náhledy
Srpnové novinky ze světa aut mohou připomínat opožděný apríl. Rolls-Royce s velkou slávou utopil svoji limuzínu Phantom v bazénu, čínský BYD otevřel akvapark pro auta, Trump velebil ruské žigulíky, Eva Herzigová se kvůli Pirelli málem utopila v obřím akváriu a pod kapotou mercedesů se navíc objeví motory od BMW. Držte si klobouky, toto je opravdu hodně divoká jízda!
Autor: Rolls-Royce
Ikonická luxusní limuzína Rolls-Royce Phantom byla vždy známá jako účastník velkolepých večírků, a proto je mimořádně oblíbená u různých světových hvězd hudební scény. V posledních desetiletích se stal hvězdným automobilovým prvkem v nesčetných hudebních videoklipech všech žánrů. Zejména hiphopová scéna opakovaně využívala různé generace Phantomu k prezentaci luxusu a bohatství. A nyní je všechny jedním hodně netradičním počinem trumfla přímo automobilka Rolls-Royce.
Autor: Rolls-Royce
V době generativní umělé inteligence se to zdá neuvěřitelné, ale Rolls-Royce na počest 100. narozenin modelu Phantom kvůli několika fotografiím „zaparkoval“ jeho poslední generaci uprostřed obřího bazénu. Prý proto, že to během oslav svých 21. narozenin udělal bubeník skupiny The Who Keith Moon.
Autor: Newspress
Celá akce se uskutečnila na koupališti Tinside Lido ve městě Plymouth v Anglii u Lamanšského průlivu. Jednalo se prý o vyřazený prototyp určený k recyklaci.
Autor: Rolls-Royce
Také čínská automobilka BYD se vrhla na bazénové hrátky, když v Čeng-čou otevřela první zábavní park na světě pro auta. Jeho součástí je i sedmdesátimetrový bazén, který umožňuje návštěvníkům obdivovat mimořádné obojživelné schopnosti modelu Yangwang U8.
Autor: BYD
Kromě bazénu pro auta mají v BYDlandu také 1,7 km dlouhý závodní okruh, zkušební polygon simulující jízdní podmínky na ledu a Sand Incline, krytou písečnou horu z 6 200 tun písku, kde mohou návštěvníci vidět, co vše umí terénní model této značky.
Autor: BYD
Úpal na letním slunci asi utrpěl grafik Amazonu, který reklamu na nový projekt prodeje ojetých vozů v USA doprovodil hodně neobvyklým autem z fotobanky. Sáhl totiž po fotografii ruské Lady Vesty SW Cross, která se samozřejmě ve Spojených státech neprodává. Pravda, mohlo to však dopadnout ještě hůř, kdyby se uklikl a dal tem třeba trabant.
Autor: Amazon
Možná stejný grafik měl na starosti obrazový doprovod postu účtu americké republikánské strany na síti X. V jednom příspěvku se totiž objevila montáž fotografie Donalda Trumpa s obstarožní orezlou ruskou Ladou 2101 za ním a úderným sloganem „Making Automobiles Great Again!“ Čeho se ještě dočkáme příště? Donald Trump je známý tím, že své prezidentství pojímá jako show. Toto je však zcela nová kvalita…
Autor: X/GOP
Česká modelka Eva Herzigová strávila kvůli focení pro prestižní kalendář Pirelli tři hodiny v obřím akváriu, kde byla ztělesněna jako „Medúza“. Ačkoliv je narozená ve znamení Ryb, toto focení si prý příliš neužívala.
Autor: Pirelli Cal 2026
Herzigová se musela často vynořit, aby se nadechla, než se znovu plně ponořila a nechala své blond vlasy nabrat surrealistické tvary kolem hlavy. Je zvláštní sledovat, kam až došlo to, co začalo v roce 1964 jako prostředek k propagaci milánského výrobce pneumatik.
Autor: Pirelli Cal 2026
Michal Hodboď v srpnu asi moc volna neměl, 1. srpna se totiž stal šéfem dopravní policie, když nahradil Jiřího Zlého. Ten musel opustit sbor poté, co loni utrpěl těžké zranění hlavy na poradě prezidia na jižní Moravě. Porady jsou u policie evidentně mnohem rizikovější disciplínou než jízda po silnici. Tak držíme palce, ať tentokráte vše proběhne již bez úrazů!
