náhledy
Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana Šipky“, palmový test auta BYD a zakázaná reklama Toyoty. Dozvěděli jsme se, že Brigitte Bardotová dala nejen jméno jednomu ferrari, ale že byla stejně důležitá jako Renault. Porsche vyvinulo chameleonskou barvu a Mercedes postaví město. Na tyto i další události ze světa čtyř kol jsme se podívali s lehkým nadhledem.
Autor: Mask Architects
Bardotka jako Renault. V prosinci odešla do filmového nebe francouzská herečka Brigitte Bardotová. Někdejší francouzský prezident Charles de Gaulle ji prý označil za „francouzský exportní artikl, který je stejně důležitý jako vozy Renault“.
Autor: Newspress
Ferrari zase její iniciály propašovalo do názvu modelu 365 GT/4 BB, ale léta to tajilo. Italové ovšem potřebovali vymyslet příběh, který by netradiční označení modelu oficiálně vysvětlil. Že se auto jmenuje po filmové sexbombě by asi neprošlo ani začátkem sedmdesátých let. V Maranellu tedy vytvořili legendu, že jde o zkratku sousloví Berlinetta Boxer.
Autor: Ferrari
To českoslovenští ajznbuňáci po ní veřejně pojmenovali lokomotivu 751 Bardotka, neboť její zkosené čelo jim zejména při pohledu z boku připomínalo poprsí slavné herečky. Na snímku je Brigitte Bardotová se svým Renaultem Floride.
Autor: Renault
Chameleonské auto ve stylu Jamese Bonda. Porsche si nechalo patentovat speciální fólii na karoserii, která dokáže měnit barvu. Je totiž nabitá částicemi, které reagují na elektřinu.
Autor: AI/Porsche
Obsahuje tři vrstvy: červenou, zelenou a modrou, jejichž kombinací se auto během sekundy dokáže celé přebarvit do požadovaného odstínu. Je otázkou, co bude napsáno v technickém průkazu, a zda to legislativa vůbec umožní.
Autor: Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)
Espézetkosaurus. Dnešní silniční doprava připomíná džungli a v Severní Karolíně se to rozhodli podtrhnout. Tamní úřady totiž usoudily, že nejlepším doplňkem pro rodinný crossover není nálepka „Dítě v autě“, ale kostra dinosaura na registrační značce. Výnos z jejich prodeje má za úkol zachránit rozpočet tamního Muzea přírodních věd, od pokut za přestupky ovšem jejich majitele nezachrání.
Autor: Muzea přírodních věd Severní Karolíny
Odešel „Pan Šipka“. Ve věku 80 let zemřel James Moylan, dlouholetý inženýr automobilky Ford. Ačkoliv jeho jméno většině motoristů nic neřekne, jeho nejslavnější vynález mají denně v autech na očích. Moylan je totiž otcem malé šipky u symbolu palivové nádrže v přístrojovém štítu, která ukazuje, na které straně auta se nachází hrdlo nádrže. Do historie se tedy zapsal něčím, co je velké jen asi tři milimetry, ale pomoc je to k nezaplacení!
Autor: Ford, Shutterstock
Nápad se prý zrodil v dubnu 1986. Moylan tehdy u čerpací stanice zajel ke stojanu s autem opačně a při přejíždění k jinému stojanu v dešti promokl. Ještě ten den podal „návrh na zlepšení komfortu“. Argumentoval tehdy, že malá grafická úprava na palubní desce, která nestojí téměř nic, ušetří řidičům spoustu stresu. Vedení Fordu nápad přijalo a v roce 1989 se šipka poprvé objevila v modelech Escort a Mercury Tracer. Během let se z tohoto detailu stal globální standard, který dnes využívají téměř všichni výrobci automobilů na světě.
