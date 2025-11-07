|
Autozápisník: Benzinový osvěžovač pro „Jágrovo auto“ a černá ovce VW vydělala nejvíc
Japonci ukázali budoucnost svých aut. Toyota šokuje futuristickou corollou
V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...
KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?
V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...
Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu
Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...
V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu
V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...
První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák
Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...
Čína přestane pumpovat peníze do automobilek. Teď se ukáže, jak jsou dobré
„Pro čínské automobilky nastal okamžik pravdy,“ shrnuje lapidárně magazín Caradisiac důležité rozhodnutí čínské vlády, které vyplývá z nového plánu pro patnáctou pětiletku této světové supervelmoci....
Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii
Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...
I v říjnu se toho stalo ve světě aut mnoho zajímavého. Objevil se osvěžovač vzduchu pro elektromobily s vůní benzinu, ale i informace, že tvůrce zkázy koncernu VW byl donedávna jeho nejlépe placeným...
„Splašené lešení“ Čechie-Böhmerland. Technické muzeum ukazuje nejdelší motorky světa
Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland u příležitosti 100. výročí od začátku výroby. Výstava těchto nejdelších vyráběných motorek nabídne první ucelený...
Festival domů na kolech roste. Přivítá expediční speciály i Škodu Obytnaq
Brněnské výstaviště hostí veletrh Caravaning, největší výstavu svého druhu v Česku. Jaké novinky ve výstavních pavilonech neminout?
Supersport s ploutví je v designsoutěži iDNES.cz, slušel by mu šestiválec
Černý přízrak s ploutví, to je nekompromisní sportovní kupé Jana Duška, který dal svému návrhu jméno Pinna a inspiroval se speciály pro vytrvalostní závody. Podívejte se na další příspěvek v...
Ministerstvo vnitra plánuje nákup až 400 elektromobilů za půl miliardy korun
Ministerstvo vnitra plánuje nakoupit zhruba 400 nových elektromobilů. O vypsání čtyř zakázek s celkovou předpokládanou hodnotou přes půl miliardy korun informoval server Zdopravy.cz. Víc než polovina...
Průměrná cena ojetin je nejvyšší za deset let, prodeje i tak trhají rekordy
Průměrná cena ojetých aut prodaných v říjnu na českém trhu vzrostla proti předchozímu měsíci o 12 000 korun na 311 800 korun. Je to nejvyšší hodnota za posledních deset let. Počet prodaných ojetých...
Velká designérská soutěž frčí. Podívejte se na první návrh auta budoucnosti
Už po šesti hodinách dorazil první návrh. Soutěž „navrhněte auto budoucnosti“ má úspěch, vyvolala nadšení mezi designéry a do redakce se scházejí první soutěžní příspěvky, ten úplně první dorazil ze...
Koho poslouchat na silnici. Kromě policie také celníky, ale i silničáře
Na silnicích se můžete setkat s řadou situací, kdy vás někdo bude chtít zastavit. S tím si většinou spojujeme policisty, ale pokyn k zastavení může přijít i od velmi nečekaných lidí.
Lidská inteligence pro auta. Alfa Romeo proti počítačům na kolech
Alfa Romeo Tonale má autům vrátit filozofii „lidské inteligence“. V Arese to vysvětlují jako „propojení vášně a technologie, z něhož vzniká autentický zážitek z jízdy postavený na emocích,...