náhledy
I v říjnu se toho stalo ve světě aut mnoho zajímavého. Objevil se osvěžovač vzduchu pro elektromobily s vůní benzinu, ale i informace, že tvůrce zkázy koncernu VW byl donedávna jeho nejlépe placeným zaměstnancem! Jak to, že Mercedes místo své nové dodávky ukázal jen balvan? A překvapuje ještě někoho, že Alfa opět předělává?
Autor: Kia Motors
Elektromobil s vůní benzinu. Osvěžovač vzduchu ve tvaru stylizovaného kanystru na benzin je součástí ironické marketingové kampaně značky Kia ve Finsku při uvedení elektrického modelu EV4, jehož spuštění výroby na Slovensku asistovala tuzemská tvář značky, Jaromír Jágr.
Autor: KIa
Osvěžovač vzduchu s vůní benzinu podle Kie Finland „zmírňuje akutní abstinenční příznaky při přechodu ze spalovacího motoru na elektromobil“, přičemž také nabízí „rychlou pomoc pro trvalou změnu řidičských návyků“. Jak pro koho. Je to, jako byste milovníkovi steaků naservírovali zeleninový salát a k tomu přidali jen vůni masa, a řekli mu, že si může jen čichnout. Není ten stromeček spíše mučicí nástroj?
Autor: Kia Motors/AI
Balvan symbolem změny? Ta monumentální socha měří na délku 6,5 metru, je 2,5 metru široká a 2,75 metru vysoká. Jedná se o předobraz čtvrté generace dodávky Mercedes-Benz Sprinter. Socha „Balvan“ je technickým i uměleckým dílem, které spojuje starobylou symboliku (robustní balvan) s moderní výrobní technologií (CNC frézování z jednoho bloku), a symbolizuje tak přesné zpracování a technické ambice novinky. Z čeho je, Mercedes-Benz tají. Vypadá jako z kamene, ale není to laminát nebo polystyren?
Autor: Mercedes-Benz
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Herbert Diess způsobil koncernu VW svou radikální elektrostrategií silný bolehlav. Jen něco málo přes tři roky poté, co odstoupil z funkce šéfa, 24. října oficiálně v den svých 67. narozenin odešel do důchodu. V této souvislosti vyšlo najevo, že i po svém odvolání zůstal jakožto poradce nejlépe placeným zaměstnancem wolfsburského koncernu.
Autor: Reuters
Včetně penzijního zabezpečení a víceleté variabilní odměny si Diess loni přišel na téměř 11,2 milionu eur, zatímco jeho nástupce Oliver Blume, který po něm ten „svinčík“ musí řešit, si přišel „jen“ na 10,3 milionu eur. Tak to je hodně silný eintopf!
Autor: Volkswagen
Historie se opakuje, nová Alfa Romeo Giulia se před uvedením na trh předělává. Společně s modelem Stelvio měly přejít na čistě elektrický pohon, což by se však dnes rovnalo sebevraždě. Rychle se tedy předělávají i na hybridy a současné generace se budou vyrábět ještě dva roky. Také minulá generace Giulie se vyvíjela dvakrát.
Autor: Alfa Romeo
V roce 2011 tehdejší velký šéf koncernu FCA Sergio Marchionne smetl návrh se stolu a začalo se znovu. Auto se nakonec představilo o čtyři roky později. V případě modelu Milano se zase měnilo jméno na Junior. Zdá se, že na první dobrou to už Italové nedovedou… že by tu platilo: tradice je tradice?
Autor: Alfa Romeo
Donedávna vysoce ziskové Porsche se nachází v krizi. Hurá-elektromobilita ho přivedla do červených čísel. Vrací se proto více ke spalovacím motorům, což přináší vysoké jednorázové náklady. A ukázalo se, že ve Stuttgartu nejsou vůbec žádní troškaři. Porsche si totiž patentovalo design osmnáctiválcového motoru (W18)! Tato nová koncepce představuje významný odklon od tradičních uspořádání W motorů, jako je například Bugatti W16, tím, že využívá tři řady válců uspořádané do tvaru písmene W a sdílející společný klikový hřídel.
Autor: Porsche
Polák Miko Marczyk, letošní evropský šampion v rallye a polský ambasador značky Škoda, vytvořil se Škodou Superb 2.0 TDI světový rekord v ujeté vzdálenosti na jednu nádrž paliva. Jejích 66 litrů mu stačilo na neuvěřitelných 2 831 kilometrů. Tím dosáhl průměrné spotřeby pouhých 2,61 litru na 100 kilometrů, čímž výrazně překonal tabulkovou hodnotu 4,8 l/100 km. Rekordní trasa ho zavedla z Polska až do Disneylandu v Paříži a zpět.