Autor: Ford
Mlčeti zlato. Dubajská policie zařadila do svého vozového parku další auto od Mansory, model Pugnator na bázi Ferrari Purosangue. To je pro maranellskou značku jako hadr na býka, neboť je s tímto úpravcem na kordy. Pro Ferrari je tento případ diplomatickým oříškem. Přestože vyvolává v italské centrále zděšení, Dubaj je pro značku strategickým trhem a veřejná kritika státní instituce, která z Ferrari dělá globální ikonu v rámci své slavné flotily, by byla marketingovou sebevraždou. Ferrari tak v tomto specifickém případě volí strategii „mlčeti zlato“.
Autor: Dubai Police
Škoda Elroq je v Německu králem. Výsledky prestižní ankety German Car of the Year (GCOTY) 2026 přinesly několik historických milníků, kterým dominuje především úspěch české automobilky. Celkovým vítězem a držitelem titulu pro letošní rok se stala Škoda Elroq, která model opanovala i kategorii kompaktních vozů.
Autor: GCOTY
Ani v jedné kategorii ankety o Německé auto roku 2026 nezvítězilo německé auto! V nově zavedené kategorii Budget, určené pro dostupné vozy s cenovkou do 25 000 eur dominovala Dacia Bigster. Vyšší segmenty trhu si pro sebe letos zabraly značky z Asie a Ameriky. Kategorii Premium (vozy s cenou do 70 000 eur) ovládl korejský Hyundai Ioniq 9. Mezi luxusními vozy s cenou nad 70 000 e pak triumfoval americký Cadillac Vistiq. Mezi sportovní vozy si prvenství odnesl Lucid Air Sapphire, extrémně výkonný elektrický sedan, který svými parametry definuje současnou špičku dynamiky a efektivity.
Autor: GCOTY
Palmový test prověří auto důkladně. Zatímco my v Evropě jsme si vypěstovali fetiš na takzvaný losí test – tanec auta mezi kužely, který má simulovat vyhýbání se severskému sudokopytníkovi, Číňané na to jdou od lesa. Respektive od palmy. Velké SUV BYD YangWang U8L místo toho nabízí něco, co by se dalo nazvat „testem přežití v džungli“. V zemi, kde vás spíš než los potká tajfun, je vám stabilizační systém k ničemu. Mohutné auto tak na sebe nechá opakovaně padat mohutný kmen. Výsledek? Strom je na odpis, auto má jen pár škrábanců a dveře se otevřou s lehkostí trezoru ve švýcarské bance.
Autor: BYD Auto
Je to scéna jako z béčkového akčního filmu: těžká palma se na otočném rameni řítí přímo na střechu vozu. Náraz, při kterém by se jiné auto změnilo v hromadu pokrouceného plechu, YangWang U8L ustojí. A znovu. A znovu. Výsledkem je pár šrámů na laku, ale struktura kabiny se ani nehnula. Proč to dělají? Protože vědí, že v záplavě nových značek nestačí mít hezký displej. Musíte mít příběh. Příběh o autě, které přežije tajfun, pád stromu a možná i konec světa.
Autor: BYD Auto
Mercedes 8+1. V prosinci 2025 byla v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu oficiálně stvrzena jedna z nejambicióznějších realitních spoluprací současnosti. Společnosti Mercedes-Benz a dubajský developer Binghatti oznámily vznik projektu Mercedes-Benz Places/Binghatti City, který představuje první ucelené město pod značkou Mercedes-Benz na světě. Mercedes se tím definitivně mění z automobilky na „poskytovatele životního stylu“ a už nechce prodávat jen motory a kola, ale i vzduch, který dýcháte, a exkluzivní výhled z okna.
Autor: Mercedes-Benz/Binghatti
Jaguar oslavil 90. výročí. A jak tento milník Britové oslavili? Tím, že 19. prosince 2025 vyrobili V Solihullu své úplně poslední auto se spalovacím motorem. Momentálně značka nic nevyrábí a chystá se na elektrický přerod.
Autor: Jaguar
Situaci Jaguaru nechtěně symbolicky podtrhla nepozorná francouzská řidička, když se svým sedanem XF skončila na dně městského plaveckého bazénu. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista.
