary „diktátorského“ sedanu se ukrývá čtyřlitrový osmiválec s dvojitým přeplňováním a elektromotorem, které dohromady generují brutálních 800 koní a točivý moment přes 1 400 Nm.
Autor: Newspress
Fascinující je především preciznost, se kterou byla moderní technika integrována – auto si zachovalo veškerý komfort současné třídy S, včetně digitálního kokpitu MBUX, masážních sedadel a pokročilých asistenčních systémů, přestože interiér musel být rozměrově přizpůsoben užší kabině padesát let starého vozu.
Autor: Newspress
Představení konceptu Xiaomi Vision Gran Turismo na veletrhu MWC 2026 v Barceloně potvrzuje globální ambice čínského giganta. Xiaomi se stalo historicky první čínskou značkou v elitním programu Vision GT, kde doplňuje jména jako Ferrari či Porsche. Tento elektrický hypersport s výkonem 1 900 koní využívá 900V platformu z karbidu křemíku a sází na extrémní aerodynamiku s koeficientem odporu 0,29.
Autor: Xiaomi
Vizuálně vůz připomíná McLaren Solus GT, dominuje mu obří zadní ploutev a futuristický dvoumístný kokpit. Interiér sází na systém HyperOS a volant ve tvaru motýlích křídel, který minimalizuje rozptylování řidiče.
Autor: Xiaomi
Ačkoliv byl v Barceloně vystaven model v plné velikosti, vůz je zatím dostupný pouze virtuálně v simulátoru Gran Turismo 7. Pro Xiaomi jde o jasný signál k plánované expanzi produkčních modelů na evropský trh v roce 2027.
Autor: Xiaomi
McLaren na poličku, aneb když modýlek stojí víc než vaše auto. Svět sběratelů je fascinující diagnóza. Pokud jste nestihli vyhodit miliony za skutečný McLaren W1, protože jich vyrobili jen pár a všechny jsou pryč, firma Amalgam má pro vás řešení. Je to auto v měřítku 1:8, které nikam nedojede, ale stojí osmnáct tisíc eur (asi 440 000 korun). Ano, čtete správně. Za cenu slušného ojetého hatchbacku, ve kterém byste mohli vyrazit na víkend, dostanete padesát sedm centimetrů precizně složeného plastu a kovu.
Autor: Amalgam
Vývoj trval tři tisíce hodin a každý kus jich vyžaduje dalších tři sta na sestavení. Je to piplavá práce, která hraničí s posedlostí – dveře se otevírají, spoiler se hýbe a barva sedí do posledního odstínu. Amalgam tomu říká „automobilová socha“ a investice. Ale je to také v podstatě nejdražší lapač prachu v historii obývacích pokojů.
Autor: Amalgam
Auto od Amalgamu je ale vlastně za „hubičku“. Louis Vuitton totiž představil stolní hodiny Camionnette, které vypadají jako hračka pro dospělé, co už nevědí, co s penězi. Tahle pozlacená dodávka, inspirovaná veterány Citroën, stojí 650 000 eur, tedy v přepočtu skoro 16 milionů korun. Za tu cenu můžete mít v garáži dvanáctiválcové Lamborghini Revuelto a ještě vám zbude na servis na několik let.
Autor: Louis Vuitton
Jenže zatímco v Lambu se snažíte čas předjet, u Vuittonů si ho kupujete. Pod kapotou netepe motor, ale mechanický stroj od L’Epée 1839 s osmidenní rezervou chodu. Karoserii zdobí 1 695 diamantů a místo světel svítí safíry. Je to triumf marnivosti nad rychlostí. Těchto kousků vznikne jen patnáct, což z nich dělá vzácnější zboží než jakýkoli hypersport. Je to vzkaz světu: Kdo má na stole šestnáct milionů v diamantech, ten už nikam nespěchá.
Autor: Louis Vuitton
A pokud vám to přijde moc, mají i „levnou“ verzi za milion sedm set tisíc. Z hliníku. Bez diamantů. Pro ty, co chtějí vypadat, že na to mají, ale vlastně si nemohli dovolit ani to pořádné auto, ani ty pořádné hodinky. Takový je dnešní luxus – buď totální extrém, nebo stylová náplast na svědomí.