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na srpnové slunce se dostala jedna zajímavá kauza. Policejní fotografie hromady světlometů na dece na letní louce doprovodila informace, že dva zaměstnanci firmy Hella Autotechnik ze skladu v Mohelnici kradli světelnou techniku a její součásti, které poté jeden z nich prodával přes inzeráty nebo vrakoviště.
Autor: Policie ČR
Postupně muži odcizili minimálně 330 světlometů a způsobili tak několika společnostem škodu nejméně 1,987 milionu korun.
Autor: Policie ČR
Jestli si povedená dvojka při lupu notovala slavnou písničku Honzy Vyčítala „Cadillac“, policie neuvedla.
Autor: Policie ČR
Mercedes vyrobil v rakouském Grazu 600 000. kus svého terénního vozu třídy G. A světě, div se, ačkoli existuje i spalovací verze, tím oslavencem se stala právě ta elektrická. Je to náhoda? Spíše ne. Elektrická verze nejde na odbyt tak dobře, jak si ve Stuttgartu mysleli, a tak musí pomoci marketing.
Autor: Mercedes-Benz
Také šestidobý motor Mazdy, který si v USA nechala tato automobilka patentovat, se může zdát jako produkt příliš dlouhého pobytu na prudkém slunci. Stručně řečeno, je tento motor konstruován tak, aby vyráběl vodík z benzinu pomocí tepla a katalyzátoru. Jedná se o způsob, jak rekuperovat uhlík, zlepšit tepelnou účinnost a vytvořit vozidlo s neutrálním provozem z hlediska emisí uhlíku. Nebude to konečná pro elektromobily?
Autor: Mazda
Obrovská čekací listina na Xiaomi YU7 přiměla generálního ředitele Lei Juna k tomu, aby v reakci na rostoucí stížnosti na sociálních sítích navrhl, aby kupující, kteří naléhavě potřebují elektromobil, zvážili i konkurenční elektromobily. Může to vzbuzovat vzpomínku na někdejšího šéfa koncernu FCA Sergia Marchionneho, který dokonce prosil zákazníky v USA, aby si nekupovali elektrický Fiat 500, neboť firma na každém autě prodělávala hromadu peněz.
Autor: Xiaomi
Mercedes-Benz a BMW se podle dobře informovaných zdrojů připravují na historickou dohodu o spolupráci, jejímž předmětem je dodávka spalovacích motorů od BMW hned pro několik modelových řad konkurenčního Mercedesu. Gratulujeme. Určitě lepší řešení, než motory od Renaultu pro třídy A, B a CLA.
Autor: BMW
Silný tabák: Nejnovější limitovaná edice Works Bespoke od Land Rover Classic čerpá inspiraci z privátního Land Roveru Series I sira Winstona Churchilla, který mu byl darován v roce 1954.
Autor: Land Rover
Classic Defender V8 Churchill Edition bude vyroben pouze v deseti exemplářích a je charakterizován karoserií v barvě Bronze Green, kterou odborníci z Classic Works pečlivě sladili s barvou původního vozu. Bude tam i popelníček na doutník?
Autor: Land Rover
Místo u bazénu se tým Mercedesu potil na jihu Itálie. Na slavném italském vysokorychlostním okruhu Nardò Ring ujeli Němci s konceptem AMG GT XX impozantních 5 479 kilometrů za 24 hodin. Předchozí rekord držel Xiaomi YU7 s 3 944 km. Mercedes AMG jel průměrně přes 228 km/h a podle Mercedes AMG strávil většinu času jízdou rychlostí kolem 300 km/h.
Autor: Mercedes-AMG
Ani potom však tým Mercedesu neskončil. Po sedmi dnech, třinácti hodinách a 24 minutách vytrvalostní jízdy auta ujela 40 075 km – obvod Země. A byly překonány i rekordy pro elektromobily na 2 tisíce km, 5 tisíc km, 10 tisíc km, 20 tisíc km, 25 tisíc km, 30 tisíc km a 40 tisíc km.
Autor: Mercedes-AMG
Mercedes AMG GT XX prokázal schopnost poskytovat vysoký výkon (tři axiální motory dosahují výkonu 1 360 koní a maximální rychlosti 360 km/h) po dlouhou dobu a opakovaně, bez znatelného poklesu účinnosti. Specifický nabíjecí software umožňoval tankování s působivou rychlostí: díky maximálnímu nabíjecímu výkonu 950 kW stačily na dobití jen 4 minuty, a jelo se dál.