Autor: Ville de La Ciotat
Stuttgartské šrouby do hlavy. Mercedes-Benz mění přístup k řešení konstrukce automobilových dílů. V rámci výzkumného projektu Tomorrow XX se zaměřuje na to, aby šly klíčové komponenty rychle a snadno rozebrat na jednotlivé části. Místo obvyklého lepení světlometů se vrací ke starým dobrým šroubům. Dojde-li k poškození krycího plexiskla nebude již nutné měnit celou lampu, ale pouze konkrétní část. Kutilové to jistě ocení.
Autor: Mercedes-Benz
ŠrouBMW. Naopak konec domácích oprav bude asi znamenat nový chystaný šroub BMW ve tvaru loga. Bavorská automobilka BMW rozvířila vody mezi motoristickými nadšenci a kutily svým nejnovějším patentem, který by mohl zásadně změnit způsob, jakým přistupujeme k údržbě vozidel a motocyklů. Společnost si totiž nechala u Světové organizace duševního vlastnictví zaregistrovat nový typ hlavy šroubu, jehož utahovací profil věrně kopíruje tvar slavného modrobílého loga.
Autor: Světová organizace duševního vlastnictví
Zatímco dosud se emblém značky objevoval na šroubech pouze jako estetická krytka standardních imbusů či Torxů, nový návrh dělá ze samotného loga funkční prvek. To v praxi znamená, že k povolení takového šroubu již nebude stačit běžná sada nářadí, kterou má doma každý mechanik. Majitelé nových modelů by si tak museli pořídit speciální nástroj přímo od BMW, což kritici vnímají jako další krok směrem k tzv. „mechanické diktatuře“.
Autor: AI/BMW
Firma Luminar, která byla dlouho považována za lídra v oblasti LiDAR senzorů pro autonomní auta, zkrachovala. Přestože slibovala masivní nástup této technologie do běžných aut, automobilový průmysl se adaptoval pomaleji, než se očekávalo.
Autor: Volvo Cars
Za kolapsem Luminaru stojí kombinace přehnaných očekávání, obrovského dluhu a pomalého zavádění autonomních technologií v automobilovém průmyslu. Definitivní ránu zasadilo ukončení spolupráce s automobilkou Volvo. Švédský výrobce původně plánoval vybavit modely EX90 a ES60 lidary od Luminaru jako standardem. Kvůli softwarovým problémům a vysokým nákladům však Volvo v listopadu 2025 smlouvu vypovědělo s odkazem na neplnění smluvních závazků ze strany Luminaru. Pro start-up to znamenalo ztrátu zakázky na více než milion senzorů a zmenšení očekávaných příjmů o devadesát procent.
Autor: Volvo Cars
Absence lidaru na volvech ale má i jednu výhodu. Zmizelo tak riziko zničení nebo trvalého poškození fotoaparátu chytrého telefonu, který prý v případě nešikovně provedeného focení auta z určitého úhlu dovedou laserové paprsky doslova usmažit.
Autor: ČTK
Divoká reklama na Toyotu Yaris u protinožců neprošla. Zatímco v 80. letech televize běžně vysílaly reklamy, ve kterých vozy Citroën startovaly z palub letadlových lodí nebo se Peugeoty proplétaly pod palbou vojenských letadel, dnešní doba je k automobilové kreativitě výrazně přísnější. Nejnovějším příkladem tohoto posunu je osud reklamy na Toyotu GR Yaris v Austrálii. Přestože je tento vůz oslavován jako „rallye speciál pro běžné silnice“, jeho propagace narazila na tvrdý odpor tamních úřadů pro dohled nad reklamou.
