|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Aprílový srpen? Koupající se rolls, Trump se žigulíkem a akvapark pro auta
Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia
Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...
Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari
Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a...
KVÍZ: Poznáte slavné historické osobnosti ze světa aut?
Bez těchto osobností by svět automobilů nebyl tím, čím je dnes. Poznáte slavné zakladatele značek, konstruktéry, vynálezce, designéry a manažery?
KVÍZ: Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?
Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...
Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně
Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly,...
Aprílový srpen? Koupající se rolls, Trump se žigulíkem a akvapark pro auta
Srpnové novinky ze světa aut mohou připomínat opožděný apríl. Rolls-Royce s velkou slávou utopil svoji limuzínu Phantom v bazénu, čínský BYD otevřel akvapark pro auta, Trump velebil ruské žigulíky,...
Nová silniční inspekce se zaměřuje na kamiony a autobusy, osobáky neloví
Inspekce silniční dopravy představuje novinku ve výbavě – jednotku mobilní STK. Zařízení po uvedení do provozu vůbec poprvé v Česku umožní inspektorům z INSID provádět komplexní technické...
Sto procent elektroaut v roce 2035? V žádném případě, říká manažer Toyoty
Automobilky jsou si jisté, že co je stanoveno pro rok 2035, není reálné, komentuje unijní plány na konec spalovacích aut Matthew Harrison, viceprezident pro prodej a marketing evropského zastoupení...
Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia
Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SAIC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř...
Nový šéf Renaultu svěřil vedení Dacie manažerce od Mercedesu, velí směr elektro
Novou generální ředitelkou automobilky Dacia se stala Katrin Adtová, bývalá viceprezidentka automobilky Mercedes-Benz. Ve funkci nahradila Denise Le Vota, který společnost opouští. Výměna na postu...
Mnichov ožije světovými značkami. Autosalon ukáže auta i nové technologie
Po tradiční dvouleté pauze se chystá veletrh IAA Mobility v Mnichově. Nástupce tradičního frankfurtského autosalonu proběhne na výstavišti v bavorské metropoli i přímo v centru města v první polovině...
KVÍZ: Poznáte slavné historické osobnosti ze světa aut?
Bez těchto osobností by svět automobilů nebyl tím, čím je dnes. Poznáte slavné zakladatele značek, konstruktéry, vynálezce, designéry a manažery?
Čínský automobilový luxus vytlačuje z domácího trhu Porsche, Mercedes i Ferrari
Všichni se báli, že Číňané zahltí svět malými lacinými auty. Jenže oni udělali něco, co čekal málokdo – vytlačují západní prémiové značky z jejich vlastního čínského hřiště. Eldorádo skončilo a...
Přejíždění motorkářů do protisměru má na Červenohorském sedle omezit nové značení
Na frekventované silnici I/44 nedaleko Červenohorského sedla na pomezí Jesenicka a Šumperska odborníci nově testují vodorovné dopravní značení určené motocyklistům. Elipsy namalované podél středové...
Geniální Ferdinand Porsche se narodil před 150 lety, byl to Čechoslovák
Jméno Porsche je dnes symbolem luxusních sportovních vozů, zakladatel firmy Ferdinand Porsche však proslul především jako tvůrce jednoho z nejlidovějších aut – Volkswagenu Brouk. Právě kvůli tomuto...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Nachytali jsme maskované elektrické Porsche Cayenne, bude mít tisíc koní
Nové plně elektrické Porsche Cayenne by se mělo na trh dostat příští rok. Maskovaný prototyp jsme načapali při testech v Alpách. Vývoj čistě elektrického Cayennu je pro značku velmi delikátní...
Trendy v krádežích aut: mizejí motorky, baterie z hybridů, auta zloděje nelákají
Jedna pozitivní zpráva na začátek. Počet krádeží aut v Česku dlouhodobě klesá, od roku 2008 je jich desetkrát méně. Už se tolik nekradou třeba luxusní vozy, ale zloději se stále častěji zaměřují na...