Autor: Newspress
Pro rekordní pokus promyslel každý detail: kromě výběru Superbu s jeho výbornou aerodynamikou a velkou nádrží, nechal nainstalovat pružiny ze Sportline verze pro snížení podvozku o 15 mm. Jízda samotná pak probíhala za nižších rychlostí okolo 80 km/h, kde je hnací ústrojí nejefektivnější. Měl prý i předjezdce, který mu hlásil provoz a profil tratě...
Autor: Škoda Auto
Vydrží tak dlouho jako králíček Duracell, nevyčerpatelný zdroj energie? Britská společnost Elektra Charge, která provozuje síť výkonných dobíječek (až 1 000 kW), získala od výrobce baterií Duracell licenci na používání jeho značky. Nabíječky mají i „zbarvení“ společnosti Duracell, růžový králíček se však, zdá se, někam zatoulal…
Autor: Elektra Charge
Make Phantom great again! Rolls-Royce představil ke stému výročí limuzíny Phantom její speciální verzi, která je určena pro 25 vyvolených. Zda je mezi nimi i Donald Trump, není známo, ale nebylo by divu. Výroční model je totiž plný zlata, byť pro amerického prezidenta by to bylo možná ještě málo.
Autor: Rolls-Royce
Maskot Spirit of Ecstasy je kvůli pevnosti odlitá z masivního 18karátového zlata a poté pro bezchybný a odolný povrch proti zašpinění pozlacená 24karátovým zlatem.
Autor: Rolls-Royce
Také kryt motoru V12 o objemu 6,75 litru je detailně zdoben 24karátovým zlatem.
Autor: Rolls-Royce
Úspěch Mercedesu G a Land Roveru Defender inspiruje. Podle zákulisních informací o takovém drsném terénním modelu s hranatými tvary uvažuje jak BMW, tak Audi. Značka z Ingolstadtu by mohla využít technický základ modelů Scout, (staro)nové americké značky, kterou Volkswagen získal, aby navrhl velmi velké elektrické vozy s pohonem všech kol s hranatým vzhledem.
Autor: Mercedes-Benz
Fénix z popela. „Nulla tenaci invia est via“ je motto Spykeru. To v latině znamená „Houževnatému není žádná cesta neprůchozí“. Dlouhodobě se trápící nizozemská značka byla opět zachráněna před bankrotem. A jejím majitelem je opět Victor R. Muller, který se opět zaměří na výrobu ručně vyráběných superaut.
Autor: Spyker
Nizozemská značka byla založena v roce 1880 jako výrobce kočárů a svůj první automobil představila v roce 1898. Vyráběla až do roku 1926, a až v roce 2000 se díky Mullerovi vrátila na výsluní a vytvořila ručně vyráběné supersporty s motory Audi. Pokoušela se také o motorsport s účastí v kategoriích GT a krátkým vpádem do Formule 1 v letech 2006 až 2007. Po komplexní akvizici Saabu vyhlásil výrobce v roce 2021 bankrot , čímž zmrazil své financování a vlastnictví značky.
Autor: Spyker
Nový panelák od Aston Martinu s vůní benzinu. Rezidenční projekt Aston Martin Residences Miami se otevřel loni a zaznamenal ohromující úspěch, a tak britská značka s místními developery postaví na floridském pobřeží Atlantiku nový luxusní osmnáctipatrový komplex v Daytona Beach.
Autor: Aston Martin
Tento ambiciózní projekt vzniká na pozemku u oceánu, který skýtá výhled na jednu z nejslavnějších pláží světa a zároveň je jen pár minut od ikonické závodní dráhy Daytona International Speedway.
Autor: Aston Martin
Nehmotné ferrari. Nový model z Maranella vznikl jako pocta prvnímu úspěchu maranellské značky v Le Mans před 76 lety. Ferrari F76 je personalizovaným NFT pro velmi speciální zákazníky. Virtuální hypersport byl představený na finále Ferrari Mondiali v Mugellu, je poctou vítěznému vozu 166 MM z roku 1949, který řídili Luigi Chinetti a Lord Selsdon, ale interpretovaný skrze radikální a vizionářské formy současného designu.
Autor: Ferrari
Ferrari je určeno pro členy Hyperklubu, exkluzivní komunity, která provází majitele Ferrari světem vytrvalostních závodů. Každý model je unikátní NFT, upravený během tříletého tvůrčího procesu, a cena samozřejmě zůstává důvěrná. Kdo by se také chlubil takovou „blbostí“.
