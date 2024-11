Autozápisník: Ptákovina Dacie, čínská vychytávka a oživlé auto Simpsonových

Jak známo, zakázané ovoce chutná nejlépe, a tak si kreativci z reklamních agentur automobilek lámou hlavu, jak ještě před odhalením nových modelů dát prostřednictvím tzv. teaserů o příchodu novinky co nejrafinovaněji vědět. Jejich úlohou je vzbudit pozornost, zvědavost a vyvolat očekávání. upoutávky jsou svébytnou disciplínou, mnohdy až s přesahem do umění. mají promlouvat pouze v náznacích a ponechávat velký prostor pro fantazii. V říjnu zaujaly první oficiální snímky Dacie Bigster, které sice neukázaly prakticky nic, ale o to více přitáhly pozornost.

Zaujmout se snažili i jiní. Rolls-Royce oslavil 60 let od vzniku kultovního filmu Jamese Bonda Goldfinger speciálním modelem Phantom Goldfinger, který je plný zlata a místo garáže by měl parkovat v sejfu. A to po boku aston martinu, který je jím rovněž obtěžkán.

Internetem začaly kolovat obrázky roztřískaných vozů Porsche 911 o stěny pařížského Louvru a Audi A2 po 25 letech konečně dostalo smysl. Vozítko „Edition Ferrari“ svou drzostí až téměř odzbrojuje a ve Škodovce možná mají pozdvižené obočí nad Simply clever prvkem u čínského Zeekru.

Stalo se toho ovšem mnohem více. Podívejte se na naši fotogalerii.