Autor: Toyota
Jádrem sporu se stala scéna, která by se dala popsat jako surrealistický kaskadérský kousek vystřižený z akčního filmu. Řidič v helmě se v ní řítí po prašné cestě a místo klasického příjezdu k výdejnímu okénku rychlého občerstvení využije hliněnou rampu. Vůz se vznese do vzduchu a řidič si svou objednávku převezme přímo během letu, vysoko nad úrovní země. Celá sekvence je pojata s nadsázkou a vtipem, přičemž Toyota se hájila tím, že jde o fantastickou ilustraci schopností vozu, která nemá s realismem nic společného.
Autor: Toyota
Australští cenzoři však pro tento druh humoru neměli pochopení. Reklamu zakázali s odůvodněním, že zobrazuje nebezpečné manévry, které by v reálném světě hrubě porušovaly dopravní předpisy. Podle nich by mohl klip podněcovat diváky k napodobování riskantní jízdy. Pro Toyotu jde o hořké déjà vu, neboť se jedná již o druhý spot na tento konkrétní model, který byl v Austrálii stažen – ten předchozí byl cenzurován kvůli pouhému náznaku driftu při výjezdu z garáže.
Autor: Toyota
Maxismart vyjíždí. Přeměna značky Smart z výrobce kapesních městských vozítek na producenta větších aut dosáhla svého vrcholu. Po nedávném uvedení SUV s označením #5 totiž přichází Smart #6, dosud největší a nejluxusnější model v historii značky. Tento plug-in hybridní sedan měří na délku 4,9 metru, čímž se rozměrově staví po bok velikánů jako Audi A6 e-tron, Volkswagen ID.7 či BMW řady 5.
Autor: Smart
Zatímco původní filozofie Smartu stála na minimalismu, novinka pod taktovkou společného podniku Mercedes-Benz a Geely sází na mohutnost a extrémní dojezd. Pod kapotou se nachází plug-in hybridní systém, který kombinuje 1,5litrový přeplňovaný zážehový motor o výkonu 163 koní s výkonným elektromotorem o výkonu 271 koní. Celkový kombinovaný výkon soustavy dosahuje 435 koní, což limuzíně propůjčuje dynamiku sportovních vozů. O efektivní přenos síly se stará moderní třístupňová převodovka DHT.
Autor: Smart
Nejvíce šokujícím parametrem je však dojezd. Díky pravděpodobně nadstandardně velké baterii (spekuluje se o kapacitě přes 40 kWh) a efektivitě spalovacího motoru deklaruje výrobce celkový dojezd až 1 810 kilometrů na jedno natankování a nabití (dle cyklu CLTC). Čistě na elektřinu by měl vůz ujet úctyhodných 285 km.
Autor: Smart
Motorku, kterou si nekoupíte. Italské studio Mask Architects se nebojí provokovat a nutí nás přemýšlet o mobilitě bez kabelů a benzínek. Projekt Solaris představuje fascinující, byť poněkud utopickou vizi, která se pokouší vyřešit největší slabinu současné elektromobility – naprostou závislost na dobíjecí infrastruktuře. Koncept solárního motocyklu s výsuvnými křídly sice na první pohled působí jako vystřižený ze sci-fi filmu, ale v jádru naráží na tvrdou realitu fyziky, logistiky a konzervativní nátury motocyklové komunity.
Autor: Mask Architects
Ačkoliv designéři hovoří o energetické nezávislosti, největším nepřítelem projektu zůstává prostá matematika solární účinnosti. I při využití nejmodernějších fotovoltaických článků je plocha křídel motocyklu stále příliš malá na to, aby dokázala v rozumném čase plně nabít akumulátor schopný pohánět stroj s vysokým točivým momentem. V praxi by tak Solaris pravděpodobně vyžadoval mnoho dní stání na přímém slunci pro pár hodin jízdy, což z něj činí spíše statický umělecký objekt než praktický dopravní prostředek.
Autor: Mask Architects
Vánoce v tempu 315 km/h. Svět se zbláznil, ale v Texasu je to aspoň zábava. Zatímco většina z nás se u nákupního centra snažila narvat dvoumetrovou jedli do kufru rodinného kombíku, John Hennessey na to šel (tradičně) jinak.