Autor: Mercedes-AMG
Také u čínského BYDu se pilně pracovalo. Osmého srpna 2025 supersport Yangwang U9 ve verzi Track Edition stanovil rychlostí 472,41 km/h nový rychlostní rekord pro elektromobily.
Autor: BYD
BYD Yangwang U9 Track Edition je vylepšenou verzí čínského supersportu, která údajně disponuje systémovým výkonem 3 019 koní (2 220 kW). Bude tak nejvýkonnějším elektromobilem světa.
Autor: BYD
Jako fata morgana může někomu připadat nová přestavba od italské firmy Caselani, která se po retro převlecích citroënů rozhodla nově oprášit design dodávky Fiat 616 z roku 1965.
Autor: Caselani
Přímou inspirací je Fiat 616 z roku 1965.
Autor: Caselani
Caselani opět uplatnil důsledný přístup a na Fiat Ducato a mnoho panelů karoserie nahrazuje vlastními díly. Tímto způsobem je řešena přední, zadní a boční část a výsledek je působivý.
Autor: Caselani
Přestavba je vhodná prakticky pro jakoukoli variantu Fiatu Ducato, takže ji budeme na cestách jistě brzy potkávat v podobě food trucků a obytných přívěsů.
Autor: Caselani
Ivan Lendl překvapil. Tenisová legenda z éry Československa, která se po odchodu do USA stala opravdovou megastar, se může někomu zdát jako purista, od kterého byste nečekali, že v 80. letech jezdil neobvyklým Mercedesem G v úpravě od AMG, za které by se nemusel stydět ani leckterý šejk.
Autor: Newspress
Jeho Mercedes-Benz 300GD od AMG z roku 1983 byl od srpna k vidění v Petersenově automobilovém muzeu v Los Angeles v rámci výstavy Totally Awesome (Naprosto úžasné), která má být oslavou automobilové kultury 80. a 90. let.
Autor: Newspress
Ivan Lendl se k autu dostal v podstatě náhodou během jedné ze svých návštěv automobilky Mercedes-Benz, které se konaly u příležitosti Mercedes Cupu. Slavného tenistu tehdy zaujal lehce ojetý Mercedes-Benz G a svých hostitelů se prý jednoduše zeptal, zda by bylo nemožné k autu přidat přední část třídy S. A ti vzali tento letmý dotaz jako rozkaz nejvyššího stupně.
Autor: Newspress
U příležitosti 50. výročí sbírky uměleckých vozů BMW Art Cars využil korejský umělec Lee Kun-Yong model i7 jako malířské plátno. Průkopník konceptuálního umění, známý tím, že své vlastní tělo používá jako nástroj, využil karoserie jako kulisu pro umělecké představení, které spojuje formu, prostor a technologii. Výsledkem je údajně vůz, který není jen dopravním prostředkem, ale prostředkem vyjádření, schopným novým způsobem sdělit vztah mezi člověkem a strojem.
Autor: BMW
Kia Ceed, desátý nejprodávanější model v ČR v roce 2024 a číslo 4 slovenského trhu, se v srpnu zcela přestal vyrábět a na linkách továrny Kia v Žilině ho nahradil čistě elektrický model EV4. Produkce odvozené Kie XCeed zatím běží dál, ale otázkou je, jak dlouho.
Autor: Kia
Ceed se prý bude do konce roku ještě doprodávat, a poté bude zajímavé sledovat, na která auta zákazníci přejdou.
Autor: Kia
Indická Mahindra postavila SUV s motivem Batmana. Mahindra BE 6 Batman Edition se tam prodává jako „první komerčně dostupné SUV inspirované Batmanem na světě“. Dočká se ho však jen 300 šťastlivců.
Autor: Mahindra
Mahindra BE 6 Batman Edition se nabízí ve spolupráci s Warner Bros. Vizuálně nenápadný exteriér modelu BE 6 kombinuje zakázkový odstín Satin Black s lesklými černými akcenty. Výrazným prvkem je však polep Batmana na předních dveřích, doplněný zlatým emblémem netopýra na předních blatnících. Zlatá barva se objevuje také na pružinách a brzdových třmenech, které se skrývají za 20palcovými koly z lehkých slitin.
Autor: Mahindra
Emblém netopýra se zobrazuje i na displeji před řidičem.
Autor: Mahindra