Autor: Ferrari
Monitorovat a chránit. Úřad šerifa v Miami představil první autonomní hlídkové auto v USA pro oblasti s vysokou kriminalitou. Jeho primárním cílem je působit jako viditelný odstrašující prostředek a zároveň nepřetržitě shromažďovat kritické informace.
Autor: Ford
Jeho sofistikované vybavení zahrnuje řadu kamer, termovizní systém, čtečku registračních značek (LPR), a dokonce i zařízení pro vypouštění dronů. Vozidlo se v současné době nachází v ročním pilotním programu a jistě i leckde jinde (Švédsko, Belgie, Francie) by se hodilo pro monitoring no-go zón.
Autor: Ford
Mladoboleslavská akta X. V designovém oddělení Škody Auto se dějí věci. Její designéři nyní styl „Modern Solid“ aplikovali na jeden z nejvzácnějších vozů, které kdy česká automobilka vyrobila, model 1000 MBX.
Autor: Škoda Auto
Stejně jako originál má i přepracovaná verze 1000 MBX charakteristický tvar zadních sloupků, ale přidává malé dveře s výklopnými zadními panty, které připomínají Mazdu RX-8.
Autor: Škoda Auto
Nejnovější výtvor značky Škoda z jejího fantasy světa designu zahrnuje i další důmyslné detaily, jako je neobvyklá oválná palubní deska se sklem.
Autor: Škoda Auto
Vypadá jako Ferrari, ale znak vzpínajícího koníka byste na něm jen těžko hledali. Takto drsně snad nekopírují ani Číňané! Italský supersport nese označení je to Angelelli Automobili Furia Ross a silně evokuje Ferrari SF90.
Autor: Angelelli Automobili
Jedná se o supersportovní vůz od italské společnosti Angelelli Automobili založené v roce 2017. A nijak se neupejpá. K jeho pohonu slouží atmosférický 6,2litrový motor V12 s výkonem 1 000 koní a ani cenou 1,6 milionu eur se nijak nedrží při zdi.
Autor: Angelelli Automobili
Dokonce i interiér až nestydatě kopíruje styl vozů z Maranella. Na volant je dokonce i manettino, charakteristický prvek všech Ferrari. Na takovéto věci jsou u Ferrari hákliví. Dojde na souboj právníků?
Autor: Angelelli Automobili
Carlos Tavares, bývalý šéf koncernu Stellantis, varuje a předpovídá ohledně evropského, zejména německého, automobilového průmyslu apokalyptický scénář pro tradiční evropské výrobce automobilů. Tvrdí, že ačkoli jejich továrny a zaměstnanci zůstanou v Evropě, ale brzy se dostanou do rukou čínských společností. Ale jde dál. Stellantis by se podle něj mohl dostat například do spárů společnosti Leapmotor. Ale není to on, kdo pustil vlka do domu?
Autor: Stellantis
To tu ještě nebylo! Společnost Leapmotor navíc začala spolupracovat s německou tuningovou firmou Irmscher, která si vybudovala reputaci vylepšováním modelů od Opelu. Výsledkem je speciální edice elektrického SUV C10, která vznikne v počtu 250 kusů.
Autor: Irmscher
Kromě vizuálních vylepšení Irmscher namontoval tužší odpružení, jehož cílem je zlepšit ovladatelnost. Jedná se o jedinou mechanickou změnu, protože pohon se dvěma motory zůstává nezměněn. Je to nejvýkonnější verze SUV s pohonem všech kol a dvěma motory, která dosahuje kombinovaného výkonu 590 koní (440 kW/598 k).
Autor: Irmscher
Jetour, podznačka SUV společnosti Chery, se zapsala do historie, když její luxusní hybridní SUV G700 jako první vůz překročil největší čínskou řeku Jang-c’-ťiang. Jetour Zongheng G700 překonal 1,5kilometrovou vzdálenost. Ačkoli se nejedná o obojživelné vozidlo, tento výkon byl umožněn díky šestiosému gyroskopu, který v reálném čase upravuje rovnováhu vozidla. SUV je vybaveno turbovrtulemi armádní úrovně, které poskytují celkový výkon 36 kW pro překonávání řek.
Autor: Jetour
Čínské společnosti Omoda a Jaecoo ze skupiny Chery představily nový spalovací motor s tepelnou účinností 48 %. To představuje významný technologický skok oproti současnému průměru v odvětví, který činí 38 až 45 procent. V praxi se každý získaný procentní bod promítá do zhruba 2,5% snížení spotřeby paliva.
Autor: Chery