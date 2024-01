Autozápisník: Tesla si vyvíjí umělé zaměstnance a Ferrari hledá práskače

Co BMW zabalilo všem petrolheadům pod vánoční stromeček? Jak to, že Bentley oprašuje přes 90 let staré auto? K čemu nabádá své příznivce Ferrari? Jak si Tesla představuje zaměstnance budoucnosti, a jak budou vypadat sněhové řetězy budoucnosti? S lehkou nadsázkou jsme se ohlédli za prosincovými událostmi v autobranži.