Autor: Louis Vuitton
Jim Farley: Od volantů k hamburgerům. Když se v nejvyšších patrech amerického byznysu řekne „Jim Farley“, málokdo si představí tichého diplomata. Šéf Fordu je spíš jako ten motor V8, který se snaží zachránit – hlučný, silný a občas trochu nekorektní. Právě proto působí zpráva, že šéf Fordu usedne v dozorčí radě McDonald’s, jako srážka dvou galaxií. Na jedné straně korporátní gigant, který se kontroverzím vyhýbá jako čert kříži a své štěstí prodává v papírové krabičce, na straně druhé manažer, který klidně vyhlásí válku Tesle i vlastním dealerům v přímém přenosu.
Autor: Profimedia.cz
Jim Farley má do konzervativního světa hambáčů a hranolků přinést ten správný drajv. Je to sázka na muže, který ví, že v dnešním světě už nestačí jen dobře smažit nebo montovat – musíte u toho hlavně vyčnívat. A to Farley umí hodně dobře.
Autor: Profimedia.cz
Svět hyperaut uzavírá jednu z nejvíce fascinujících kapitol své historie. Bugatti představilo unikátní model Mistral „La Perle Rare“ (Vzácná perla), který je definitivně posledním vozem značky s legendárním motorem W16. Tento unikát z divize Sur Mesure vznikal ve spolupráci s klientem téměř tři roky.
Autor: Bugatti
Výsledkem je roadster s perleťovým lakem a motivem „Vagues de Lumière“, který díky ručně malovaným zlatým liniím a bílému podkladu připomíná hru světla na vodní hladině.
Autor: Bugatti
Srdcem vozu je ikonický osmilitrový agregát se čtyřmi turby o výkonu 1 600 koní. Po dvou desetiletích, kdy motor W16 posouval hranice rychlosti přes 490 km/h, nyní uvolňuje místo hybridnímu V16 v novém modelu Tourbillon. Éra monstrózních motorů bez elektřiny tak končí tímto sošným unikátem.
Autor: Bugatti
Čínská letadlová loď na startu. Společnost XPeng ohlásila sedm tisíc předobjednávek na svoji „pozemní letadlovou loď“. Zapomeňte na nudná SUV. Tohle je šestikolové monstrum, které v útrobách vozí elektrický přepravní dron pro lidi. Je to vrcholný projev naší éry: místo abychom opravili silnice, raději nad nimi prostě uletíme.
Autor: XPeng
Šéf firmy slibuje, že dřív, než do kokpitu pustí zákazníky, si to celé vedení „odlétá“. To je vzkaz s větší dávkou odvahy, než má celý evropský automobilový marketing dohromady.
Autor: Xpeng
Svět je plný nepravděpodobných spojení, ale jen málokteré má takový šarm jako italská dodávka a čtveřice Jamajčanů, kteří si pletou ledové koryto s pláží v Montégu. Fiat oprášil někdejší slavnou reklamu a po pětadvaceti letech znovu vsadil na jamajský bobový tým. Tentokrát už u toho není staré dobré Doblò, ale nový model Qubo L. Je to přesně ten druh nostalgického objetí, které v dnešní digitálně odtažité době potřebujeme, aby nám připomnělo, že i byznys může mít smysl pro humor.
Autor: Fiat
Rolls-Royce: Poušť v laku a laser v duši. Svět je nespravedlivé místo, ale Rolls-Royce se s tím naučil žít s grácií. Když máte všechno, od mrakodrapu s vlastním klimatem po zlatý kohoutek, či dokonce záchod, začnete řešit detaily. Třeba to, že váš Phantom vypadá v koloně příliš „obyčejně“. Odpovědí je tahle kapota – technický fetiš, který se vyvíjel pět let.
Autor: Rolls-Royce
Rolls-Royce opět dokázal, že luxus není o tom, co potřebujete, ale o tom, že si můžete nechat laserem vypálit kus historie do kapoty jen proto, že se vám stýská po architektuře vašich předků, zatímco sedíte v klimatizovaném tichu svého dvanáctiválce. Inženýři v Goodwoodu si vzali laser a pět let pálili do laku geometrii mašrabíja. To jsou ty tradiční arabské mříže, které v palácích dělají stín. Vzor je vyryt do hloubky 145 mikronů, což je přesně ta hranice mezi „obyčejnou barvou“ a „sochařským dílem“, za kterou se platí horentní sumy.
Autor: Rolls-Royce