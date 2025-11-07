Autozápisník: Benzinový osvěžovač pro „Jágrovo auto“ a černá ovce VW vydělala nejvíc

Vladimír Löbl
I v říjnu se toho stalo ve světě aut mnoho zajímavého. Objevil se osvěžovač vzduchu pro elektromobily s vůní benzinu, ale i informace, že tvůrce zkázy koncernu VW byl donedávna jeho nejlépe placeným zaměstnancem! Jak to, že Mercedes místo své nové dodávky ukázal jen balvan? A překvapuje ještě někoho, že Alfa opět předělává?
I v říjnu se toho stalo ve světě aut mnoho zajímavého. Objevil se osvěžovač vzduchu pro elektromobily s vůní benzinu, ale i informace, že tvůrce zkázy koncernu VW byl donedávna jeho nejlépe placeným zaměstnancem! Jak to, že Mercedes místo své nové dodávky ukázal jen balvan? A překvapuje ještě někoho, že Alfa opět předělává?

Japonci ukázali budoucnost svých aut. Toyota šokuje futuristickou corollou

Toyota v Tokiu představuje koncept Corolla, který naznačuje, jak bude vypadat...

V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...

KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

Nedůvěra k faktu, že se jako žena zaobírá auty, je v jejím případě rozhodně...

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Prague Car Festival 2025

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu

Aukce historických & sběratelských vozidel exkluzivně na Prague Car Festivalu...

V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Honda Prelude

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

Čína přestane pumpovat peníze do automobilek. Teď se ukáže, jak jsou dobré

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

„Pro čínské automobilky nastal okamžik pravdy,“ shrnuje lapidárně magazín Caradisiac důležité rozhodnutí čínské vlády, které vyplývá z nového plánu pro patnáctou pětiletku této světové supervelmoci....

7. listopadu 2025

Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii

Mercedes-Benz GLC EQ

Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...

7. listopadu 2025

7. listopadu 2025

„Splašené lešení“ Čechie-Böhmerland. Technické muzeum ukazuje nejdelší motorky světa

Výstava Böhmerland nebo Čechie o nejdelších motocyklech na světě. (6. listopadu...

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland u příležitosti 100. výročí od začátku výroby. Výstava těchto nejdelších vyráběných motorek nabídne první ucelený...

6. listopadu 2025  16:04

Festival domů na kolech roste. Přivítá expediční speciály i Škodu Obytnaq

Campella je český obytný přívěs pro dva dospělé a jedno dítě

Brněnské výstaviště hostí veletrh Caravaning, největší výstavu svého druhu v Česku. Jaké novinky ve výstavních pavilonech neminout?

6. listopadu 2025

Supersport s ploutví je v designsoutěži iDNES.cz, slušel by mu šestiválec

Soutěž
„Disky jsem vytvořil z nostalgie, a také jako důkaz toho že třípaprskové disky...

Černý přízrak s ploutví, to je nekompromisní sportovní kupé Jana Duška, který dal svému návrhu jméno Pinna a inspiroval se speciály pro vytrvalostní závody. Podívejte se na další příspěvek v...

6. listopadu 2025

Ministerstvo vnitra plánuje nákup až 400 elektromobilů za půl miliardy korun

Elroq, který si Policie ČR od Škody Auto pronajala, je kromě tradičních polepů...

Ministerstvo vnitra plánuje nakoupit zhruba 400 nových elektromobilů. O vypsání čtyř zakázek s celkovou předpokládanou hodnotou přes půl miliardy korun informoval server Zdopravy.cz. Víc než polovina...

6. listopadu 2025

Průměrná cena ojetin je nejvyšší za deset let, prodeje i tak trhají rekordy

Ilustrační snímek

Průměrná cena ojetých aut prodaných v říjnu na českém trhu vzrostla proti předchozímu měsíci o 12 000 korun na 311 800 korun. Je to nejvyšší hodnota za posledních deset let. Počet prodaných ojetých...

6. listopadu 2025

5. listopadu 2025,  aktualizováno  8:47

Velká designérská soutěž frčí. Podívejte se na první návrh auta budoucnosti

Soutěž
Návrh Petera Kopky dorazil jako úplně první. Jeho Lumen E je cenově dostupný...

Už po šesti hodinách dorazil první návrh. Soutěž „navrhněte auto budoucnosti“ má úspěch, vyvolala nadšení mezi designéry a do redakce se scházejí první soutěžní příspěvky, ten úplně první dorazil ze...

5. listopadu 2025

Koho poslouchat na silnici. Kromě policie také celníky, ale i silničáře

Policisté, kteří s ním jezdí, a celkově už má najeto více než 35 tisíc...

Na silnicích se můžete setkat s řadou situací, kdy vás někdo bude chtít zastavit. S tím si většinou spojujeme policisty, ale pokyn k zastavení může přijít i od velmi nečekaných lidí.

5. listopadu 2025

Lidská inteligence pro auta. Alfa Romeo proti počítačům na kolech

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale má autům vrátit filozofii „lidské inteligence“. V Arese to vysvětlují jako „propojení vášně a technologie, z něhož vzniká autentický zážitek z jízdy postavený na emocích,...

4. listopadu 2025