Autor: Hennessey
Vzal Chevrolet Corvette ZR1, na střechu dal nosič a na něj přivázal strom. A kromě divokých driftů s ním dosáhl rychlosti 315 km/h.
Autor: Hennessey
Je to přesně ten typ americké pošetilosti, kterou musíte milovat. Máte auto s výkonem 1 079 koní, což je samo o sobě víc, než kdokoli příčetný potřebuje k cestě do práce. Ale Hennessey není příčetný v tom evropském, regulacemi sešněrovaném smyslu slova. On chce vědět, co se stane, když se vánoční symbol potká s aerodynamikou v rychlosti, při které startuje dopravní letadlo.
Autor: Hennessey
Legendární italské designové studio Italdesign, které po více než desetiletí patřilo pod křídla koncernu Volkswagen, mění majoritního majitele. Společnost Audi se rozhodla prodat většinový podíl kalifornské technologické firmě UST. Historie studia z Moncalieri se začala psát v roce 1968, kdy jej založil fenomenální designér Giorgetto Giugiaro. Přestože Audi předává provozní odpovědnost do rukou UST, z italského studia se zcela nestahuje. Skrze značku Lamborghini si i nadále ponechá významný podíl a Italdesign pro něj zůstane klíčovým dodavatelem pro budoucí projekty.
Autor: Italdesign
Svetr pro off-roady? Pro toho, kdo hledá způsob, jak svému off-roadu dopřát vánoční atmosféru a zároveň ho nezničit v prvním hustém křoví, přišla značka Mek Magnet s originálním řešením v podobě kolekce „Ošklivý svetr“. Tato firma ze San Diega se specializuje na tzv. „Trail Armor“ – polepy, které chrání lak vozů Jeep Wrangler a Ford Bronco před škrábanci od větví, kamenů nebo i nákupních vozíků.
Autor: Mek Magnet
Designy kolekce věrně kopírují estetiku pletených vánočních svetrů, včetně geometrických vzorů, sobů či sněhových vloček. Tato „vlněná kamufláž“ se nejčastěji objevuje na vozech, jako jsou Ford Bronco Raptor nebo Jeep Wrangler 4xe. S cenovkou začínající kolem 13 000 korun sice nejde o levnou záležitost, ale v porovnání s cenou za lakování poškozených dveří u luxusního off-roadu jde o investici, která se milovníkům expedic (a Vánoc) rychle vrátí.
Autor: Mek Magnet
Tento systém je navržen pro extrémní zátěž v terénu, je odolný vůči UV záření a lze jej použít až 200krát. Údržba je přitom jednoduchá – pokud gelová vrstva ztratí přilnavost kvůli nečistotám, stačí ji omýt vodou.
Autor: Mek Magnet
Technologicky jde o mnohem víc než jen o obyčejnou samolepku. Protože moderní terénní vozy využívají hliníkové panely, na kterých klasické magnety nedrží, vyvinul Mek Magnet technologii Nano-Hold. Jedná se o vrstvu vysoce výkonné balistické pryskyřice o tloušťce 0,25 mm, která na hladkém povrchu drží díky mikroskopickému vakuovému přichycení.
Autor: Mek Magnet
Vrtací párty. Ford se v Praze rozhodl vytvořit český rekord v nepřetržitém napájení nářadí. Využil k tomu plug-in hybridní pick-up Ford Ranger. Dvojice pracovníků, jeden muž a jedna žena, bez přestávky po dobu 8 hodin, 3 minut a 9 sekund zvládli do 4 mm silného topolového dřeva vyvrtat celkem 4 608 otvorů pro zavěšení vánočních ozdob. Po ukončení práce ještě zbývalo v baterkách 68 % energie. Pokud se někdy ocitnete v pustině a nutně si tam budete potřebovat vyvrtat pět tisíc děr, tak Ford vás nezklame.
Autor: Ford